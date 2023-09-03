



Гороскоп на 3 сентября: День требует благоразумности и сдержанности

Воскресенье, 3 сентября, убывающая Луна в знаке Овна, довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Если бы десять лет назад вам сказали бы, что вы добьетесь всего, что у вас есть сейчас, как бы вы отреагировали, Овны? Вы бы либо подумали, что собеседник сошел с ума, либо смеялись бы до упаду. Так что вы на своем живом примере осознаете – нет ничего невозможного. Если вы мечтаете о чем-то очень сильно, то начинайте это визуализировать.



Космический совет: будьте открытыми для других.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Жизнь никогда не дает 100%-х гарантий. Если выпадает какой-то шанс, нужно его использовать. Очень важно прислушиваться к своей интуиции, Тельцы. Вера в свои собственные силы порой творит чудеса, именно она и приводит вас в место назначения. А, и еще кое-что – вы достойны того, чтобы вас любили такими, какие вы есть.



Космический совет: вы достойны того, чтобы вас любили такими, какие вы есть.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Думайте о всех вещах – неважно, приятных или нет, – как о важном жизненном опыте. Пришло время раскрыть все сокровища внутри себя. Продолжайте прислушиваться к своей интуиции, Близнецы, поскольку она вас никогда не обманывает. Найдите время побыть наедине с собой, у вас получится открыть себе глаза на многие нерешенные вопросы.



Космический совет: ваше положение шатко, не совершайте резких движений.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы должны помнить о том, что для самих себя Вы, и только Вы, являетесь центром Вселенной. Иногда нужно уметь включать здравый эгоизм ради достижения своих целей. Постарайтесь никому не врать, Раки, несмотря на то, что у вас это хорошо получается, помните, что все хитрости всегда возвращаются бумерангом.



Космический совет: сила в правде.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Хейтеры всегда будут критиковать вас, Львы. Они будут принижать все, что для вас важно – вашу работу, ваших близких, ваше хобби. Но ваше сердце не должно испытывать тревоги и волнения из-за этого. Делайте то, что приносит вам удовольствие, не обращайте внимание на желания и мнения чужих.



Космический совет: в общении с любимым человеком вас ждет неожиданное открытие.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Что ж, вот и белая полоса, Девы. Оглянитесь вокруг – вас ждет множество возможностей для роста. Однако не забывайте: не все то золото, что блестит. Вместо того, чтобы бежать галопом, остановитесь и хорошенько все взвесьте. Впереди долгий и счастливый путь.



Космический совет: не все то золото, что блестит.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, в некотором роде вы теперь – звезда! Слава о вас бежит уже далеко впереди, многие люди все чаще и чаще начинают о вас хорошо отзываться. Продолжайте в том же духе! Вы смогли правильно настроить себя на дух перемен, и не стоит теперь от этого отступать. Вдохновляйтесь этим миром.



Космический совет: не отказывайтесь от возможности приобретения новых знаний.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, вы отчаянно хотите перемен, но в глубине души вы их все-таки пока что боитесь. Не бойтесь попросить помощи у близких, они всегда готовы протянуть вам руку. Вы не можете контролировать то, каким образом и в какой форме исполняются ваши желания. Иногда разрушение – это часть созидания.



Космический совет: ваше останется вашим.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



За любым падением всегда будет следовать подъем. Такова природа жизни во всех сферах существования. Итак, взгляните за пределы мелких разочарований. Развейте иллюзии, которые мешали вам увидеть реальность такой, какая она есть. Вы только в начале своего пути, и он предстоит очень долгий.



Космический совет: взгляните за пределы мелких разочарований.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ретроградный сезон сильно даст о себе знать, Козероги. Вспомните о всей боли, которую вам причинили люди из прошлого, сосредоточьтесь на ней и больше не впускайте предателей в свою жизнь. Пришло время встретиться лицом к лицу со всеми своими страхами и демонами. Отправляйтесь в путешествие внутрь себя.



Космический совет: враги хотят ополчиться против вас, никому не верьте.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Время стремиться к мастерству. Рассматривайте каждую новую возможность как старт роста, Водолеи. У вас есть сила, мужество, мудрость и жизнестойкость, необходимые для победы над своими недостатками. Пусть «вперед, и только вперед» станет вашим девизом. Вы на пути к успеху.



Космический совет: вперед, и только вперед!



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, всегда отстаивайте то, во что вы верите. Замечайте ценные вещи в каждом опыте, который приносит жизнь. Научитесь любить себя такими, какие вы есть, примите все свои раны, странности, свою мудрость и вообще все, что делает вас вами.



Космический совет: научитесь любить себя такими, какие вы есть.



