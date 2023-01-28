Гороскоп на 28 января: Сегодня просто оставьте себя в покое
Суббота, 28 января, растущая Луна набирает вес в знаке Телец.
Самое время, наконец, прекратить забег. Важно успокоиться и понять – уважение к самому себе превыше всего. Просто оставьте себя в покое. Именно такой способ и поможет в дальнейшем достичь больше успехов.
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Овны, ваша упертость не позволяет вам делать что-то вполсилы, потому что вы не верите в посредственность. Для вас успех – это результат плодотворной работы и вложения максимума сил и энергии. Но сегодня все же стоит остановиться, перестать куда-то гнаться и проанализировать, действительно ли вы получаете столько, сколько вложили. Звезды советуют найти баланс между затраченным и в результате полученным.
Космический совет: найдите баланс между отданным и полученным.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Для вас тело – это "храм". Поэтому сегодня звезды советуют больше внимание обратить именно на него. Возможно, пересмотреть способы, при помощи которых вы взаимодействуете с ним. Позвольте себе быть чуточку нежнее и мягче к своему образу жизни. К примеру, перестаньте убеждать себя, что вы на "диете", постарайтесь заменить его на "питание", образ жизни не по вынужденной мере. Кроме того, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек.
Космический совет: перестаньте себя и свое тело вгонять в рамки.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Близнецы, сегодня не время для того, чтобы все пустить на самотек. Наоборот, возьмите все в свои руки: финансовый вопрос, жилищный вопрос, семейные дела – все то, что вас давно тревожило. Помните, одной любовью и обещаниями сыт не будешь. Именно во время диалогов люди и находят точки соприкосновения, а если нет, то расходятся, но и это не столь положительное, но тоже некая определенность.
Космический совет: не пускайте все на самотек, возьмите дела в свои руки.
РАК (22 июня – 22 июля)
Раки, в последнее время может показаться, будто мир против вас. Все идет не так, как было задумано, планы рушатся, дела срываются. Звезды не рекомендуют впадать в уныние и как страус зарывать голову в песок. Лучше всего отвлекитесь! Сделайте что-то, что доставит вам удовольствие: прогулка с другом или, возможно, в одиночестве, чтение любимой книги, включите дома музыку и просто танцуйте, сходите на йогу. Все, что вашей душе сейчас угодно! Чем быстрее вы абстрагируетесь от ситуации, тем скорее она решится.
Космический совет: абстрагируйтесь от ситуации для скорейшего ее решения.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Львы, настало время продемонстрировать все свои таланты и способности и показать миру, для чего вы здесь. Звезды советуют сделать большой шаг вперед к своим самым заветным целям и желаниям. И помните – ретроградное движение уже давно позади, поэтому у вас есть вся сила Вселенной для достижения желаемого! Действуйте!
Космический совет: время достижения целей, действуйте.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Девы, сегодня ваш день! Вы после длительного, сложного пути, наконец, пожинаете плоды. Вы по-настоящему заслужили то, что в ближайшее время будет с вами происходить. Принимайте это с благодарностью, а параллельно не забывайте делиться результатом с теми, кто помог в достижении заветных целей. Поверьте, щедрость и доброта также будут вознаграждены.
Космический совет: время пожинать плоды усердной работы.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Весы, сегодня не время для длительных раздумий и размышлений. Именно вы – посланник любви, нежности. Поэтому смело следуйте своему внутреннему компасу, даже если окружающие пытаются вернуть с небес на землю и показать некую реальную жизнь. Поверьте, все мы живем в первый раз, и никто не знает, как это делать правильно. Главное, внутренняя любовь и трансляция ее окружающим. Поддайтесь этому порыву!
Космический совет: перестаньте быть идеальными, начните просто получать удовольствие.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы, недавняя жизненная ситуация позади. Звезды призывают – перестаньте нервничать и переживать, сядьте на кухне, заварите себе вкусный чай и проанализируйте свою жизнь. Посмотрите на нее со стороны в моменты взлетов и падений и превратите боль в силу, а знания – в мудрость.
Космический совет: настало время превратить боль в силу, знания – в мудрость.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, поймите – если суждено, значит суждено несмотря ни на что. Поэтому сделайте одолжение и перестаньте грызть себя изнутри. Поймите, каждый опыт, пусть даже неудачный, для чего-то послан, чтобы усвоить какой-то урок. Это как знак – еще одна ступень пройдена, значит, вы двигаетесь в верном направлении.
Космический совет: перестаньте грызть себя изнутри, все идет своим чередом.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Козероги, вам, как и Ракам, может показаться – все идет не так, мир буквально рушится у вас на глазах, а вы ничего сделать не можете. Но не стоит так категорично оценивать происходящее. Постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Поверьте, кажущееся крахом вовсе не крах, а путь к чему-то светлому и положительному! Все идет так, как надо. Именно такой сложный путь и приведет вас к желаемому и задуманному.
Космический совет: происходящее сейчас – не крах, а путь к задуманному вами.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Водолеи, самое большое препятствие для вас – желание быть идеальным, стремление к придуманному совершенству. Поймите, некий идеал – лишь иллюзия. Перестаньте все идеализировать, перестаньте гнаться за чем-то придуманным. Ведь у вас есть все инструменты для создания желаемого себя.
Космический совет: перестаньте стремиться к придуманному совершенству.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, внутри вас уже накоплено все для создания лучшей жизни. Все, что сейчас важно – понять это и правильно применить. У вас есть поддержка близких, вы не одиноки. Постарайтесь всего лишь сосредоточиться на способах, которые помогут привести вас к нужному результату и изменить свою жизнь.
Космический совет: внутренняя собранность непременно изменит вашу жизнь к лучшему.