



Гороскоп на 3 августа: Запаситесь терпением, используйте внутренние резервы

Четверг, 3 августа, лучше потратить на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Идеален день также для заключения брака, раскрепощения в сексуальном плане. В этот день также обострится интуиция, что позволит принимать более правильные решения.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Что касается зон комфорта: они позволяют чувствовать себя в безопасности, но они также ограничивают ваш рост. Что-то подсказывает, что вы готовы развиваться, вдохновлять и претендовать на свое место в центре внимания.



Космический совет: смело выходите из зоны комфорта.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если вы чувствуете себя особенно чувствительным сегодня, ничего страшного. Это может выражаться разными способами: повышенной эмоциональной уязвимостью или же недомоганием. С другой стороны, немного потерпев невзгоды, вы можете открыть для себя новое в привычном мире. Расслабьтесь, выпейте ромашковый чай и приготовьтесь удивляться.



Космический совет: Луна может принести в вашу жизнь что-то грандиозное!



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Не все находят чувство принадлежности там, откуда они родом. Это нормально. Важно помнить, что вы не одиноки, а роль наставника может взять на себя даже близкий друг. Пришло время открыть свое сердце и свой разум новым связям.



Космический совет: подчините себе эту историю.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня вы чувствуете себя сверхчувствительными. Вас может задеть даже случайная фраза от незнакомого прохожего, и такое бывает. Избегать токсичной среды или людей в этот день может быть не такой уж плохой идеей. Однако, продираясь сквозь шипы, вы можете обрести истинную цель.



Космический совет: космос приносит ощущение ясности, когда речь заходит о вашей цели.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



У вас есть шанс расширить свою сеть контактов и круг общения. Если вы сомневаетесь, покажите настоящего себя. Есть и обратная сторона. Вы можете оказаться в кругу людей, которые лишь впустую мелят языками. Бойтесь слухов и лжи, а также предательства.



Космический совет: прекрасное время, чтобы расширить свой круг общения.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Пришло время изменить свою жизнь, устроить небольшую революцию. Пришло время настроиться на свой истинный путь и цель. Не бойтесь устранить все, что стоит на пути твоего роста. Не бойтесь двигаться в ином направлении, даже если сначала это кажется неловким.



Космический совет: старые ключи не открывают новые двери.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Оставайтесь открытыми, даже если это кажется грязным, когда вокруг царит хаос, когда ваше ложное чувство безопасности разрушено и даже когда вам кажется, что все рушится вокруг вас, как карточный домик. Сегодня вам придется задержать дыхание и нырнуть так глубоко, как только возможно, почувствовать все эмоции и испытать человеческий опыт во всей его красе.



Космический совет: ваше сердце – величайший алхимик.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Бывают дни, когда вы чувствуете благодарность за эту любовную связь и за все, что она приносит в вашу жизнь. А потом бывают дни, когда все это кажется обременительным. Сделайте себя уязвимым, поддайтесь – и вы выиграете. Еще этот день хорош для изучения чего-то нового.



Космический совет: сделайте себя уязвимым, говорите о своих чувствах.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Колесо Сансары постоянно вращается. Иногда жизнь предлагает нам сладкие плоды нашего труда, а иногда заставляет выпить чашу яда. Помните, что все, что встречается на вашем пути, – ценнейший опыт, который нужно везти с собой по жизни, как багаж.



Космический совет: чаша яда — всего лишь ценный опыт.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Кто сказал, что вы не можете получить то, чего хотите?! Вы в состоянии сами выбирать свою реальность, получая за это ценные призы. Задумайтесь перед тем, как сделаете выбор, и не торопитесь принимать сиюминутные решения.



Космический совет: если вы думаете о том, чтобы сказать "да", подумайте еще.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Хороший способ подняться над бренным миром – воспринимать каждого человека как проявление Вселенной. Этот день – время рождения новых идей и время творить волшебство в сотрудничестве с таинственными силами. У вас может не быть средств или ресурсов, необходимых для воплощения вашего вдохновения, но вы можете создать идею, а воплотить ее позже.



Космический совет: это время рождения новых идей и время творить магию.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Бывают времена, когда мы должны просто делать, просто работать, просто выкладываться изо всех сил. Вы находитесь в точке, когда вас просят нажать кнопку паузы и пополнить свои резервы для подготовки к следующему циклу.



Космический совет: ваши мечты и желания сбудутся в самый необходимый момент.