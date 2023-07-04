



Гороскоп на 4 июля: Скоро все наладится, впереди – новая глава жизни

Вторник, 4 июля. Полнолуние подходит к завершению – заканчивается очередная глава жизни. Кто-то сможет вынести из нее уроки, кто-то найдет ответы на свои вопросы и выйдет из неразрешаемой ситуации.



Очевидно одно – скоро все наладится, ведь впереди – новая глава.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Если посмотреть сквозь ветви, можно увидеть, как ярко светит солнце, Овны. Вы можете чувствовать себя измотанным, но, тем не менее, победа приятна на вкус. Если ваш выбор встать на ноги привел к ощущению, что вы упустили что-то, это не так. Лучше обратите внимание на обязательства, которые вы должны выполнить. Сосредоточьтесь на своих целях. Тогда ангелы принесут вам именно то, что нужно, когда вы будете к этому готовы.



Космический совет: расправьте крылья и летите.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Жизнь может быть непостоянной, и хотя большинство людей жалуются на это, не кажется ли вам, что именно по этой причине вы должны больше заниматься любимым делом? Тельцы, события, вероятно, будут развиваться для вас стремительно, поэтому делайте это быстро, но не импульсивно. Проявляйте себя с максимальной скоростью.



Космический совет: сохраняйте бдительность, чтобы защитить себя.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Решение и проблема, похоже, ощущаются как одно и то же в жизни Близнецов. Если ваша личная жизнь была сложной, возможно, вы действительно усердно работали, чтобы привнести эту любовь в свою жизнь в прошлом. Если карьера является проблемой сегодня, возможно, вы действительно усердно работали, чтобы добиться этого в какой-то момент. Ваши ангелы говорят – проблема не в том, над чем вы усердно работали, проблемой может быть ваше нежелание адаптироваться к меняющимся потребностям, основанное на вашем прошлом. Не держитесь слишком сильно за что-либо, чтобы увидеть, куда это вас действительно приведет.



Космический совет: иногда красота жизни заключается в ее самых несовершенных моментах.



РАК (22 июня – 22 июля)



Обдумайте все, прежде чем действовать, Раки. Вы можете получать подарки, новые возможности и ресурсы, которые помогут легко плыть по жизни. Однако вашим основным фокусом остается чувство безопасности. Скоро придет время действовать в соответствии со своими предчувствиями, а до тех пор соберите всю необходимую информацию, которая поможет вам сделать осознанный подлинный выбор.



Космический совет: будьте мужественны и прокладывайте путь. Ваши мысли – капсулы вашей силы.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В венах Львов сегодня течет чувство восходящего феникса. И это делает их непреодолимо притягательными. Почему бы вам сознательно не переключить свое внимание на жизненные цели вместо того, чтобы позволять себе беспокоиться о бессонных ночах? Если вы хотите выйти из определенной ситуации, почему бы не сделать это самым мягким и сострадательным образом, чтобы никто не чувствовал себя неуважаемым и обойденным вниманием, даже вы.



Космический совет: используйте свою изобретательность, чтобы взломать код.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Это полнолуние, Девы, закрывает огромную главу. Конечно, это связано с тем, что вы выполняете свои обязательства. Но, тем не менее, оно подчеркивает, что сейчас вы должны держать свое сердце открытым для окружающих. Ирония Вселенной в том, что она всегда дает вам больше того, что вы отдаете. Поэтому вложите свое сердце что-то значимое без каких-либо ожиданий и продолжайте работать над достижением своих целей. Космос застанет вас врасплох, когда вы меньше всего этого ожидаете.



Космический совет: загадайте желание и осуществите его.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Извлеките все, что можете, из этой ситуации и перестаньте ожидать худшего из возможных исходов во всем, Весы. Вместо того, чтобы ждать подходящего времени для действий, сделайте свою основную работу и сделайте этот первый шаг, каким бы трудным он ни казался.



Космический совет: положительный исход возможен только в том случае, если вы решите переехать.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, возможно, в последнее время все шиворот-навыворот казалось темой вашей жизни, но это ненадолго останется историей. Вы более щедро одарены, чем думаете, и крошечная роскошь, которую вы, возможно, считаете само собой разумеющейся, может оказаться чьей-то мечтой. Пусть весь мир танцует в своем цирке, вы спокойно уходите со своим особенным человеком, зная, что, несмотря ни на что, он рядом с вами.



Космический совет: когда нет необходимости соревноваться, начинайте создавать свою особую музыку для жизни.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Ваши желания сбываются, Стрельцы! Вы сидите на сундуке с сокровищами, и Вселенная настроена подарить то, что по праву принадлежит вам. Хотите ли вы расстаться или сойтись с кем-то, вы на верном пути. Сосредоточьтесь на ваших отношениях и попросите своих ангелов внести баланс везде, где это необходимо.



Космический совет: какими бы апокалиптическими ни казались события, вы – герой, который появляется из огня в боевике.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Перестаньте пытаться найти смысл во всем, что происходит в жизни, Козерог. Вы тратите энергию вместо того, чтобы наслаждаться моментом в полной мере. Ничто не потеряно, даже если вы, возможно, ищете то, что приобретено. Иногда возможность чувствовать себя любимым – это самое большое одеяло безопасности, которое вам нужно.



Космический совет: возможно, этот этап не заканчивается, потому что вам нужно применить в своей жизни все, чем вы овладели ранее.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Возможно, фортуна была на вашей стороне, что привело к позитивному повороту событий, Водолеи. И ваше настоящее нуждается в балансе и умеренности, чтобы вы могли поддерживать этот импульс в течение длительного периода времени. Также может возникнуть чувство потерянной любви, в связи с этим следует немного потерпеть. Скоро все наладится. Делегируйте все, что можете, и сосредоточьтесь только на своих самых важных приоритетах.



Космический совет: скажите "да" предстоящему общественному мероприятию. Это может стать прорывом, который вы ищете.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Патовая ситуация не разрешится сама собой, если притвориться, что ее не существует, Рыбы. Но вы можете найти решения, если перестанете пялиться на проблему и вместо этого оглянетесь вокруг. Доверяйте своей интуиции, когда она просит вас двигаться в определенных направлениях.



Космический совет: оглянитесь вокруг и двигайтесь к пастбищам, которые кажутся вашими.