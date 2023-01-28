



Гороскоп на 28 января: Сегодня просто оставьте себя в покое

Суббота, 28 января, растущая Луна набирает вес в знаке Телец.



Самое время, наконец, прекратить забег. Важно успокоиться и понять – уважение к самому себе превыше всего. Просто оставьте себя в покое. Именно такой способ и поможет в дальнейшем достичь больше успехов.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, ваша упертость не позволяет вам делать что-то вполсилы, потому что вы не верите в посредственность. Для вас успех – это результат плодотворной работы и вложения максимума сил и энергии. Но сегодня все же стоит остановиться, перестать куда-то гнаться и проанализировать, действительно ли вы получаете столько, сколько вложили. Звезды советуют найти баланс между затраченным и в результате полученным.



Космический совет: найдите баланс между отданным и полученным.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Для вас тело – это "храм". Поэтому сегодня звезды советуют больше внимание обратить именно на него. Возможно, пересмотреть способы, при помощи которых вы взаимодействуете с ним. Позвольте себе быть чуточку нежнее и мягче к своему образу жизни. К примеру, перестаньте убеждать себя, что вы на "диете", постарайтесь заменить его на "питание", образ жизни не по вынужденной мере. Кроме того, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек.



Космический совет: перестаньте себя и свое тело вгонять в рамки.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, сегодня не время для того, чтобы все пустить на самотек. Наоборот, возьмите все в свои руки: финансовый вопрос, жилищный вопрос, семейные дела – все то, что вас давно тревожило. Помните, одной любовью и обещаниями сыт не будешь. Именно во время диалогов люди и находят точки соприкосновения, а если нет, то расходятся, но и это не столь положительное, но тоже некая определенность.



Космический совет: не пускайте все на самотек, возьмите дела в свои руки.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, в последнее время может показаться, будто мир против вас. Все идет не так, как было задумано, планы рушатся, дела срываются. Звезды не рекомендуют впадать в уныние и как страус зарывать голову в песок. Лучше всего отвлекитесь! Сделайте что-то, что доставит вам удовольствие: прогулка с другом или, возможно, в одиночестве, чтение любимой книги, включите дома музыку и просто танцуйте, сходите на йогу. Все, что вашей душе сейчас угодно! Чем быстрее вы абстрагируетесь от ситуации, тем скорее она решится.



Космический совет: абстрагируйтесь от ситуации для скорейшего ее решения.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, настало время продемонстрировать все свои таланты и способности и показать миру, для чего вы здесь. Звезды советуют сделать большой шаг вперед к своим самым заветным целям и желаниям. И помните – ретроградное движение уже давно позади, поэтому у вас есть вся сила Вселенной для достижения желаемого! Действуйте!



Космический совет: время достижения целей, действуйте.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, сегодня ваш день! Вы после длительного, сложного пути, наконец, пожинаете плоды. Вы по-настоящему заслужили то, что в ближайшее время будет с вами происходить. Принимайте это с благодарностью, а параллельно не забывайте делиться результатом с теми, кто помог в достижении заветных целей. Поверьте, щедрость и доброта также будут вознаграждены.



Космический совет: время пожинать плоды усердной работы.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, сегодня не время для длительных раздумий и размышлений. Именно вы – посланник любви, нежности. Поэтому смело следуйте своему внутреннему компасу, даже если окружающие пытаются вернуть с небес на землю и показать некую реальную жизнь. Поверьте, все мы живем в первый раз, и никто не знает, как это делать правильно. Главное, внутренняя любовь и трансляция ее окружающим. Поддайтесь этому порыву!



Космический совет: перестаньте быть идеальными, начните просто получать удовольствие.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, недавняя жизненная ситуация позади. Звезды призывают – перестаньте нервничать и переживать, сядьте на кухне, заварите себе вкусный чай и проанализируйте свою жизнь. Посмотрите на нее со стороны в моменты взлетов и падений и превратите боль в силу, а знания – в мудрость.



Космический совет: настало время превратить боль в силу, знания – в мудрость.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, поймите – если суждено, значит суждено несмотря ни на что. Поэтому сделайте одолжение и перестаньте грызть себя изнутри. Поймите, каждый опыт, пусть даже неудачный, для чего-то послан, чтобы усвоить какой-то урок. Это как знак – еще одна ступень пройдена, значит, вы двигаетесь в верном направлении.



Космический совет: перестаньте грызть себя изнутри, все идет своим чередом.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, вам, как и Ракам, может показаться – все идет не так, мир буквально рушится у вас на глазах, а вы ничего сделать не можете. Но не стоит так категорично оценивать происходящее. Постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Поверьте, кажущееся крахом вовсе не крах, а путь к чему-то светлому и положительному! Все идет так, как надо. Именно такой сложный путь и приведет вас к желаемому и задуманному.



Космический совет: происходящее сейчас – не крах, а путь к задуманному вами.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, самое большое препятствие для вас – желание быть идеальным, стремление к придуманному совершенству. Поймите, некий идеал – лишь иллюзия. Перестаньте все идеализировать, перестаньте гнаться за чем-то придуманным. Ведь у вас есть все инструменты для создания желаемого себя.



Космический совет: перестаньте стремиться к придуманному совершенству.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, внутри вас уже накоплено все для создания лучшей жизни. Все, что сейчас важно – понять это и правильно применить. У вас есть поддержка близких, вы не одиноки. Постарайтесь всего лишь сосредоточиться на способах, которые помогут привести вас к нужному результату и изменить свою жизнь.



Космический совет: внутренняя собранность непременно изменит вашу жизнь к лучшему.