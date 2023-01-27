



Гороскоп на 27 января: Будьте максимально естественными и настоящими

Пятница, 27 января, растущая Луна в знаке Овен. День характеризуется активизацией мозговой деятельности, повышением активности и желанием действовать.



Но не всем знакам зодиака стоит поддаваться влиянию растущей Луны. Некоторым из них все же необходимо остановиться, успокоиться, проанализировать определенные ситуации и постараться найти внутренний баланс.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, впереди вас ожидает серьезный психологический кризис. Однако звезды советуют не позволять панике взять верх над вами и не закрыться в кроличьей норе ото всех. Наоборот, постарайтесь сосредоточиться и взглянуть со стороны на не столь приятную ситуацию. Вселенная обязательно даст знак, в каком направлении двигаться дальше. Кроме того, в этом году вы можете четко почувствовать, что не стоит тратить время на тех, кому вы неважны. В этом аспекте главное сменить вектор и сделать себя центром вашей жизни, а не кого-либо другого.



Космический совет: сосредоточьтесь и взгляните на ситуацию под другим углом.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, сегодня тот день, когда всю свою энергию, чувства и эмоции стоит направить на творчество, любовь. Вы не просто отдадите частичку себя, а оставите след в своем творении, сделав его ценным и влиятельным для других своих дел.



Космический совет: направьте свою энергию на творчество.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, настал день, когда не стоит двигаться вперед: наоборот, сделайте шаг назад, остановитесь и проанализируйте, почему вас одолевает порой нерешительность, о чем она сигнализирует. Звезды советуют не врать и не обманывать самого себя, быть как никогда честным. Вместе с тем одинокие Близнецы в этот день могут почувствовать прилив сил и энергии и изменить свое поведение, став веселыми и кокетливыми. Но если вы действительно хотите понять, есть ли будущее с тем или иным человеком, сбавьте немного обороты, уйдите в тень и вы поймете, ваш ли это человек.



Космический совет: не обманывайте самого себя, будьте, как никогда, честны.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, именно сегодня попробуйте открыться миру. Старайтесь как можно чаще общаться с окружающими, узнайте об их жизни больше. Поверьте, они почувствуют вашу добрую энергетику и им станет на душе приятно – о них позаботились, их не забыли. Кроме того, и для вас такой обмен энергией окажется положительным. Ведь вы ощутите внутреннюю гармонию и прилив энергии.



Космический совет: откройтесь миру.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, сегодняшний день для вас может пройти с максимальной пользой. Ведь вы ощущаете прилив энергии, излучаете светлое, не забываете о себе и при этом создаете задел на будущее. Если ваша душа ощущает необходимость оказаться на природе, не останавливайте порыв. Соберите рюкзак и отправьтесь в небольшое путешествие. Понежьтесь под лучами теплого солнца и зарядитесь новой порцией энергии.



Космический совет: проведите сегодняшний день с максимальной пользой для себя.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, вы многим дорожите при общении с близкими, но главное для вас все же – это некое новое возможное приключение. Именно оно провоцирует выработку адреналина в теле, создает некий внутренний вызов, помогает познать что-то новое в себе.



Космический совет: не отказывайтесь от приключений, они помогут узнать себя еще лучше.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, сегодня вы можете ощутить себя словно не в своей тарелке. Ведь дела идут совсем не так, как были задуманы. Звезды советуют пересмотреть отношение к ситуации, проанализировать количество отданной и полученной энергии и постараться найти баланс.



Космический совет: найдите баланс между отданным и полученным.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, сегодня тот день, когда важно посвятить себя размышлениям, найти ответ на вопрос, что именно помогает балансировать между материальным и духовным. Однако знайте – не существует определенной формулы для всех. Ведь жизнь – это не только успех и удача, но и ошибки, и падения. Но именно благодаря такой практике, которую желательно совершать каждый день, вы начнете внутренне расти и развиваться.



Космический совет: посвятите сегодня немного времени духовной практике.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, не пытайтесь сегодня быть идеальным! Просто будьте собой в нужном месте и постарайтесь погрузиться в происходящее. Именно так вы сможете внутренне вырасти. Кроме того, помните – то, как окружающие воспримут что-то сделанное вами, не должно вас волновать. Главное, вы погрузитесь в процесс и получите невероятное удовольствие.



Космический совет: поддайтесь энергии сегодняшнего дня.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Бунтарь – это не всегда кто-то, действующий против чего-то. Стоит взглянуть с другой стороны. Бунтарь – это тот, кто просто следует по своему четкому плану, пусть даже он отличается от других, ему это неважно. Поэтому сегодня, Козероги, попытайтесь избавиться от внутреннего конфликта. Поймите, окружающий мир и мир внутри вас – это разные миры. Главное в этом – это вы сами и ваши ощущения.



Космический совет: избавьтесь от внутреннего конфликта.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, перестаньте бояться, что никогда не доберетесь до вершины, не дойдете до намеченного и желаемого. Перестаньте нервничать. Начните относиться к жизни чуточку проще. Представьте, будто цель или работа – это игра. Вы находитесь там, где вам следует быть. Просто доверьтесь Вселенной и, наконец, скажите «да» тому страху, который больше всего пугал.



Космический совет: перестаньте бояться внутренних чертей, доверьтесь Вселенной.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, сегодня идеальный день для того, чтобы правильно расставить границы с окружающими. Покажите миру, что вы позволяете делать, а что рядом с вами непозволительно. При этом наберитесь смелости и в вопросе своих страхов. Именно сегодня стоит взглянуть туда, что вас больше всего страшило.



Космический совет: перестаньте бояться, взгляните в глаза своему страху.

