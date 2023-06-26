



Гороскоп на 26 июня: Отличное время для реализации дел

Понедельник, 26 июня. Новые сутки растущей Луны – благоприятное время для начинаний.



Намечается переход на новый виток жизненного развития. Представители практически всех знаков Зодиака смогут оставить проблемы в прошлом и открыть очередную страницу в жизни.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Возможно, вы заметили новые проявления любви в своей жизни, Овны. Попробуйте следовать за тем, что движет вами вперед, со счастливым сердцем, чтобы послать в космос четкие намерения о том, чего вы хотели бы больше в своей жизни. Если заметите, что у вас и так все хорошо, это поможет вам почувствовать, что поводов для беспокойства на самом деле нет.



Космический совет: отвернитесь от скептиков и критиков, чтобы получить удовольствие от желаемого.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Что вы хотите изменить в своей жизни, Тельцы? Воспринимайте это как божественное руководство и настройтесь на то, чтобы сделать это так или иначе. Возможно, что-то подтолкнуло вас к тому, чтобы почувствовать, что все должно измениться, и вы решили либо замедлить темп, либо полностью изменить курс. Нежность, которую вы хотите добавить в свою жизнь, – то, что нужно, поэтому акцент необходимо сделать именно на этом.



Космический совет: покажите пример окружающим – судьба вас за это наградит.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, остерегайтесь эмпатической перегрузки. Вы можете отлично решать проблемы, но это не значит, что трудности, с которыми вы сталкиваетесь, должны решаться вами. Полезно будет восстановить свои границы и вспомнить о признаках, которые вы ощущаете при выгорании. Наберитесь терпения, чтобы самому не стать пациентом.



Космический совет: прислушайтесь к мудрым словам, которыми вы делитесь с собой – это жемчужины мудрости от ваших ангелов.



РАК (22 июня – 22 июля)



Выйдите из пространства, которое кажется клаустрофобным или закрытым, и ощутите то, что освобождает вас, Раки. Сегодня подходящий день, чтобы нажать на кнопку "отправить" в письмах, которые находятся в черновиках, но ждут "подходящего момента". Больше нельзя сидеть на фундаменте, который вы себе возвели. Вы знаете, что делать, и прекрасно осознаете, что двигаться необходимо уже сейчас.



Космический совет: приступайте к делу и ожидайте чудесных результатов.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Ваше тело общается с вами, Львы. Если оно просит отдыха, предоставьте ему это. Если оно говорит вам, что что-то не так, доверяйте ему. Так вы открываете двери для блестящих идей, вдохновения и ресурсов. Следуйте подсказкам, которые вы получаете, и пробивайтесь к цели.



Космический совет: сделайте перерыв на заботу о себе и возвращайтесь с ангельскими крыльями.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Время взять на себя ведущую роль в своей жизни, Девы. Ищите баланс, держась за штурвал судьбы, а также дарите любовь, давая понять другому человеку, что вам нужно от отношений.



Космический совет: любовь должна ощущаться как покой, а достичь этого можно лишь благодаря миролюбивой коммуникации.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



О чем бы вы ни подумали, вы получаете это, Весы, поэтому представляйте позитивные вещи и забудьте о том, что преграждает прогресс. Не заметайте проблемы под ковер, но и не делайте слишком большой акцент на текущих проблемах. Ваше сердце указывает путь вперед. Так что доверьтесь своим эмоциям и чувствам, которые приведут вас туда, где вам нужно быть.



Космический совет: все в полном порядке – посмотрите шире, и вы увидите, как красивый узор формируется прямо перед вами.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Под поверхностью проблем скрыта тайна о том, как научиться ставить себя на первое место, Скорпионы. Все, через что вы прошли в последнее время, возможно, только подталкивало вас в этом направлении. Не забывайте держать блокнот открытым, чтобы делать заметки по пути. Исследуйте способы делать что-то по-другому и отмечайте, происходят ли какие-либо изменения.



Космический совет: исключите помехи и пусть это сделает вашу жизнь лучше.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Пришло время закатать рукава и приступить к программе по оздоровлению – как тела, так и души. У вас есть все необходимое, чтобы добиться цели, поэтому не уклоняйтесь от этого.



Космический совет: чтобы ваши блестящие идеи расцвели, нужно немного терпения.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Взгляните на то, что не получается, и уберите беспорядок, Козероги. Это добавляет комфорта в жизнь, создавая условия для процветания и изобилия. Попробуйте заняться медитацией, чтобы освежить свой разум и насытить душу.



Космический совет: записывая мысли и цели, вы создаете ясность и устраняете хаос.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Очистите свою атмосферу и пространство, Водолеи. У вас есть дар понимания, что является настоящей суперспособностью. Поставьте перед собой четкие намерения, применив это умение к себе. Уважайте свои чувства, а также расправьте крылья для большого полета.



Космический совет: любовь может войти в вашу жизнь, только если вы позволите ей это сделать.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Прислушайтесь к своим внутренним побуждениям сегодня, чтобы идти к победе, Рыбы. Этот переходный этап, через который вы проходите, учит вас, как восстановить равновесие и силу. Имейте мужество, чтобы встать и идти с упорством и решимостью. Вы вдохновляете больше людей, чем думаете, так что не тушите эту искру.



Космический совет: ваши молитвы услышаны и на них вскоре будет дан ответ.