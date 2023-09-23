



Гороскоп на 23 сентября: Звезды рекомендуют отдохнуть

Суббота, 23 сентября, большинство астрологов советуют задуматься об отдыхе. Настал момент отложить работу и хорошо провести время.



Но все-таки некоторым знакам зодиака стоит поработать. Кому именно – в нашем гороскопе.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, сегодня идеальный день для шумной вечеринки. Судьба вам благоволит. Хорошая компания может насытить вас положительной энергией. Которая привлечет к вам деньги. Поэтому можно даже рискнуть и поиграть в азартные игры. Только помните, что это развлечение, а не способ заработка.



Космический совет: окружите себя веселой компанией.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Для тельцов выходные станут идеальными днями, чтобы отдохнуть со своей второй половинкой. Желательно, отправляйтесь вдвоем за город. Именно такая атмосфера может стать благоприятной, чтобы сознаться второй половинке в своих секретах.



Космический совет: отправляйтесь за город вместе со второй половинкой.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Суббота для близнецов станет знаменательным днем. Возьмите волю в кулак, соберите вокруг себя преданных людей и отправляйтесь творить грандиозные дела. Настала пора осуществить все планы, которые так давно зависли у вас в голове.



Космический совет: осуществите планы.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, вы и так знаете, что нет ничего важнее семьи. 23 сентября соберите вокруг себя самых близких людей, обсудите все планы на будущее и обговорите накопившиеся обиды, если такие есть.



Космический совет: проведите время с семьей.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В субботу Львам лучше остаться наедине с собой. Посидите дома, подумайте о всех совершенных поступках в последнее время. 23 сентября лучший день, чтобы отчистить голову от всех дурных мыслей.



Космический совет: останьтесь наедине с собой.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



В этот день Девам серьезно стоит задуматься о том, чтобы сменить сферу своей деятельности. Возможно, у вас пропал прежний запал. И сейчас вы можете не знать, чему посвятить свою жизнь. Но ответ лежит на поверхности. Обратите внимание на то, что вас окружает, и вы быстро найдете для себя новое направление в жизни.



Космический совет: смените сферу деятельности.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Для Весов суббота станет лучшим днем, чтобы осуществить дальнюю поездку. Отправляйтесь в путешествие, даже если оно станет спонтанным. Вы хорошо отдохнете и здорово проведете время.



Космический совет: отправляйтесь в путешествие.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Этот день станет лучшим, чтобы рискнуть и довериться внутреннему чутью. Скорпионы, изучите биржевый рынок, сделайте свой выбор и вложите деньги в акции. Слушайте свою интуицию и тогда вас обязательно ждет успех.



Космический совет: доверьтесь внутреннему чутью.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцам 23 сентября не стоит принимать серьезных решений. Ведь они могут плохо повлиять не только на вас, но и на тех, кто вас окружает. В этот день лучше остаться дома и посмотреть какой-нибудь фильм или заняться другими обычными делами.



Космический совет: не принимайте серьезных решений.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



В эти выходные Козерогам точно будет сопутствовать удача в любых начинаниях. Встретьтесь вместе с друзьями и запустите какой-нибудь грандиозный проект. Он обязательно конвертируется в большие деньги.



Космический совет: пришло время для грандиозных начинаний.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеям пора обновить свою жизнь. Вы застряли в прошлом, но мир не стоит на месте. Суббота станет лучшим днем, чтобы сосредоточиться на знаниях. Но изучать нужно какую-то новую сферу деятельности. Можно посвятить день нейросетям и наконец понять, как они работают. Такие познания принесут вам успех в скором времени.



Космический совет: изучите что-то из современной жизни.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Для Рыб 23 сентября станет благоприятным днем, чтобы посвятить его реализации творческих проектов. Но главное найти идеальный баланс. Не стоит тратить все сутки на осуществление грандиозных идей. Разбейте день по частям. Отрезок времени проведите с друзьями, часть посвятите второй половинке, а несколько часов потратьте на работу. Тогда успех в каждой сфере жизни гарантирован.



Космический совет: найдите идеальный баланс.



