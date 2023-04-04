



Гороскоп на 4 апреля: День активных и решительных действий

Вторник, 4 апреля. День подходит для активных и решительных действий. И не важно где – в работе или личной жизни. В некоторых ситуациях не будут лишними ваши изобретательность и креативность.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Когда жизнь становится суровой, мы можем либо закрыться из-за боли, либо открыть для себя бесконечные возможности того, что мы можем создать. Как вы будете справляться с так называемыми проблемами, которые подталкивают вас в направлении роста? Звезды призывают вас проявить смелость и открыть свое сердце. Решения, как правило, находят нас самым неожиданным образом, Овны.



Космический совет: перестаньте бежать от проблем и начните действовать.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Может быть, в вашей жизни в действительности все в порядке, Тельцы? Возможно, единственная причина, по которой вы грустите, заключается в том, что вы пытаетесь угодить другим людям. Спросите себя, что воспламеняет вашу душу? Что приносит вам радость и позволяет выполнять вашу священную цель? Помощь, поддержка и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, без труда найдут к вам путь, как только вы выровняетесь.



Космический совет: не нужно пытаться угодить другим людям, подуйте о своих желаниях.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Перестаньте тратить время на то, чтобы гадать – хороши ли вы в каком-либо деле или нет. Вместо этого скажите "да" всем вкусностям, которые может предложить жизнь. И доверьтесь себе, Близнецы. Звезды также советуют вам рисковать, когда дело касается сердечных дел. Не стесняйтесь открыто и честно поговорить о своих самых смелых мечтах и самых сокровенных желаниях.



Космический совет: достаточно размышлений – пора действовать.



РАК (22 июня – 22 июля)



Пора начать создавать вокруг себя благоприятную среду. На сегодняшний день культивирование тишины или включение режима наблюдателя будут лучшими практиками для достижения внутреннего баланса. Поразмышляйте о том, чего действительно хотите от жизни, Раки.



Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Сегодня вы бросаете осторожность на ветер и рискуете всеми возможными способами. Жить сожалениями – не в вашем стиле, Львы. Сегодня вы даете себе разрешение исследовать свою чувственную сторону. Только не увлекайтесь слишком сильно – рабочие дела за вас никто не выполнит.



Космический совет: постарайтесь уделить внимание всем сферам своей жизни.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы хотите того, чего хотите, Девы, и в этом нет ничего зазорного. Это ваш знак уважать свои самые сокровенные желания и перестать переживать на тему того, что не сможете добиться большего. Пришло время четко сформулировать свои намерения и довериться Вселенной. Некоторые вещи проявятся немного позднее.



Космический совет: вы знаете, чего хотите. Не сходите с заданного пути.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Кто-то может попытаться вам намеренно насолить. Если у вас есть подозрения о том, кто это может быть, примите это как знак того, что лучше довериться своей интуиции, Весы. Звезды призывают вас быть осторожнее и не болтать сегодня лишнего.



Космический совет: будьте избирательнее при формировании близкого окружения.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Не всегда все получается так, как мы себе это представляли в своей голове. Вы можете либо закрыться в себе, либо проявить интерес к тому, во что вы верите, с чувством любопытства и открытости. Поверьте, всегда есть способы справиться с неприятными ситуациями, Скорпионы.



Космический совет: проявите смелость в решении проблем.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вы знаете, чего хотите достичь, и готовы пойти на все, чтобы осуществить большую мечту. Однако есть такое понятие, как чрезмерное честолюбие. Просто убедитесь, что вы не идете на компромисс со своими личными целями, Стрельцы.



Космический совет: целеустремленность – ваш лучший подарок на сегодня.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Помните, кто вы есть, Козероги. Следуйте своему внутреннему компасу, даже если действия, которые вы призваны предпринять, не всегда имеют смысл для вашего сознания. Расстаньтесь с идеей совершенства и начните путешествие к неизвестному.



Космический совет: не бойтесь идти на риски.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сегодня вы поднимаете тост за все, что не получается, включая отношения, которые, как вы думали, будут длиться вечно. Вы понимаете, что Вселенная не наказывает вас, а просто готовит к новой главе жизни. Отпустите старые обиды и освободите место для новых положительных эмоций.



Космический совет: все лучшее еще впереди.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Ваше сопротивление добавляет хаоса и беспорядка в жизнь. Как только вы перестанете пытаться не против течения, а по нему – все наладится. Кроме того, смиритесь с тем фактом, что вы не можете решить проблемы других людей или перевязать их раны, если они не готовы к заживлению. Понимание того, где заканчиваются вы и начинаются другие, поможет вам расставить приоритеты в своем благополучии.



Космический совет: перестаньте плыть против течения и позвольте ему направить вас.

