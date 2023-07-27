



Гороскоп на 27 июля: Идеальное время для расстановки приоритетов

Четверг, 27 июля, идеальный день, чтобы погрузиться в самопознание. Нужно избегать ссор и конфликтов, а также проанализировать данность и поставить новые задачи. Пусть они будут небольшими, но максимально полезными.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Побалуйте себя, Овен! Вы там, где вы есть. Вы проложили свой путь к вершине, и если не остановитесь, то будете продолжать процветать, двигаясь только вперед. Оставайтесь приверженными своим целям и выполняйте необходимую работу. Вскоре вы будете вспоминать эту главу своей жизни как поворотный момент. Да, и еще одна вещь! Вам необходимо отдать приоритет саморазвитию – не позволяйте эгоистичным потребностям других сбивать вас с пути.



Космический совет: не время паниковать.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Проверка вибраций, Телец: как вы себя чувствуете после определенного взаимодействия? Чувство истощения или дискомфорта является признаком того, что их энергия, вероятно, не приносит вам никакой пользы. Сделайте себе одолжение и проводите энергетические границы по мере необходимости. Если вам нужно сказать "нет" чему-то, будьте в этом настойчивы. Вы не обязаны другим объяснять, на что вы тратите свое время и энергию.



Космический совет: наслаждайтесь чувствами.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



В нашей жизни бывают моменты, когда вы прилагаете усилия, но не видите ощутимых результатов. Хорошо, что сейчас "не" такое время в вашей жизни, Близнецы. Сейчас время стабильного роста. Знайте, что целеустремленность приведет вас к успеху в долгосрочной перспективе. Когда дело доходит до межличностных отношений, вы испытываете легкость и плавность, более глубокое понимание и священную связь.



Космический совет: не ищите двойное дно там, где его нет.



РАК (22 июня – 22 июля)



Эта неделя находится в святилище Рака. Вас окружают люди, которые привносят в вашу жизнь тепло и солнечный свет, напоминают вам, что дом – это не место, а чувство. Это также время работы над вашим браком/долгосрочными отношениями и укреплением фундамента жизни, который вы строите с партнером вместе как команда. И именно игнорирование незначительных различий, обсуждение их и принятие за "столом переговоров" – это есть часть процесса.



Космический совет: не доверяйте малознакомым людям.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В вашей жизни было время, когда вы боялись постоять за себя; занять позицию. Вы изо всех сил старались избежать конфликта, чтобы получить одобрение других. Хорошо, что сейчас не такой период в вашей жизни. Вы тренируете мышцы горловой чакры и говорите правду, даже если это вызывает разочарование у окружающих.



Космический совет: ищите ответ на главный вопрос в своем сердце.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Представители этого Знака предпочитают делать все самому. Общение с другими иногда может показаться утомительным, особенно когда они не могут дать то, чего вы от них ожидаете. Сделайте себе одолжение – тренируйте мышцы горловой чакры и будьте настойчивы. Научиться работать с людьми – это часть вашего путешествия здесь, в земном царстве. Если вы фрилансер, примите это как подтверждение того, что вы должны использовать силу сотрудничества и совместного творчества.



Космический совет:: научитесь прощать по-настоящему.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весам пора отстегнуть ремень безопасности и брать жизнь за рога. Когда дело доходит до любви, практикуйтесь. Выражайте свои самые сокровенные желания, не привязываясь к конкретному результату. Знайте, вы просто идеальная смесь магии и безумия, и именно это делает вас такими, как вы есть!



Космический совет: оставьте тревоги, будьте смелее.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы потеряли в любви больше, чем можно сосчитать. Тем не менее, ваше сердце открыто, и это ваша самая большая сила, Скорпион. Суперсила, которая обещает изменить вашу судьбу. Поэтому время больше рисковать! С другой стороны, дела на финансовом фронте могут показаться неправильными. Посмотрите внимательно на свои расходы. Затягивая петлю там, где это необходимо, вы будете перерасходовать средства.



Космический совет: полюбите эту жизнь и себя в ней.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, пришло время больше рисковать. Пришло время смело выйти за пределы своей зоны комфорта. Поверьте, вы уже готовы расправить крылья и лететь! Тем более, что в делах сердечных сейчас мир и гармония. Вы и ваш партнер вибрируете на частоте безусловной любви и изобилия. Это то, что означает быть увиденным, услышанным и прославленным.



Космический совет: не доверяйте документы никому.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы задаете правильные вопросы, Козероги. Вы анализируете, что пошло не так и почему. И если вы не нашли ответы на какие-то вопросы, нельзя опускать рук – необходимо продолжить искать истину и развеять определенные заблуждения. Разрешите себе разочароваться. Принятие – это дар, который освободит вас больше, чем вы можете себе представить.



Космический совет: позаботьтесь о будущем, сменив планы.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Медитация – это не то, что вы делаете, это то, кто вы есть, Водолеи. Это состояние бытия. Это ваше ядро. Так и идите по жизни – с доверием, верой и твердостью в сердце, зная, что все, что вам нужно, найдет свое место в вашем опыте самым неожиданным образом. Говоря об интуиции, вещи на фронте любви и романтики выглядят довольно понятными – откройте себя волшебству этого момента, поскольку вы помните, что речь идет о путешествии, а не о пункте назначения.



Космический совет: если предложат интересную идею – реализуйте.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы уже танцевали со своими тенями, Рыбы. Вы уже привели своих демонов к выходной двери. Так что не позволяйте этим мелким помехам добраться до вас. Эта глава вашей жизни посвящена восстанию из собственного пепла, использованию своей силы и сильному вступлению в эру злодеев. Запомните важное: не нужно приглушать свой свет, чтобы другим было комфортно.



Космический совет: благодарите Вселенную за предоставленные возможности.