



Гороскоп на 29 апреля: Завершите начатое – навете порядок в своей жизни

Суббота, 29 апреля растущая Луна в знаке Лев обещает тревоги и мрачные мысли, а также высокий риск быть обманутым. Проявите внимательность к окружению, доверяйте своей интуиции и не поддавайтесь провокациям.



Верность собственным целям и принципам поможет выдержать давление и избежать рисков. Не слушайте тех, кто играет с вашим эго, сладкие речи, скорее всего, являются лишь способом использовать вас.



Не стоит сейчас браться за новые проекты и начинать глобальные перемены. Лучше завершите начатое и наводите порядок во всех сферах жизни.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Все вокруг будет соответствовать вашей огненной энергии сегодня. Новости, возможности, богатство, здоровье, партнерские отношения или просто получение вознаграждения – кажется, что все это складывается наилучшим образом и одновременно. Ваше сердце и ваша жизнь могут привыкнуть к этой атмосфере, но помните, что судьба изменчива. Убедитесь, что оставили себе время для отдыха, особенно когда чувствуете, что у вас мало времени. Делайте паузы и освобождайтесь от сумасшедшей энергии, которую приносит вам день, двигайтесь вперед планомерно, без спешки. И избегайте советов со стороны, решение принимать лучше самостоятельно.



Космический совет: что бы вы ни выбрали, вы сотворите добро. Слушайте свое сердце.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Подумайте о людях рядом. Все ли они поддерживают ваши вибрации? Вы удивитесь, но окружение можно выбирать! Если вы давно искали что-то более близкое к вам, то сегодня, вероятно, будет ваш счастливый день. Самое время начать творить собственную реальность, а не жить в предложенных обстоятельствах. С таким подходом вы можете сорвать джекпот – реально или метафорически. Вы достаточно потрудились, и кое-что освоили, и теперь пришло время пожинать плоды своего труда. Сладкое правосудие вершится, пришло ваше время получить свое.



Космический совет: справедливость восторжествует, и вы получите свою награду.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Одна часть души может хотеть справедливости, а другая – все еще бояться отпустить. Бывает страшно отпустить даже безнадежные отношения. Но вот в чем дело, Близнецы: раз эта ситуация уже разыгрывается – вы победитель! Это значит, в дело вмешалась Вселенная – чтобы расставить все на свои места. Кто-то может появиться ни с того ни с сего и помочь разрешить сложную ситуацию, дать совет или просто стать выходом из тупика. Не нужно ждать только помощи свыше, действуйте! Просто знайте, что так или иначе справитесь. Заглушите свои страхи, чтобы прислушаться к своему сердцу.



Космический совет: туман рассеется, и вы увидите правильный путь, будьте терпеливы.



РАК (22 июня – 22 июля)



Ошибки прошлого, неверные решения, тяжелые отношения – все это заставило вас лучше осознавать вещи, которые действительно важны. Помните, что связи с людьми и ваше чувство материальной безопасности должны идти рука об руку, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и равновесии. Даже если вы не уверены, куда хотите двигаться дальше, не сдавайтесь. Ваша способность доверять Вселенной – ваша самая большая сила. После вашей трудолюбивой и настойчивой натуры, конечно. Итак, берегите энергию и стройте планы как можно подробнее. Важно быть уверенным в каждом шаге и оставлять время для отдыха.



Космический совет: распределяйте силы с умом, ваш запас не безграничен.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



После долгого и трудного пути победа должна быть сладкой, не так ли? Спокойная, рациональная мысль, подкрепленная твердыми убеждениями, возможно, привела вас сегодня к этому приятному осознанию. Остановитесь и насладитесь моментом, взгляните на свой успех со стороны и позвольте себе порадоваться. Вы все это заслужили. Если кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, ущипните себя. Это вы и ваша реальность, и это справедливо. Не стесняйтесь судить о книге по любым стандартам – если сегодня что-то кажется вам неправильным и сомнительным, скорее всего, так оно и есть. Не теряйте бдительности.



