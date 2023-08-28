



Гороскоп на 28 августа: День обещает быть спокойным – прислушайтесь к сердцу

Понедельник, 28 августа, благоприятное время, чтобы прислушаться к своему сердцу, разложить все мысли по полочкам, сделать для себя определенные выводы в тех или иных ситуациях.



Вместе с тем не исключены провокации и ссоры – постарайтесь их избегать.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью, а также расставить приоритеты в отношении своего здоровья. Кроме того, стоит задуматься и о питании, Овны. Подумайте об этом так: еда – это лекарство. Потребляя ингредиенты, совместимые с вашим телом, вы не только исцеляете себя, но и повышаете свои вибрации.



Космический совет: займитесь своим здоровьем.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вы зашли так далеко не для того, чтобы сомневаться в себе, Тельцы! Вы зашли так далеко не для того, чтобы приглушить свой свет или позволить мнению других притупить ваш блеск. Снимите этот плащ-невидимку! Дайте себе воодушевляющую речь, которая вам нужна, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией в большом мире.



Космический совет: пришло время проявить себя.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Не позволяйте суете помешать вам сделать то, ради чего вы пришли сюда! Сегодня звезды просят вас раскрыть свой творческий потенциал, заняться искусством, музыкой – творить волшебство. Если вы сомневаетесь, закройте глаза, настройтесь и задайте себе следующие вопросы: "Как я могу достигнуть этих целей?"



Космический совет: вам пора раскрыть творческий потенциал.



РАК (22 июня – 22 июля)



Как вы относитесь к обязательствам, Раки? Какую жизнь вы себе представляете? Пришло время открытого и честного разговора с собой. Пришло время признать правду, независимо от того, насколько уязвимыми вы из-за этого себя чувствуете. Помните: не все умеют читать мысли так, как вы. Одиноким Ракам звезды тоже напоминают о силе общения. Скорее всего, претендент слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.



Космический совет: смелость – это то, чем вы наделены в изобилии.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Не все наши желания сбываются быстро, Львы. Даже если мы прикладываем для это много усилий. Не зацикливайтесь на неудачах. Отпустите их с любовью и благодарностью. Осознайте, чему вас учит Вселенная, особенно если вы уже какое-то время избегаете этого урока. Поверьте, что вскоре вы благословите то, что вас сломало.



Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы находитесь там, где должны быть, и все действительно складывается в вашу пользу. Войдите в энергетическое поле чудес, Девы! Вскоре вы обнаружите, что финансовый рост также станет темой для вас в ближайшие месяцы. Задайте себе намерение о том, какой вы хотите видеть свою жизнь, и приготовьтесь приступить к работе.



Космический совет: приготовьтесь к приятным поворотам судьбы.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Составьте на сегодня план действий, Весы. Пока Вселенная настоятельно рекомендует вам использовать свою практическую сторону и предпринимать действия там, где это необходимо. Кстати, если вы чувствуете желание синхронизировать свои силы с кем-то, обратитесь к этому человеку с соответствующим предложением. Поделитесь с ним своими надеждами, стремлениями и великим видением.



Космический совет: продумайте каждый свой шаг, прежде чем его сделать.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Это правда, что всему приходит конец. Но от этого не легче отпустить ситуацию. Правда, Скорпионы? Помните, что время обладает сверхъестественной способностью исцелять нас и давать нам возможность двигаться дальше. Вскоре вы обнаружите, что муза близка и жаждет найти выражение через вас. Так что доставайте чистый холст и самые яркие краски!



Космический совет: поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к мечте!



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Не нужно всегда идти на компромиссы, Стрельцы. Иногда нужно стоять на своем. Идите на уступки только в том случае, если их исход вас устраивает. Конечно, это не повод быть жесткими. Гибкость – это суперсила, которая позволит вам найти золотую середину между тем, чего хотите вы, и тем, чего хотят от вас другие.



Космический совет: не бойтесь говорить людям "нет".



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы пришли сюда не для того, чтобы быть помощником в истории чужой жизни! Вы пришли сюда, чтобы быть собой, Козероги, чтобы проживать свою жизнь! Помните об этом. Когда дело доходит до любви, вас может привлечь кто-то довольно яркий. Некий человек, который точно знает, в какие краски разукрасить холст.



Космический совет: разбавьте свою жизнь яркими моментами.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Никто другой не несет за вас ответственности – только вы. Пришло время отпустить не приносящие пользу убеждения, которые держат вас в тупике. Помните, Водолеи, вы архитектор своей реальности. Именно ваши мысли, слова и действия определят следующую главу вашей жизни!



Космический совет: вы являетесь автором своей жизни.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



"Танцы, пение, рассказывание историй и молчание – это четыре универсальных целебных бальзама", – мудрые слова американской танцовщицы и писательницы Габриэль Рот. Вам стоит подумать об этом, пока вы пьете утренний чай. Путь самовыражения не просто исцелит вас, Рыбы, он освободит вас от многих капканов.



Космический совет: есть множество способов самовыражения – найдите свой.

