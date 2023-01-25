



Гороскоп на 25 января: День "отдал" сознание во власть иллюзий

Среда, 25 января, растущая Луна в Рыбах. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, ваше сознание находится во власти иллюзий.



Будьте бдительны: пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами, нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на некоторых вариантах будущего.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



У вас внутри – любовь, нежность и тяга к любимому человеку. Но снаружи ваши чувства выглядят так, будто вы плывете по течению. Возьмите себя в руки и позвольте вашему партнеру почувствовать, что он действительно важен для вас.



Космический совет: возьмите на себя определенные обязательства.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Те самые слова, старые переписки, забытые запахи. Мир погружает вас в то время, когда вам было совсем мало лет. Вы с головой бросаетесь в омут новой влюбленности. Но следите за тем, чтобы вас не утянуло в пучину нездоровых отношений.



Космический совет: воздух вокруг вас пропитан романтикой.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, в вас много положительных качеств. И среди них – умение давать окружающим чувство новизны. Не сомневайтесь в себе ни на мгновение, потому что пришло время вступить в период магии.



Космический совет: сегодня вам предстоит сотворить волшебство.



РАК (22 июня – 22 июля)



Когда мы просим Вселенную о чем-то, мы должны подготовить себя к множеству способов, которыми данные благословения будут доставлены нам. И не факт, что ваши желания будут исполнены именно так, как вы просили. Но они будут сбываться, готовьтесь к этому.



Космический совет: войдите в состояние вседозволенности.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В путешествии каждого искателя приключений наступает момент, когда ему приходится принимать решение, куда он хочет двигаться дальше. Вы сейчас именно на таком этапе своей жизни.



Космический совет: вам нужно тщательно выбрать ту дорогу, по которой вы пойдете.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня вам придется играть хладнокровно. Но в то же время в вашем сердце будет гореть ярчайшее пламя, огонь страсти. Вам захочется выражать свои самые сокровенные желания, преодолевать запреты и идти на такой риск, которого раньше никогда не было. Выплесните это на близкого человека, а если вы свободны, то сегодня лучшее время для случайной интрижки.



Космический совет: разожгите огонь страсти в вашем сердце.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Начало сезона Водолея приносит с собой плодотворные возможности. Возможности, которые помогут вам повысить свой уровень и создать желаемый финансовый резерв.



Космический совет: отбросьте сомнения и устремитесь к своей цели.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вам очень хочется дуться, мариноваться в своих страданиях или беспокоиться о своей следующей зарплате. Но не стоит заниматься пустой тратой времени, направьте свои эмоции на продуктивные процессы.



Космический совет: в сложных вопросах обратитесь к своему опыту.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Наша жизнь движется по спирали. Мы часто оказываемся в одной и той же точке снова и снова. Если вы чувствуете, что это верно для того места, где вы находитесь, бросьте себе вызов.



Космический совет: посмотрите на ситуацию с другой точки зрения.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Это прекрасное время для Козерогов. Ваши старания наконец-то будут оценены по заслугам. Вы можете с удовлетворением потягивать коктейли в праздности или обливать себя шампанским из кубка победителя.



Космический совет: наступил момент для того, чтобы вкусить плоды своего труда.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



В любой момент у вас есть два варианта: запутаться в паутине или отправиться на поиски ясности. И вам абсолютно не рекомендуется затягивать решение вопросов, которые уже давно назревают в ваших отношениях.



Космический совет: даже если вам страшно, начните разговор о важных вещах.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы должны дать себе время, чтобы разобраться во всем. Также нелишним будет немного расширить свое личное пространство, чтобы отдалиться не только от людей, но и их мнений. Это даст вам возможность подумать о сложных вещах своей головой.



Космический совет: негативные эмоции захлестнут вас с головой.