Космический совет: доверяйте своей интуиции больше, чем словам окружающих.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Будьте нитью, связывающей вещи, а не руки, Девы. Если рядом не те люди, если вы взялись не за то дело, вы это почувствуете. Непременно. Не заставляйте себя оставаться там, где плохо, где вы ощущаете неуверенность и страх. Ищите свое племя и свое вдохновение, не соглашайтесь на меньшее. Крайне важно сейчас окружить себя людьми, которым можно доверять, они станут для вас опорой в будущих испытаниях и поддержат на пути развития.



Космический совет: будьте внимательны к своему окружению, выбирайте надежных людей.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Осознание мимолетности судьбы заставляет человека быть более игривым, жить настоящим моментом или просто проявлять себя в жизни на 100% подлинным. У вас есть этот дар интуитивного знания. Вы чувствуете, что правильно, ценно, достойно внимания, справедливо и важно. Божественные возможности и удача сегодня могут оказаться на вашей стороне. Оставайтесь собой в любой ситуации, используйте открывающиеся возможности. Не торопитесь, оставьте время для отдыха и побалуйте себя. Живите с удовольствием!



Космический совет: не забывайте заботиться о себе и своих интересах во всех сферах жизни.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Если у вас были беспокойные и бессонные ночи, приготовьтесь наконец отдохнуть. Вам предоставляется прекрасная возможность изменить ситуацию, и даже если сейчас это может показаться концом света, поверьте, что это также и начало нового периода жизни. В каждом новом судьбоносном конфликте важно видеть перспективу развития. Конфликт выталкивает вас из зоны комфорта, и именно в этом заключается рост. Максимально используйте свои шансы и ресурсы. Вы соберете щедрый урожай, если как следует потрудитесь.



Космический совет: не упустите свой шанс, Вселенная благоволит сегодня именно вам.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Принятие на себя слишком большой ответственности может привести к тому, что вы почувствуете себя полностью измотанными и безжизненными. А для некоторых сегодня послание звучит немного глубже: ответственность может прийти к вам естественным образом только потому, что вы делали это всю свою жизнь. Но вам больше не нужно делать это в одиночку, хорошо? Учитесь просить помощи, получать помощь, благодарить без чувства долга. Весь мир существует ради вашего счастья. Пожалуйста, берегите себя.



Космический совет: отдохните, наберитесь сил, проведите время с любовью к себе.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Оглянитесь на все свои трофеи и награды. В последнее время приходилось балансировать на грани возможностей, и вы чувствовали себя немного подавленными, но держитесь. Это еще не конец. Поднимите глаза – вы действительно находите время, чтобы насладиться замечательными моментами бытия сегодня. Послушайте птицу, которая поет у вас под окном каждое утро, и найдите минутку, чтобы почувствовать запах свежей земли. Единение с природой и целым миром подействует на вас умиротворяюще. Если вы сосредоточитесь только на грязи на своих ногах, вы можете упустить возможность насладиться прекрасным видом в конце дороги.



Космический совет: помните о своей цели и не останавливайтесь на пути к ней. Смелее!



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Блестящие идеи, неожиданные старты, взвешенные действия и готовность увидеть, что можно сделать по-другому – это ваш рецепт успеха. Колесо поворачивается в вашу пользу, так что просто скажите «да» любому предложению судьбы и не обращайте внимания ни на что другое. Все ваши молитвы и бессонные ночи за всех остальных возвращаются к вам. Ваша доброта стала визитной карточкой, но пора научиться и говорить "нет". В первую очередь людям, который ждут, когда щедрый Водолей решит их проблемы.



Космический совет: ваша доброта не знает границ, пришло время подумать и о себе.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Осознайте, что правильно, а затем просто сделайте это, Рыбы. Вы заслужили большого счастья, успехов в профессии и творчестве, надежных друзей и прекрасных возлюбленных. Вы заслужили все это, даже не сомневайтесь. Но вот в чем шутка – получить это невозможно, просто выжидая. Вы сами должны искать радость в моменте, создавать романтику в отношениях, задавать тон приятельской беседе и деловым переговорам. Ваш импульс поддержат окружающие люди и вся Вселенная. Принимайте решение, как жить, и действуйте!



Космический совет: раскрасить свои серые будни можете только вы. Рассчитывайте на себя.