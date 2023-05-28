



Гороскоп на 28 мая: Не самый лучший день для новых свершений

Воскресенье, 28 мая, растущая Луна находится в знаке Дева. Важные задачи лучше отложить на будущую неделю. А пока уделите время себе – отправьтесь на прогулку, проведите время с близкими, наведите порядок дома и в мыслях.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Любовь может стать главной темой в вашей жизни сегодня, Овны. Либо романтическая связь, либо потребность чувствовать себя любимыми в целом – это то, что, скорее всего, находится в глубине вашего сознания. Если вы чувствуете себя потерянными, одинокими, или просто чувствуете, что в вашей личной жизни мало смысла, то перестаньте заниматься самосаботажем и сомневаться в своей ценности. Возможно, вы просто переживаете повышенный эмоциональный цикл, который может немного затуманивать ваше сознание. Откройтесь и примите решение считать свои благословения сегодня, чтобы более полно ощутить свое присутствие в настоящем.



Космический совет: проявите любовь к окружающим.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Двигайтесь медленно и по-настоящему уверенно, Тельцы. Возможно, сегодня не тот день, чтобы спешить с делами. Вместо этого сконцентрируйтесь на установлении связей и разговорах по душам. Иногда принимать вещи за чистую монету может быть самым простым способом для того, чтобы сделать еще один шаг, либо принять решения, которые более актуальны для вашего настоящего. Воспользуйтесь этой силой воли!



Космический совет: позвольте хорошему случиться с вами сегодня.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сосредоточьте свою энергию сегодня на себе, Близнецы. Если вы чувствуете себя уязвимыми, чувствительными или вам нужно отступить – сделайте это, и делайте это мягко. Проявите немного любви по-своему и подумайте о том, как вы можете попытаться достичь более нейтрального ментального пространства, внедрив последовательный режим ухода за собой.



Космический совет: делайте паузу каждый раз, когда чувствуете истощение или беспокойство.



РАК (22 июня – 22 июля)



Делитесь сегодня своей мудростью с окружающими не только потому что у вас ее тонны, но и потому, что она редкая, драгоценная и преобразующая. Кроме того, если у вас возникли некие жизненные трудности, то позвольте вашим наставникам изменить ситуацию за вас и верьте, что они прикроют вашу спину. Пришло время создавать то, что вы любите, Раки. Но не забывайте при этом любить и себя.



Космический совет: уединитесь сегодня и зарядитесь энергией на всю неделю.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, возможно, в последнее время вы не могли думать о каких-либо ежедневных задачах. Этому есть объяснение: возможно, вы ищете сейчас перемен. И даже если вы переживаете их в материальной форме, вы все еще можете иметь дело с корректировками. У всего есть плюсы и минусы. Позвольте себе быть в моменте, предпочитая смотреть на плюсы больше, чем на обратную сторону. Это может помочь вам достичь нейтральной точки принятия текущей стадии жизни, чтобы добиться конечной цели.



Космический совет: ваше запутанное эмоциональное состояние может быть лишь отражением перемен, через которые вы проходите.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Установление границ – это хорошо, но очень важно замечать, когда границы начинают превращаться в стены. Помните, что разница во мнениях – это всего лишь отражение разных точек зрения, которые не желают сливаться воедино. И они никоим образом не считают кого-то правильным или неправильным. Оставьте осуждающие очки за дверью, Девы. Потратьте время на размышления и самоанализ, прежде чем делать поспешные выводы о себе или других.



Космический совет: научитесь принимать чужую точку зрения.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Позвольте приливу энергии войти в вашу жизнь сегодня, расширьте свои горизонты, создавайте новые партнерские отношения, сотрудничество. Или же просто исследуйте новые жизненные пути, которые ждут вас впереди, Весы. Несмотря на то что вокруг вас так много всего происходит, вы все еще находитесь в состоянии баланса, и это хорошо! Наслаждайтесь тишиной, время остановилось специально для вас.



Космический совет: приготовьтесь к неожиданным и приятным поворотам в жизни.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы прошли через темные переулки, и теперь вы, возможно, начинаете проникаться чувством покоя, Скорпионы. Ваш внутренний и внешний миры стремительно трансформируются, так что пристегнитесь и приготовьтесь к взлету. Чем глубже вы погрузитесь в себя, тем выше сможете взлететь в жизни. Вы защищены, поэтому не сдерживайтесь и определенно не оглядывайтесь назад.



Космический совет: не бойтесь перемен – они только к лучшему!



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



А что если мы на самом деле не застреваем в неприятных ситуациях, а просто неосознанно держим себя в неких петлях, которые якобы обеспечивают нашу безопасность? Что, если мы чувствуем себя одинокими, потому что нам предназначено выделяться, а не вписываться? Если вы никого не видите вокруг себя – попробуйте оглянуться назад, возможно, вы лидируете, а другие следуют за вами. Иногда все не так, как кажется, Стрельцы.



Космический совет: обратите свой взор внутрь себя и прислушайтесь к своему голосу.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Если сложившаяся ситуация вам не подходит, то проявите силу воли и решите уже что-нибудь с этим, Козероги. Чувство одиночества может быть способом Вселенной дать вам понять, что вам нужно взять тайм-аут и дать отдых своему разуму, телу и духу, чтобы вскоре почувствовать себя лучше.



Космический совет: взять "паузу" – не значит сдаться. Наберитесь сил, они вам пригодятся.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Найдите время, чтобы дать вашим идеям "замариноваться", дать им хорошо настояться, а затем мало-помалу продвигайтесь к успеху. По другую сторону конфликта и хаоса обеспечьте себе гармонию и музыку. Составьте хороший, бодрый и успокаивающий плейлист, Водолеи. Слушайте его на повторе, особенно когда чувствуете, что вот-вот потеряете самообладание. Это поможет вам уважать границы других, а также уделить время себе.



Космический совет: используйте это время с умом, вместо того чтобы распыляться на ненужные вещи.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Приведите в равновесие свой разум, преобразуйте свои мысли и идеи в решения, которые могут иметь множество применений и последствий, когда придет время. Цепляться за ситуацию, которая, возможно, прошла мимо вас или могла сложиться иначе в прошлом, возможно, не самая лучшая идея. Двигайтесь, вы не находитесь в оковах, Рыбы!



Космический совет: проявите креативность в решении сложных задач.