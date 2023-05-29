



Гороскоп на 29 мая: Хороший период для общения и домашних работ

Понедельник, 29 мая, новые сутки растущей Луны обещают быть благоприятными для исполнения поставленных перед собой планов и задач, реализовать которые желательно до перехода Луны в новую фазу.



В это время хорошо продолжать и текущие проекты. Также это хороший период для общения и домашних работ.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Скромность, мудрость, счастье и бессмертие – ваши основные темы на сегодня, Овны. Скромность в вашем отношении к окружающим, мудрость в ваших действиях, счастье в мелочах, и бессмертие, которое проявляется в результате того, что вы создаете. Истинное наследие того, что вы оставляете после себя – улыбки, смех, радикальные перемены, любовь или что-либо еще. Продолжайте следовать компасу своего сердца.



Космический совет: не бойтесь проявлять ваши самые лучшие чувства.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Хорошие новости уже в пути, Тельцы. Примите то, на каком этапе жизни вы находитесь. И постарайтесь, если это необходимо, усердно искать маленькие крупицы радости, витающие в вашей Вселенной. Пришло время засучить рукава и возделывать свою землю. Будьте гибкими, вы никогда не знаете, какие семена решат прорасти в последнюю минуту.



Космический совет: сосредоточьтесь на настоящем, а не прошлом.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вместо того чтобы сомневаться в себе, доверьтесь тому, что подсказывает вам интуиция. Ваша цель сегодня – погрузиться в спокойные глубокие воды вашего разума и позволить себе развеять ваши тревоги. Для некоторых Близнецов интегрируется вызов из прошлой жизни, поэтому, если вы чувствуете, что что-то в вашей жизни застряло в петле, попросите своих наставников разрешить и прояснить послание, которое оно несет.



Космический совет: ваша спасательная шлюпка обязательно прибудет к вам, когда она действительно понадобится.



РАК (22 июня – 22 июля)



Если сегодня ощущается конфликт энергии, то потратьте десять минут на медитацию и воссоединение с собой, чтобы убрать навязчивые мысли и эмоции из своей атмосферы. Используйте свой боевой клич для укрепления собственного щита, вместо того чтобы вступать в бой с танками, Раки.



Космический совет: не бегите по жизни галопом, выберите удобный темп. Тогда все начнет получаться.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, возможно, вы хотите действовать прямо сейчас, но послушайте, Вселенная просит вас немного не торопиться. Как вы думаете, что произошло, если бы вы решили сосредоточиться на том, чтобы повеселиться сегодня, а не переживать из-за сроков? Чтобы позволить этим идеям свободно течь, вам также нужно взять тайм-аут. Итак, наведите порядок в своих ящиках, расставьте полки, поиграйте с домашними животными, займитесь садоводством – в общем, сделайте то, что необходимо сделать, но обычно откладываете на другое время из-за других "неотложных" нужд.



Космический совет: наполните свою чашу сегодня, чтобы потом было чем делиться с близкими.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, возможно ли, что ваша цель на сегодня – полюбить себя немного больше? Или, возможно, эта крошечная версия вас в вашем сердце чувствует, что задыхается в стенах, которые возводила годами, и теперь пытается найти выход. И, может быть, ей просто нужно помочь построить ту дверь, через которую можно как входить, так и выходить, чтобы более полно познать мир. Наберитесь смелости взять себя за руку и пройти через эти волшебные времена с легкостью и комфортом.



Космический совет: пора выйти из зоны комфорта, хватит запираться за всеми замками.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Ставить под сомнение свою ценность – верный способ почувствовать себя потерянными или сыграть по-маленькому, Весы. Доверьтесь своей интуиции, вспышкам озарения или мечтам наяву, которые вы, возможно, испытываете. Позвольте вашей истории успеха начать разворачиваться уже сегодня. Вместо того чтобы зацикливаться на "как", "когда" и "что", попросите своих наставников протянуть руку помощи в выполнении поставленной задачи.



Космический совет: доверьтесь своей интуиции.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Эти баррикады, которые вы возвели вокруг своего сердца или своей жизни в целом, Скорпионы, это здоровые и прочные границы? Почему вы чувствуете необходимость напрягаться больше, чем можете, чтобы впустить кого-то другого в свою жизнь? Вселенная изобильна, и в ней достаточно места для всех нас, чтобы процветать, преуспевать и даже отдыхать. Изучите новые способы выполнения уже привычных дел. Добавьте искру творчества в свою жизнь.



Космический совет: не позволяйте разнице во мнениях окружающих ставить под сомнение ваши планы.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Если жизнь кажется размытой, тогда попробуйте найти свою точку фокусировки, Стрельцы. Вместо того чтобы снова и снова анализировать что-то, попытайтесь объединить свои мысли с мыслями других, чтобы найти золотую середину, и даже какие-то новаторские ответы. Щадящий подход позволит вам действительно далеко продвинуться вперед, а не торопить события.



Космический совет: смейтесь и веселитесь по пути к большим целям вашей жизни.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сложный цикл в вашей жизни подходит к концу, Козероги. И вам, возможно, придется стоять на своем, выбирать чью-либо сторону и придерживаться ее. Цикл затворничества, возможно, заставил вас задуматься о жизни и даже излечить из нее урок. Для вас наступило время перемен, и в этот период настоятельно рекомендуется настроиться на свои тонкие энергии, а не сосредотачиваться на очевидном.



Космический совет: сохраняйте свою веру, даже когда кажется, что все идет наперекосяк.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Если бы вы могли заглянуть в будущее, вы бы оглянулись назад, зная, насколько вас поддерживают в настоящее время, Водолеи? Новые идеи и чрезмерный энтузиазм могут стать хорошим сочетанием для достижения целей сегодня. Личный конфликт или ситуация, с которыми вы, возможно, боролись, подходят к концу или уже и вовсе разрешились сами собой. Отбросьте свои страхи сейчас и посмотрите на дорожную карту, чтобы спланировать свой маршрут заранее.



Космический совет: небольшие изменения в ваших планах могут выявить более простые и быстрые способы выполнения задач.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Новые идеи, сияющие глаза и много таланта – это вы, Рыбы. Чтобы максимально использовать возможности и внезапные события, которые встречаются на вашем пути, убедитесь, что вы не выдыхаетесь, застряв в своем мечтательном состоянии. Вместо этого изложите свои идеи на бумаге или в действии, протестируйте способы их реализации. Уравновесьте свой разум и сердце, действуйте соответственно.



Космический совет: вы можете свернуть все горы, главное действовать последовательно.