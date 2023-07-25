



Гороскоп на 25 июля: Удачный день для построения планов и отношений

Вторник, 25 июля, благоприятный день для новых проектов или продолжения старых дел. Дружеские и деловые контакты будут укрепляться. В этот день будет полезно посвятить время любимому делу, даже давно заброшенному.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



У всех нас есть свои границы – представление о том, что приемлемо, а что нет. Как ни странно, нашим границам больше всего бросают вызов те, кого мы впускаем в наш священный круг. Овны, если вам уже давно пора расставить приоритеты, то сделайте это прямо сейчас.



Космический совет: изучите свои потребности и установите границы, которые позволят их уважать.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если вы начали слушать других, на что вы способны или какой должна быть ваша жизнь, то пришло время внимательно посмотреть в зеркало и вспомнить, чего вы хотите. Пришло время разрушить барьеры и шагнуть в неизвестность, Тельцы. Причем с отважным и открытым сердцем.



Космический совет: освободитесь от цепей, что держат вас на одном месте.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Знайте, что вам сейчас не нужна помощь третьей стороны, чтобы найти свой истинный путь. Просто обратите внимание на указания, которые приходят к вам из неожиданных источников. О, и еще кое-что! Ведите журнал сновидений. Вы обнаружите, что ваша интуиция также усиливается в это время, Близнецы.



Космический совет: начните воспринимать свою сверхчувствительность как дар.



РАК (22 июня – 22 июля)



Бывают дни, когда нам кажется, что мы пережили всю боль, сбросили багаж прошлого. А потом бывают дни, когда все возвращается обратно. Именно с таким могут сейчас сталкиваться некоторые Раки. Не погружайтесь в раздумья, гоните прочь навязчивые мысли!



Космический совет: избавьтесь от навязчивых мыслей – они только воруют ваше время.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Все имеет смысл, Львы. Даже то, почему ни с кем в прошлом ничего не получалось, почему приходилось выдерживать одно испытание огнем за другим. Новая глава вашей жизни позволит вам освободиться из оков прошлого, осталось лишь перевернуть страницу.



Космический совет: не позволяйте прошлому управлять вашим будущим. Пришло время поставить жирную точку.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня Вселенная просит вас преодолеть все страхи и исследовать бесконечные возможности того, что вы можете создать. Божественные силы работают с вами и через вас, помогая вам шагнуть в новую реальность, которую вы там долго визуализировали. Когда дело доходит до любви и романтики, рискуйте, Девы.



Космический совет: не сомневайтесь в своих способностях – продолжайте решительно идти к своей цели.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



В нашей жизни бывают моменты, когда нам кажется, что мы плывем против течения. Как будто наши мечты и желания растворяются в черной дыре, оставляя наедине с пустотой внутри. Но это уже уходит в прошлое, Весы. Сейчас перед вами открывается много возможностей, даже если они выглядят немного иначе, чем вы их когда-то представляли.



Космический совет: перед вами открываются новые возможности.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Сегодня Вселенная советует вам проявить терпение в межличностных отношениях. У каждого есть свои триггеры, с которыми приходится иметь дело, Скорпионы. Поэтому попробуйте понять, что тревожит близкого вам человека, а не подливайте масло в огонь.



Космический совет: терпение – ваше главное слово сегодня.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы смотреть своим демонам в глаза и отстаивать то, во что вы верите. Ваша непоколебимая вера в себя и божественные силы позволит выйти победителем из неприятной ситуации, Стрельцы.



Космический совет: вера в себя поможет вам обрести внутреннюю свободу.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Что вам мешает реализовать свой потенциал сейчас? Не нужно винить в этом обстоятельства, какие-либо препятствия, неподходящее время или что-нибудь еще. Запомните, Козероги, помехой являемся мы сами – наши страхи, отсутствие инициативы. Возможности для самореализации есть у каждого человека – начните пользоваться ими уже сейчас!



Космический совет: избавьтесь от привычек, которые сдерживают ваш потенциал.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Примите все вызовы судьбы как неотъемлемую часть вашего обучения, чтобы в дальнейшем стать мудрее. Помните, Водолеи, что любая ситуация сама по себе нейтральна, позитивную или негативную окраску мы придаем ей сами



Космический совет: научитесь трезво оценивать ситуации.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



У вас есть все возможности изменить реальность вокруг себя, вырвав сорняки из сада, любезно попрощавшись с тем, что больше не соответствует порядку. Так что же мешает приступить к этому прямо сейчас?



Космический совет: даже самые маленькие шаги способны улучшить жизнь. Главное правило – начать действовать.