



Гороскоп на 23 марта: День для завершения старых дел и планирования новых

Четверг, 23 марта. В этот день будет полезным завершить все недоделанные дела и начать планировать новые. Не забывайте и об отдыхе – посетите какое-нибудь новое заведение или проведите вечер в спокойной обстановке. Например, дома с семьей.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вы настроены совершенствоваться внутренне и внешне. Ваша потребность в желании как можно быстрее стать лучшей версией себя может помешать вашим романтическим отношениям. Звезды советуют соблюдать баланс во всем, Овны. Не нужно бежать вперед паровоза.



Космический совет: не торопите события.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Когда вы даете окружающим много своей любви, для вас вполне естественно ожидать, что другие пойдут вам навстречу. Сделайте себе одолжение и озвучьте им свои потребности. Иногда нужно сказать другим о своих желаниях, а не только их выполнять, Тельцы.



Космический совет: озвучьте свои потребности.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы разочарованы. Вы хотите, чтобы другие видели и слышали вас точно так же, как вы заставляете их чувствовать себя увиденными, услышанными. Сделайте себе одолжение и осознайте барьеры, которые вы построили вокруг себя. Иногда вам нужно рассказать близким, как вы хотите, чтобы они относились к вам, Близнецы.



Космический совет: ваша уязвимость не делает вас слабыми.



РАК (22 июня – 22 июля)



Возвращение к спокойному душевному состоянию сегодня – самое идеальное время для вас. Вселенная предлагает вам шанс заменить историю тоски на радость, Раки. У вас есть два варианта: продолжать прятаться от всех и от себя, или же открыться миру и вдохнуть счастье.



Космический совет: сделайте шаг к любви себе.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Позвольте тем, кто вам дорог, знать, что они занимают особое место в вашем сердце. Также звезды советуют немного разгрузиться от рутинных будней – организуйте теплый вечер с близкими.



Космический совет: не стесняйтесь проявлять свои чувства.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Желания имеют свойство сбываться неожиданно! Это то, к чему вы пришли со временем. Сегодня звезды вас просят сделать паузу, вдохнуть и поблагодарить за то, что когда-то было далекой мечтой. Вы находитесь именно там, где должны быть, Девы.



Космический совет: жизнь готовит для вас приятный сюрприз.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Будьте готовы взять на себя несколько рисков. Этот день дает вам возможность проявить себя как самую смелую и яркую личность. Ваша способность проявлять инициативу в это время окажется весьма кстати, Весы.



Космический совет: приготовьтесь выйти из зоны комфорта.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Энергия новолуния принесет с собой лекарство надежды и исцеления для вас. Если некий человек, который когда-то ушел из вашей жизни, снова в ней появляется, то примите это как знак того, что вы, вероятно, должны найти тому причину, Скорпионы.



Космический совет: пора разложить свои мысли по полочкам.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Когда дела идут хорошо, то вы довольны течением жизни. Но когда что-то идет не так, то вы сразу же начинаете видеть мир в серых тонах. Дайте себе разрешение проживать с полной отдачей все события, даже если они не очень радужные, Стрельцы. Любые события, пусть даже и негативные, являются нашим жизненным опытом.



Космический совет: примите все стороны жизни.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Позвольте себе быть такими, какие вы есть. В это же время научитесь принимать окружающих вас людей также такими, какие они есть – со всеми изъянами. Это поможет вам наладить личную жизнь.



Космический совет: научитесь принимать окружающих такими, какие они есть.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы вступаете в период стабильности и времени обязательств. Время пробуждения рядом с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя увиденными и услышанными, Водолеи. Также звезды советуют обратить сегодня внимание не только на личную жизнь, но и рабочие дела. Есть задачи, которые требуют срочного выполнения.



Космический совет: приготовьтесь к новому этапу жизни.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Никто не идеален, даже вы, и это делает каждого из нас особенными, Раки. Поэтому не стоит расстраиваться из-за неудач в каких-либо делах ввиду вашей неопытности. Все придет со временем. Сейчас же можно заняться проработкой допущенных ошибок.



Космический совет: не переживайте из-за неудач.