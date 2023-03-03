



Гороскоп на 3 марта: Хороший день для построения и воплощения планов

Пятница, 3 марта. Растущая Луна в знаке Рак привнесет чувство безопасности в жизнь.



Больше времени желательно уделить себе, своим желаниям, анализу. Не стоит смотреть на других и сравнивать.



Кроме того, начало весны – лучшее время для перемен: наметьте план и приступайте к его осуществлению. Некоторые представители зодиакального круга могут переживать сейчас не лучшее время. Но поверьте – оно станет толчком для лучшего будущего. Главное, правильно действовать и не совершать ошибок.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, именно сейчас вы являетесь тем, кем желали, мечтали, стремились быть. Единственное, чего не хватает – это осознать реальность и происходящее, принять себя такими. Звезды подсказывают, что у вас есть внутренние силы и шансы сделать это. Главное, настроиться.



Космический совет: именно сейчас вы являетесь теми, кем стремились быть и мечтали.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, то, что хорошо для других, не хорошо для вас. И это нормально! Цените свое время и энергию. Не стоит всем и сразу говорить "да", соглашаться на все предложенное, будьте избирательны и осторожны. С приходом весны и тепла подумайте больше о себе, своих желаниях и стремлениях. И не бойтесь избавиться от ненужных людей.



Космический совет: будьте избирательны в предложениях, думайте больше о себе.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, весна – время перемен! С приходом тепла вы почувствуете себя еще сексуальнее, увереннее и успешнее. Не говоря о том, что вы такими и являетесь. Но новое время года подарит еще и массу возможностей, которые подтолкнут к действиям вверх. Звезды подсказывают – не позволяйте каким-либо прошлым неудачам тянуть вас на дно и мешать совершать задуманное и желанное.



Космический совет: не позволяйте прошлым неудачам держать вас на одном месте.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, вы морально готовы к тому, чтобы совершать серьезные поступки для будущего как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Поэтому с наступлением весны постарайтесь четко сформулировать свои желания, цели, план по их достижению и незамедлительно приступайте к действиям. Вселенная поможет!



Космический совет: сформулируйте свои желания и начинайте действовать!



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, приход весны напоминает вам – пора действовать и к этому всему привлекать Вселенную. Именно сейчас все планеты будто с вами заодно и всегда готовы посодействовать. Но и без этого вы способны самостоятельно добиться желаемого. Не забудьте собрать все усилия вместе и четко наметить цели.



Космический совет: Вселенная, конечно, поможет, но вы и сами всесильны!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, когда мы доверяем Вселенной, мы верим – все, что происходит, случается именно в тот момент, который нужно и тогда, когда нужно. Поэтому позвольте космическому плану разворачиваться по задуманному и в нужное время. Звезды подсказывают – сейчас самое главное для вас – это расслабиться и наблюдать за всем происходящим со стороны. Кроме того, начало весны – лучшее время для любви и зарождения отношений.



Космический совет: расслабьтесь, наблюдайте за происходящим и позвольте себе влюбиться.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, изобилие – это не только про деньги и финансовое благополучие. Сейчас важно довериться Вселенной. Она лучше знает, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. И обязательно это предоставит, но только тогда, когда действительно будет необходимо и важно. Поэтому измените отношение к ситуации, перестаньте думать, будто вы чем-то обделены, вы наоборот везучи!



Космический совет: все, что необходимо, Вселенная предоставит в нужное время.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, именно сегодня все ваши действия будут иметь последствия. Поэтому лучше всего не хитрить и действовать честно и по совести, даже если для этого нужно чуть больше усилий и времени. Кроме того, сегодня идеальный день для дел, которые давно откладывали. К примеру, оформление документов. Запишитесь на консультацию с юристом, если оно того требует. Не ленитесь!



Космический совет: все ваши действия сегодня будут иметь последствия.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, сегодня для вас, конечно, не лучший день. Вы испытываете апатию, боль, обиду. Звезды подсказывают: чтобы наладить душевное состояние, важно выплеснуть весь негатив. А перед этим найдите оправдание угнетенному состоянию. Поверьте, это будет легко сделать, если вы знаете, кто виновник. Кроме того, постарайтесь внимание направить и на себя. Со временем все же все станет более понятно – стоил ли человек таких переживаний и прощения или нет…



Космический совет: сосредоточьтесь на себе.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, сегодня важно быть в единении с внутренним "я". Именно так можно напитать себя энергией и услышать, о чем говорит интуиция. И помните, если вы используете какие-либо ритуалы и практики, они глубоко индивидуальны. Лучше всего найти свой способ напитаться и наполниться энергией.



Космический совет: сегодня важно быть в единении с внутренним "я".



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, приход весны и тепла несет для вас возможность избавиться от прошлого и отпустить старые истории. Важно понять, какие ресурсы у вас сейчас имеются для этого. Все это может негативно отразиться на общении со знакомыми и друзьями. Вы настолько будете погружены в свои проблемы, что вам совсем будет не до жалостливых рассказов друга. Но в данном случае важно поставить границы и быть при этом избирательными.



Космический совет: начните отпускать старое.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, для вас приход весны – не время для чего-то яркого, нежного, ласкового. Сейчас вы больше погружены в свои заботы и желаете, чтобы все сбывалось, будто по велению Золотой рыбки. Но поверьте, у Вселенной свои планы, ей лучше знать, когда и что должно произойти. Звезды подсказывают – перестаньте быть грубыми и резкими, контролируйте себя, не вступайте в конфликт, даже если вас провоцируют. Сосредоточьтесь сейчас на себе и поймите – все происходящее лучшим образом отразится на вашей жизни в будущем!



Космический совет: все происходящее – для улучшения вашей жизни. Просто поверьте!