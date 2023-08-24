



Гороскоп на 24 августа: День сложный для общения с партнерами

Четверг, 24 августа, Растущая Луна в знаке Стрелец: довольно сложный день для общения с сослуживцами или партнерами. Могут всплыть старые незавершенные дела.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вы же все прекрасно знаете, Овны, что люди, которые вас сейчас окружают и с которыми вы общаетесь, не смогут вам дать то, что вы хотите. Время довольствоваться минимум – прошло. Вы заслуживаете самого прекрасного в этом мире, и вам надо поверить в это.



Космический совет: поднимите планку своих желаний.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, пришло время отпустить. Причем сделайте это с любовью и изяществом. Не позволяйте своим нездоровым привязанностям быть причиной того, что вы продолжите цепляться за прошлое. То, что вам кажется потерей, на самом деле является приобретение. Вы находитесь в процессе упорядочивания жизни, Тельцы.



Космический совет: доверьтесь тому, что происходит.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



В нашей жизни всегда все возвращается бумерангом. Закон кармы работает безукоризненно, Близнецы. Обратите внимание на свои действия и намерения. Если вы будете поступать с другими честно и правильно, то все вам окупится. Задействуйте свою доброжелательность.



Космический совет: ведите себя доброжелательно с другими.



РАК (22 июня – 22 июля)



Запомните, что вы не ищете себе любовь на один раз или любовь во время курортного романа. Вы слишком важны и ценны для того, чтобы так себя растрачивать. Вы заслуживаете значимых связей, которые помогают вам развиваться. Настоящая любовь скоро придет в вашу жизнь.



Космический совет: не растрачивайте себя на ненужных людей.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Если вы не знаете, как усмирить свой гнев и перестать злиться из-за ерунды, то вот вам пошаговое пособие. Для начала сделайте глубокий вдох, приведите все свои мысли в порядок, позвольте дыханию в этом помочь. Затем посмотрите на свои действия и поступки. Вы сами дирижер своей жизни, только вам решать, что делать. Если считаете, что пора менять сценарий – вперед.



Космический совет: будьте спокойны и наблюдательны.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы занимаетесь тем, что переоцениваете свои возможности и говорите «да» всему, что встречается на вашем пути, Девы. Но хватит ли у вас ресурса на то, чтобы оправдать ожидания каждого? Мы думаем, что вы сами и так знаете ответ. Рекомендуем внимательнее подходить сегодня ко всем письмам и звонкам – не соглашайтесь сразу ни на что, сто раз обдумайте.



Космический совет: сразу ни на что не соглашайтесь, сто раз обдумайте.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, если вы сейчас чувствуете себя подавленными, и это нормально. Все будет в порядке, и вы начнете жизнь с чистого листа. Начните с осознания своих ограничений – поговорите сами с собой, что происходит в вашей жизни такого, что вы не можете контролировать. Все мы находимся сейчас в разгаре ретроградного сезона, попытка прыгнуть выше головы не пойдет на пользу.



Космический совет: не врите сами себе.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Помните, что Меркурий снова становится ретроградным, а значит, вскоре начнутся проблемы с коммуникациями. Притормозите в общении с другими людьми, чтобы не обидеть их ненароком. Не спешите вообще что-либо делать, умение не торопиться – это то, чему вам нужно научиться, Скорпионы. Помните, что сейчас каждый проходит через свои собственные испытания и невзгоды.



Космический совет: относитесь к себе бережно.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Самодисциплина становится для вас сейчас самой важной темой. Найдите минутку, чтобы пересмотреть свои цели и разбить их для своего удобства на более мелкие. В то же время приготовьтесь быть последовательными в своих усилиях и пойти на необходимые жертвы для успеха в делах. Ваша верность и преданность своим идеалам по-настоящему восхищает.



Космический совет: не забывайте о самодисциплине.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Спойлер: если окружающие сплетничают с вами, то они также сплетничают и о вас за вашими спинами. Остерегайтесь двуличных людей. А также остерегайтесь тех, кто хочет быть частью вашего круга общения из-за ваших привилегий. Козероги, не забывайте тех, кто по-настоящему был с вами в трудные минуты.



Космический совет: не бойтесь говорить "нет".



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Трудности помогают нам повысить наш уровень. Согласитесь, именно проблемы всегда помогали вам превратиться в лучшую версию себя, которой вы хотели быть. Иногда нужно сказать "да" душевным переживаниям, потому что они сделают вас сильнее. Самое время вернуть веру в себя.



Космический совет: проблемы случаются для личностного роста.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Прямо сейчас вы стоите на распутье. Вы знаете, что можете продолжать делать то, что делали раньше, по той причине, что это безопасно и легко. Но есть и другая часть вас, которая хочет сделать что-то из ряда вон выходящее. Сделайте что-нибудь необычное, ваша способность идти на риск окупится.



Космический совет: воспользуйтесь этим шансом.

