



Гороскоп на 29 июня: Будьте осторожны в делах и общении

Четверг, 29 июня. Новые сутки растущей Луны будут находиться на пике активности. Будьте более собранными, предусмотрительными.



В то же время день благоприятен для свершений – некоторые представители зодиакального круга смогут начать реализовывать то, что когда-то только планировали. Однако если есть какие-то риски при начинаниях, то лучше отложить шаги на другой день.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



В мире есть два типа людей, Овны. Одни ждут, когда произойдут важные события, а другие делают так, чтобы они происходили. И наверняка вы знаете, к какой категории относитесь. В любом случае, в выходные вы будете стремиться к достижению целей, приводить дела в движение, преодолевать трудности и вдохновлять окружающих. Помните, что не все будут аплодировать вам за смелые шаги, и это вполне нормально. Главное, что вы видите продвижение вперед!



Космический совет: пришло время для больших событий!



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вселенная призывает вас сегодня обратить внимание к подавленным эмоциям – эмоциям, которые мешают вам ощутить свободу в ее истинной форме. Пришло время обрести гармонию, Тельцы. Пора выразить те чувства, которые вы когда-то закрыли на замок. Выговоритесь тем, кому доверяете.



Космический совет: дайте волю своим чувствам.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, хватит повторять ошибки прошлого. Пора отпустить то, что мешает вам двигаться дальше. Это касается и взаимоотношений. Вы уже находились в той ситуации, когда полностью отдавали себя кому-то, а этот человек открывал вам только часть себя. Не бойтесь перерезать веревки там, где нужно.



Космический совет: не бойтесь перерезать веревки там, где нужно.



РАК (22 июня – 22 июля)



Освободите себя от бремени ожиданий, Раки. Вместо того чтобы сидеть и ждать, начните воплощать в жизнь ваши мечты и желания. Сейчас самое время! Полагайтесь только на себя, не пытайтесь переложить часть дел на других. Ваша жизнь зависит только от вас самих!



Космический совет: пора выйти из зоны комфорта, чтобы изменить свою жизнь!



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Проведите этот день со своей семьей, Львы. Родственная связь станет важной темой для вас в эти выходные. Будьте откровенны с близкими, обсудите все "больные" темы. Это поможет наладить и даже укрепить отношения. Что касается личных дел, то все постепенно начинает образовываться. Спорные вопросы разрешаться, а справедливость восторжествует непременно!



Космический совет: уделите время семье в эти выходные.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы находитесь на том этапе своей карьеры, когда неопределенность может брать над вами верх. Не поддавайтесь обстоятельствам, Девы. На самом деле вы имеете больший потенциал для роста и освоения новых навыков. Соберитесь с мыслями, набросайте план и начните действовать!



Космический совет: ищите новые возможности для роста.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Будьте более смелыми, Весы! В работе, личной жизни, желаниях. Помните, что именно ваши революционные идеи выделяют вас из толпы. Избавьтесь от необходимости притуплять свой блеск, чтобы соответствовать окружающим. Воплощайте в жизнь ваши мечты, стройте будущее уже сейчас!



Космический совет: пора начать делать смелые шаги к своим целям.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Кто-то из вашего прошлого может постучаться в вашу дверь, Скорпионы. С какой же целью? Вы уже знаете ответ на этот вопрос! Действуйте осторожно, и положите конец тому, что кажется бесконечным циклом.



Космический совет: ваш внутренний компас уже знает, что подходит именно вам.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Позвольте самым светлым чувствам проникнуть в каждую клеточку вашего тела, поскольку вы начинаете испытывать мощный вибрационный сдвиг, который активирует портал безусловной любви и блаженства. Стрельцы, вскоре вы начнете новую главу жизни, в которой вас ждет много интересных и насыщенных событий!



Космический совет: расслабьтесь и отпустите все заботы – раскройте сердце для любви!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Долгосрочное счастье не зависит от материальных вещей, за которыми вы могли гнаться, Козероги. Возможно, пора переосмыслить свои ценности? Пришло время сделать паузу, вздохнуть и воспользоваться моментом, чтобы быть благодарным за все, что и имеете, и что поддерживает вас среди этого хаоса.



Космический совет: возможно, что ваши ценности нуждаются в серьезном пересмотре и анализе.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы делаете то, что соответствует вашим приоритетам? Творите ли вы в пространстве радости и позитива, Водолеи? Если вы ответили отрицательно, то приложите усилия к сознательной перестройке. Помните, вы являетесь творцом своей жизни, так что отпустите необходимость всем нравиться.



Космический совет: занимайтесь тем, что приносит радость и реальные плоды в жизни.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, в последнее время вы уделяли много внимания близким – выручали, поддерживали, дарили любовь. Но нашли ли вы минутку на себя? Непременно сделайте это сегодня! Порадуйте себя – исполните давнюю мечту (пусть даже маленькую), отдохните от рутины. Как вариант, сходите на массаж или займитесь йогой.



Космический совет: позаботьтесь сегодня о себе.