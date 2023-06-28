



Гороскоп на 27 июня: День творчества и активно отдыха

Среда, 28 июня. Новые сутки растущей Луны – время для активного отдыха, созидания и творчества.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Изобилие и процветание находятся за пределами вашей нынешней зоны комфорта, Овны. Если вы не можете отойти от этого, попробуйте начать делать что-то немного по-другому, чтобы найти перемены. Например, изучите новый способ ходить на работу, или составьте план питания на неделю. Изменения не обязательно должны быть большими.



Космический совет: бороться или плыть по течению – это выбор, перед которым вы стоите прямо сейчас.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Каждый уход освобождает место для чего-то нового, чтобы войти в вашу жизнь, Тельцы. Ощутите свои эмоции, но также постарайтесь пережить эти времена с упорством и чувствительностью.



Космический совет: дайте волю эмоциям и полностью прочувствуйте их.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Случайностей не бывает, Близнецы. Когда вы верите в свои цели, божественные силы вступают в сговор, чтобы привести вас именно к этому. Когда вы в замешательстве, Вселенная предлагает запутанные решения и подсказки. Вместо того чтобы о чем-то беспокоиться, спросите себя, нужно ли вам время, чтобы интегрировать свои эмоции, прежде чем вы сможете разложить все по полочкам.



Космический совет: ваше дыхание – это связь с бесконечным источником и всей жизнью.



РАК (22 июня – 22 июля)



Мир узнает о вашем существовании только в том случае, если вы сообщите ему об этом. Что бы ни случилось, это будет беспроигрышная ситуация для всех участников, Раки. Не позволяйте прошлым неудачам и ограничениям сдерживать вас. Это период, чтобы сделать большие шаги, не сосредотачиваясь на том, когда будут получены ответы.



Космический совет: удача сопутствует смелым – творите от всего сердца.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Сбросьте груз, который вы несете, и помните, что Львам не нужны доказательства того, что они короли джунглей. Продолжайте делать то, что находит отклик внутри, и позвольте космосу протянуть руку помощи.



Космический совет: позаботьтесь о своем психическом благополучии.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



В вашей жизни начинается новый этап, поэтому не позволяйте страхам мешать вашим чувствам, Девы. Дисфункция порождает еще большую дисфункцию, и выход из этого состояния – первый шаг в правильном направлении.



Космический совет: в вашей жизни произойдут мощные перемены – крепче держитесь за руль.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Подумайте, прежде чем действовать, и не стесняйтесь высказывать свое мнение, Весы. По-настоящему вы поймете это только тогда, когда уделите минуту тому, чтобы прислушаться к своему сердцу и соответствующим образом сбалансировать мысли.



Космический совет: будьте уверены в собственных силах и не стесняйтесь своих мыслей.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Возможно, в последнее время вы ощущали, что Вселенная не слишком была к вам добра. Какие выводы стоит из этого сделать? Быть может, пришло время выучить новые языки, расширить набор навыков и умений. В борьбе со стрессом вам стоит сделать свое здоровье главным приоритетом, Скорпионы.



Космический совет: посмотрите на мир шире и следуйте космическим силам, которые открывают для вас удивительные вещи.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Внесите любовь в ситуацию, в которую вы, возможно, очень сильно вовлечены мысленно, Стрельцы. Вместо того чтобы пытаться прекратить погоню, попытайтесь понять вещи с разных точек зрения и открыть двери к процветанию.



Космический совет: позвольте лишним вещам и людям покинуть вашу жизнь.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Возможно, вы чувствуете, что вам нужно больше времени, чтобы погрузиться в себя, Козероги. Трудный этап подходит к концу, и ваша выносливость пожинает плоды. Приближается новый старт, и вы очень близки к достижению своих целей и проявлений. Это время, чтобы отдать все, что вы можете, не слишком беспокоясь о том, что получите взамен.



Космический совет: большие награды не получить без трудной закулисной работы.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Пришло время снова влюбиться, Водолеи – в себя, свою жизнь, работу или во что-то еще. Ваши прорывы обязательно случатся, это всего лишь вопрос времени. Стойте на своем, держитесь и двигайтесь через это безумно медленное время.



Космический совет: плывите по течению, уготовленному для вас божественными силами.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Ожидайте стремительного течения дня, Рыбы – используйте этот импульс мудро, чтобы не выдохнуться. Сделайте так, чтобы вокруг начались изменения, центром которых были бы вы сами.



Космический совет: пришло время действовать – помните о своей цели.