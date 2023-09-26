



Гороскоп на 26 сентября: Отложите принятие важных решений

Вторник, 26 сентября, Луна в знаке Весы. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Звезды рекомендуют отдохнуть и отложить принятие важных решений.



Каким знакам Зодиака в этот период будет непросто, в нашем гороскопе.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Начало дня будет сложным. Придется исправлять чужие ошибки, брать на себя ответственность за других. Все это заставляет вас нервничать. Однако постепенно ситуация меняется к лучшему, вам становится проще справиться со многим.



Космический совет: возьмите ответственность на себя.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Неблагоприятный день для общения. Многие встречи проходят гораздо напряженнее, чем вы ожидали, и не приносят нужных результатов. Нежелательно обсуждать вопросы, связанные с деньгами или имуществом. Переговоры, касающиеся смены работы или начала сотрудничества с новыми партнерами, вряд ли пройдут удачно.



Космический совет: сохраняйте спокойствие.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Лучше с самого утра настроиться на борьбу. Вряд ли вы сегодня легко достигнете отличных результатов, но если приложите усилия, то все же можете преуспеть. Окружающие чаще мешают вам, чем помогают.



Космический совет: положитесь на себя.



РАК (22 июня – 22 июля)



День будет хоть и непростым, но вполне удачным и плодотворным. Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реально. Именно это помогает добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Возможны деловые предложения.



Космический совет: сконцентрируйтесь на делах.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Удачный день. Появятся хорошие идеи, новые планы, а главное – энергия и энтузиазм, необходимые для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Вы не беспокоитесь по пустякам, и правильно делаете. Любые трудности и проблемы, возникающие сегодня, вскоре останутся в прошлом.



Космический совет: воплотите задуманное в жизнь.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Подходящий день для работы, в том числе сложной и ответственной. Вы легко найдете союзников, на вашу сторону могут встать очень влиятельные люди. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы успешно завершите важные дела.



Космический совет: завершите важные дела.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Нелегко сосредоточиться на работе: ваши мысли часто занимает то, что не имеет к ней никакого отношения. Возможны разногласия с коллегами. Даже небольшой спор может закончиться конфликтом, если вы вовремя не пойдете на уступки. Могут измениться отношения с давними партнерами, вы почувствуете, что вам меньше доверяют.



Космический совет: будьте мягче.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Этот день хорошо подходит для решения многих сложных вопросов. Сейчас вы способны разобраться в неоднозначной ситуации, сосредоточиться и заметить все детали, которые могут оказаться важными. Нет нужды торопиться. Перед тем, как совершить любой поступок, вам следует все обдумать и взвесить.



Космический совет: не торопитесь.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сложно сосредоточиться на делах. Немало энергии отнимают волнения и переживания, об истинной причине которых вы можете даже не догадываться. Вы чаще обычного мысленно возвращаетесь к каким-то неприятным событиям прошлого, вспоминаете об ошибках, исправлять которые уже поздно.



Космический совет: пребывайте в моменте.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Начало дня благоприятно. Это время хорошо подходит для работы, особенно если она требует творческого подхода, фантазии и изобретательности. Там, где другие потерпели неудачу, вы принимаете нестандартные решения и добиваетесь успеха.



Космический совет: проявите фантазию.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вас ждет легкий благоприятный день. Будет возможность хорошо провести время, побывать в каких-то необычных местах. Если вы отправитесь на светские мероприятия, то непременно окажетесь в центре внимания и будете этому рады.



Космический совет: хорошо проведите время.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы о многом тревожитесь, это мешает спокойно довести до конца начатые дела. Чаще обычного отвлекаясь от работы, вы рискуете допустить ошибки. К счастью, рядом будет человек, который поможет избежать их. Нежелательно принимать решения, связанные с деньгами или имуществом: в таких вопросах интуиция может вас подвести.



Космический совет: отпустите напряжение.

