Гороскоп на 30 июня: День пройдет без форс-мажоров
Пятница, 30 июня. Новые сутки растущей Луны обещают быть спокойными, а, значит, и день обещает пройти тихо и спокойно.
Некоторые представители водной стихии и вовсю могут обрести сегодня гармонию и душевное равновесие.
Давайте разберемся, что же ждет остальные знаки Зодиака в эту пятницу.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
На своем пути вы наткнулись на немало препятствий, которые научили вас быть более смелыми и даже пуленепробиваемыми. Продолжайте двигаться к своей цели уверенными шагами. Ошибки прошлого – мудрость будущего. Поэтому не переживайте по поводу неудач, воспринимайте их как урок жизни.
Космический совет: ошибки прошлого – мудрость будущего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Даже у супергероев есть свои ограничения – и вам пора принять свои. Вместо того чтобы переживать по поводу того, что вы не в состоянии контролировать ту или иную ситуацию, соберите команду и вместе работайте над этим вопросом. Также Вселенная призывает вас выделить из своего плотного графика время на семью. Почаще навещайте их, помогайте и прислушивайтесь к ним.
Космический совет:: не зацикливайтесь на проблемах, а ищите способы их решения.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Вы находитесь на правильном пути, но план по достижению цели нужно доработать, Близнецы. Это поможет вам найти то самое недостающее звено. Также обращение за советом к наставнику может помочь вам вывести свою работу на новый уровень. Вселенная призывает вас обращать внимание на знаки в эти дни.
Космический совет: двигайтесь к цели планомерно.
РАК (22 июня – 22 июля)
Сегодня Вселенная призывает вас сбросить с себя часть обязанностей. Попросите помощи у близких. А в это время уделите время своему здоровью – пора пополнить запасы жизненной энергии. Отдохните как следует перед грядущей рабочей неделей!
Космический совет: уделите время здоровью.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица будет главной подсказкой для вас на ближайшие дни, Львы. Вы находитесь на важном этапе своей карьеры, который требует от вас целенаправленных усилий. Однако не путайте это с переутомлением – не перегружайте себя работой, выполняйте задачи планомерно.
Космический совет: весь результат будет зависеть от вашей работы.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Помните, что окружающие смотрят на вас через призму собственных убеждений. Поэтому вместо того чтобы поддаваться давлению, поднимитесь выше, Девы. Делайте то, что считаете нужным и правильным именно для вас.
Космический совет: поступайте так, как подсказывает сердце.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Обретение себя – путь нелегкий. Есть много вещей, которые вы потенциально можете потерять в процессе – например, работу, дружбу. Но жемчужины мудрости, которые вы приобретете на этом пути, сделают жертву стоящей того. Вы находитесь на переломном этапе, Весы. Когда старая жизнь больше не имеет для вас смысла, а новая еще не раскрылась.
Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Вы, вероятно, станете свидетелями серьезного сдвига, как на личном, так и на профессиональном фронте. Не стесняйтесь заявлять права на то, что всегда было вашим. Те Скорпионы, которые настроены сделать выбор между семьей и карьерой, скорее всего, найдут в себе смелость поставить точку в этом вопросе.
Космический совет: удача на вашей стороне – не бойтесь рисковать.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Ваше финансовое положение начнет улучшаться в ближайшее время, Стрельцы. Изобилие входит в вашу жизнь! Это плоды ваших трудов, и вы действительно заслужили похвалы и наград. При этом Вселенная напоминает, не забывайте и о семье! Если близкие нуждаются в помощи или поддержке – протяните им руку.
Космический совет: позвольте изобилию наполнить вашу жизнь достатком, хорошими людьми и везением.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Обращайте в эти дни внимание на знаки, Козероги. Они помогут вам в некоторых ситуациях – как в работе, так и в личной жизни. Также Вселенная призывает вас внимательно посмотреть на то, что вас окружает. Что больше не приносит пользы? Пора освободить в своей жизни место для нового.
Космический совет: обращайте внимание на подсказки судьбы.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Что вы делаете, когда ваш список дел сам по себе начинает вызывать беспокойство? Сделайте в этом случае небольшой перерыв, Водолеи. Упростите список дел. Главное – расставить приоритеты. Также неплохо было бы обратиться за поддержкой. Не беритесь за все и сразу, действуйте планомерно.
Космический совет: не нужно взваливать на свои плечи слишком много дел.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Важный момент в вашей жизни близок, вскоре вы будете вознаграждены за свои прошлые усилия. Доверяйте знакам и продолжайте двигаться вперед. Некоторых Рыб ждут крутые изменения в жизни. Возможно, вы смените место жительства.
Космический совет: для вас все складывается наилучшим образом.