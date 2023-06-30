



Гороскоп на 30 июня: День пройдет без форс-мажоров

Пятница, 30 июня. Новые сутки растущей Луны обещают быть спокойными, а, значит, и день обещает пройти тихо и спокойно.



Некоторые представители водной стихии и вовсю могут обрести сегодня гармонию и душевное равновесие.



Давайте разберемся, что же ждет остальные знаки Зодиака в эту пятницу.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



На своем пути вы наткнулись на немало препятствий, которые научили вас быть более смелыми и даже пуленепробиваемыми. Продолжайте двигаться к своей цели уверенными шагами. Ошибки прошлого – мудрость будущего. Поэтому не переживайте по поводу неудач, воспринимайте их как урок жизни.



Космический совет: ошибки прошлого – мудрость будущего.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Даже у супергероев есть свои ограничения – и вам пора принять свои. Вместо того чтобы переживать по поводу того, что вы не в состоянии контролировать ту или иную ситуацию, соберите команду и вместе работайте над этим вопросом. Также Вселенная призывает вас выделить из своего плотного графика время на семью. Почаще навещайте их, помогайте и прислушивайтесь к ним.



Космический совет:: не зацикливайтесь на проблемах, а ищите способы их решения.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы находитесь на правильном пути, но план по достижению цели нужно доработать, Близнецы. Это поможет вам найти то самое недостающее звено. Также обращение за советом к наставнику может помочь вам вывести свою работу на новый уровень. Вселенная призывает вас обращать внимание на знаки в эти дни.



Космический совет: двигайтесь к цели планомерно.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня Вселенная призывает вас сбросить с себя часть обязанностей. Попросите помощи у близких. А в это время уделите время своему здоровью – пора пополнить запасы жизненной энергии. Отдохните как следует перед грядущей рабочей неделей!



Космический совет: уделите время здоровью.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица будет главной подсказкой для вас на ближайшие дни, Львы. Вы находитесь на важном этапе своей карьеры, который требует от вас целенаправленных усилий. Однако не путайте это с переутомлением – не перегружайте себя работой, выполняйте задачи планомерно.



Космический совет: весь результат будет зависеть от вашей работы.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Помните, что окружающие смотрят на вас через призму собственных убеждений. Поэтому вместо того чтобы поддаваться давлению, поднимитесь выше, Девы. Делайте то, что считаете нужным и правильным именно для вас.



Космический совет: поступайте так, как подсказывает сердце.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Обретение себя – путь нелегкий. Есть много вещей, которые вы потенциально можете потерять в процессе – например, работу, дружбу. Но жемчужины мудрости, которые вы приобретете на этом пути, сделают жертву стоящей того. Вы находитесь на переломном этапе, Весы. Когда старая жизнь больше не имеет для вас смысла, а новая еще не раскрылась.



Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы, вероятно, станете свидетелями серьезного сдвига, как на личном, так и на профессиональном фронте. Не стесняйтесь заявлять права на то, что всегда было вашим. Те Скорпионы, которые настроены сделать выбор между семьей и карьерой, скорее всего, найдут в себе смелость поставить точку в этом вопросе.



Космический совет: удача на вашей стороне – не бойтесь рисковать.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Ваше финансовое положение начнет улучшаться в ближайшее время, Стрельцы. Изобилие входит в вашу жизнь! Это плоды ваших трудов, и вы действительно заслужили похвалы и наград. При этом Вселенная напоминает, не забывайте и о семье! Если близкие нуждаются в помощи или поддержке – протяните им руку.



Космический совет: позвольте изобилию наполнить вашу жизнь достатком, хорошими людьми и везением.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Обращайте в эти дни внимание на знаки, Козероги. Они помогут вам в некоторых ситуациях – как в работе, так и в личной жизни. Также Вселенная призывает вас внимательно посмотреть на то, что вас окружает. Что больше не приносит пользы? Пора освободить в своей жизни место для нового.



Космический совет: обращайте внимание на подсказки судьбы.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Что вы делаете, когда ваш список дел сам по себе начинает вызывать беспокойство? Сделайте в этом случае небольшой перерыв, Водолеи. Упростите список дел. Главное – расставить приоритеты. Также неплохо было бы обратиться за поддержкой. Не беритесь за все и сразу, действуйте планомерно.



Космический совет: не нужно взваливать на свои плечи слишком много дел.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Важный момент в вашей жизни близок, вскоре вы будете вознаграждены за свои прошлые усилия. Доверяйте знакам и продолжайте двигаться вперед. Некоторых Рыб ждут крутые изменения в жизни. Возможно, вы смените место жительства.



Космический совет: для вас все складывается наилучшим образом.