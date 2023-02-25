



Гороскоп на 25 февраля: Отличный день для исполнения своих желаний

Суббота, 25 февраля. В новые сутки растущей Луны будет полезным посвятить время себе. Что вы давно хотели сделать, но не могли из-за отсутствия времени? Суббота этой недели прекрасное время для исполнения своих желаний, даже самых маленьких.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Если бы вы могли иметь что угодно, то что бы это было? Если бы вы могли быть кем угодно, то кем? Сегодня звезды напоминают вам о ваших бесконечных возможностях, Овны. Переставьте играть по мелочи, пора подняться на новый уровень всеми доступными вам способами. Ничего страшного, если у вас нет полного плана. Достаточно сделать первый шаг, чтобы сформировать дальнейшие действия.



Космический совет: продолжайте двигаться к мечте, верьте в себя.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Сегодня вы, как никогда раньше, чувствуете бешеный поток энергии, Тельцы. Разрешите себе насладиться сладостью, которая льется в вашу чашу. В то же время соблюдайте умеренность. Звезды настоятельно рекомендуется вам следовать срединному пути.



Космический совет: соблюдайте во всем умеренность.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Действительно ли вы хотите нести с собой историю неудач и отказов в будущее? Сделайте паузу: "распакуйте" вашу травму. Пришло время отпустить то, что больше не приносит вам счастья. Пришло время переписать сценарий таким образом, чтобы он сопутствовал вашему росту и поднимал дух.



Космический совет: пора отпустить прошлое.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, измените повествование о невезении на рассказы об удаче. Мы притягиваем в нашу жизнь то, о чем так часто говорим. Поменяйте мышление, Раки. Говорите "да" всему, что встречается на вашем пути. Но будьте внимательны – высказывание "не все то золото, что блестит" будет кстати в качестве совета.



Космический совет: притягивайте в жизнь позитивную энергию, думайте меньше о неудачах.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, если вы чувствуете, что готовы к созданию собственной семьи, то сегодня благоприятный период для того, чтобы начать двигаться в этом направлении. Совет для уже семейных Львов – то, если вам не нравится, как вы относитесь друг к другу, то пересмотрите вместе правила взаимодействия.



Космический совет: доверьтесь своим внутренним ощущениям.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Не нужно вечно держать в руках весь план действий, Девы. Путь будет открываться по мере вашего продвижения. Если у вас есть сомнения относительно того, приведут ли ваши усилия к устойчивому источнику дохода, то отпустите эти мысли. Вселенная удовлетворит ваши потребности и желания, когда вы действительно будете к этому готовы.



Космический совет: все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Случается, что мы так сильно начинаем желать, чтобы один человек в нашей жизни был источником всего. Мы хотим, чтобы он играл несколько ролей и удовлетворял все наши потребности. Их неспособность сделать это становится причиной того, что мы погружаемся в уныние и разочарование. Пора отойти от этого, Весы. Секрет покоя, равновесия и гармонии в межличностных отношениях заключается в том, чтобы выполнять внутреннюю работу и оставаться сосредоточенным внутри себя.



Космический совет: посвятите себя внутренней работе над собой.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Помните, когда у вас не было всего того, что у вас есть сейчас? Помните, когда цели, к которым вы стремились, казались несбыточной мечтой? Сегодня звезды призывают вспомнить об этом и продолжать двигаться вперед. Одиноким Скорпионам предлагается открыться для любви и романтики.



Космический совет: не сомневайтесь в своих возможностях.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Энергия растущей Луны призывает вас нажать на кнопку перезагрузки и сделать шаг к мечтам, которые, как вам говорили, слишком нереалистичны. Доверьтесь своей интуиции и продолжайте двигаться вперед. Но при этом отпустите необходимость делать все в соответствии с вашим графиком. Темы движения и застоя, скорее всего, будут стоять на повестке дня одновременно.



Космический совет: нужна перезагрузка – не стоит пытаться все успеть везде и сразу.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вместо того, чтобы сопротивляться потоку, лучше доверяйте тому, куда он вас ведет, Козероги. Сейчас звезды настоятельно рекомендуют вам заменить вашу твердость на гибкость. Что касается межличностных отношений – уважайте вашу чувствительную сторону.



Космический совет: измените тактику поведения, будьте лояльнее.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



В нашей жизни бывают моменты, когда мы чувствуем, что тяжелая работа, которую мы проделываем, ничего не стоит. Это, в свою очередь, влияет на нашу самооценку. Просто напоминание: Водолеи, не позволяйте себе разочароваться. Вы находитесь там, где должны быть, и движетесь правильным темпом.



Космический совет: не переставайте верить в себя и свои силы.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Мы не всегда получаем то, что хотим. И не всегда получаем что-то именно так, как хотим. Но мы всегда получаем то, что лучше для нас, что поддерживает наш рост сейчас и в каждый момент. Научитесь отпускать. И не важно, о чем идет речь – о людях или вещах. В вашей жизни появиться больше пространство для многих чудес, которые будут вам посланы.



Космический совет: нужно отпустить старое, чтобы впустить в жизнь новое.