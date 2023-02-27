



Гороскоп на 27 февраля: Вас направляют на тропу перемен – не сопротивляйтесь

Понедельник, 27 февраля. Растущая Луна в знаке Близнецы. Этот день будто заставляет двигаться к переменам, что-то менять. При этом спонтанно.



Вместе с тем не забывайте думать о себе и своих чувствах. Будьте открыты с окружающими и готовы к переменам. Не сопротивляйтесь и поддайтесь течению.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, Вселенная лучше знает, что для вас хорошо, а что нет. Поэтому и предоставляет все условия для осуществления нужного и действительно ценного. Не стоит сопротивляться! Сейчас самое время поддаться течению, благодаря которому вы научитесь еще больше любить себя, принимать и восхищаться собой всецело.



Космический совет: начните плыть по течению и полюбите себя такими, какие есть.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, все происходит так, как должно быть. Даже если сейчас вам кажется, что что-то неправильно, несправедливо. Сейчас самое время отпустить то, что тянет на дно, не дает развиваться и достигать желаемого. Поверьте, новое станет совсем скоро для вас важнее того, что ушло из жизни. Кроме того, постарайтесь найти время на себя, ухода за собой, займитесь тем, что делает вас счастливыми и поднимает настроение.



Космический совет: отпустите то, что тянет на дно.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, настало время для получения желаемого. Именно сейчас перед вами, как в сказке, открываются все двери: даже те, которые когда-то были закрыты. Но звезды предупреждают – не все будет идеально. Все же многое зависит и от вас самих, вашей инициативности, стремления и действий. Отбросьте страхи и сомнения!



Космический совет: продолжайте двигаться, отбросив страхи и сомнения.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, помните, вы всегда под защитой Вселенной. Будьте уверены в своих желаниях и том, что они непременно сбудутся. Вы имеете внутреннюю силу и все ресурсы для создания лучшей жизни. Забудьте о том, что вы якобы бессильны перед чем-то. Это не так!



Космический совет: вспомните о своей внутренней силе и продолжайте двигаться вперед.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, знайте – все, что вы делаете сейчас – это лучшее, что вы способны создать для себя. Примите это как данность и перестаньте перетягивать канат на себя. Уважайте свои внутренние желания, постарайтесь найти баланс с собой, возможно, для этого стоит окунуться в глубину души.



Космический совет: окунитесь в свое внутреннее «я» и найдите баланс с собой.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, для вас сейчас легче что-то замолчать, скрыть, утаить. Но это неправильно. Именно сегодня звезды призывают вас быть открытыми с окружающими, честными и искренними. Возможно, диалог не сразу заладится и консенсус не сразу будет найден. Но это нормально. В этом всем важно именно то, что вы готовы к диалогу, готовы к первому шагу!



Космический совет: будьте открытыми, честными и искренними.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, Вселенная уготовила для вас безупречный план. Вам лишь нужно немного шагнуть назад и позволить ему осуществиться. Поверьте, в минуты тишины и покоя вы заметите – это время создания чего-то конечного, после чего вы получите плоды трудов. А в дополнение станет еще яснее, куда двигаться дальше.



Космический совет: сделайте шаг назад для получения желаемого.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, настало время получать плоды. Пришло время вспомнить, что вы достойны всего, о чем мечтали, что просили и желали. Позвольте Вселенной дать вам это все.



Космический совет: настало время принятия плодов своих трудов и усердной работы.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, сегодня, возможно, на вас захотят взвалить какие-либо обязательства. Но прежде чем соглашаться, хорошо подумайте, сможете ли вы сделать все безупречно и безукоризненно. Ведь это будет отвлекать вас от своих планов и дел. Вы к этому готовы? Кроме того, не позволяйте своим близким и друзьям садиться вам на шею. Они требуют вашего внимания, но вы же знаете уже, как себя правильно вести в таких ситуациях и действовать!



Космический совет: прислушивайтесь к внутреннему голосу, он вас не обманет.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, сейчас вы погружены в свои мысли, но пора возвращаться к реальности и подумать об осязаемом. При этом перестаньте сопротивляться, позвольте чувствовать все происходящее полностью и всецело. Звезды подсказывают – вы находитесь на своем месте и все, что происходит, должно было случиться. Просто относитесь ко всему с большим доверием.



Космический совет: перестаньте сопротивляться потоку, поддайтесь происходящему.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, ваше ощущение одиночества сейчас обманчиво. Даже если вам так кажется, знайте, с вами всегда ваши ангелы-хранители. Постарайтесь открыть сердце и душу. Поверьте, вы посланы сюда, чтобы научиться дарить и получать любовь в изобилии.



Космический совет: вы не одиноки, главное, не закрывайтесь.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, в последнее время вам часто снятся сны. Постарайтесь запоминать детали. Кроме того, старайтесь найти внутренний баланс со своим "я". Не забывайте о родных и близких, чаще говорите им, как сильно их любите.



Космический совет: говорите о любви близким и находите внутренний баланс.

