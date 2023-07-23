



Гороскоп на 23 июля: День обещает быть спокойным

Воскресенье, 23 июля, благоприятная пора для решения материальных вопросов, работы и бизнеса. Полезно в это время уделить внимание здоровью или заняться активным досугом – поплавать в бассейне, прогуляться в лесу.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Правила существуют не просто так. Однако то, что они сработали для других, не означает, что они будут соответствовать и вашим потребностям. Эта глава вашей жизни посвящена почитанию вашего внутреннего бунтаря, Овны. Речь идет о том, чтобы проложить свой собственный путь, чтобы смело и уверенно отправиться в неизвестное. Способность показать себя самой подлинной версией себя откроет вам портал изобилия!



Космический совет: смело и уверенно шагайте вперед.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Сегодня Вселенная направляет встретиться лицом к лицу со своими страхами и мужественно победить внутренних демонов. Пришло время освободиться от прошлого и представить для себя совершенно новую реальность, Тельцы.



Космический совет: станьте сильнее духом – встретьтесь лицом к лицу со своими страхами.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



В нашей жизни бывают моменты, когда мы выполняем работу, но не видим результатов в реальном времени. Если это верно в вашем случае, помните, что закон причины и следствия действует всегда. Нет такого действия, которое осталось бы незамеченным таинственными силами свыше.



Космический совет: каждое событие является следствием для последующего. Помните об этом при принятии решений.



РАК (22 июня – 22 июля)



В прошлом вы могли сомневаться в своем потенциале. Возможно, вы возводили других на пьедестал, тем самым уменьшая то, что вы предлагаете. Но сейчас все иначе, Раки. Вы двигаетесь по жизни с мужеством, уверенностью и жизненной силой. Не обесценивайте себя и не позволяйте делать это другим.



Космический совет: важно фиксировать свои даже маленькие победы на своем жизненном пути.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Пришло время поработать с магией проявления, Львы. Пора задействовать свой потенциал, чтобы создать свою лучшую жизнь в сотрудничестве с божественными силами. Учитывая, что у вас есть вся поддержка, в данный момент возможно все!



Космический совет: вы являетесь автором своей жизни – пишите сценарий!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня Вселенная направляет вас на размышления – обратите свой взор внутрь себя и ответьте себе честно на все волнующие вопросы. Это время повторного открытия вашего внутреннего ландшафта, время культивирования спокойствия и время изучения навязанных убеждений, которые стоят на пути вашего успеха, Девы.



Космический совет: расставьте приоритеты в отношениях с самим собой.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Что вы делаете, когда действительно находите кого-то, кто смотрит на вас с икрой в глазах? Вы убегаете, прячетесь и приглушаете свой блеск? Или вы проявляете себя, зная, что заслуживаете любви и восхищения? Если же ответ пал на первый вариант, то пора разрушить возведенную вами стену, Весы.



Космический совет: позвольте себе любить и быть любимыми.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Пришло время отказаться от представлений о том, что было и что может быть, если бы вы поступили иначе. Сейчас вы открываете для себя бесконечные возможности, Скорпионы.



Космический совет: берите от жизни все, ставьте перед собой большие цели!



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Когда вы ставите перед собой новую цель или намерение, вы склонны идти ва-банк. Вы склонны быть слегка одержимыми стремлением разрушить свои барьеры и достичь совершенства. Что происходит в процессе, Стрельцы? Чаша весов сильно склоняется в одну сторону, влияя на другие сферы вашей жизни. Сделайте себе одолжение – найдите золотую середину между всем этим.



Космический совет: найдите баланс во всех аспектах вашей жизни.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы здесь не для того, чтобы прятаться под плащом-невидимкой, Козероги. Будьте светом для себя и окружающих. Знайте, что все добро, которое вы делаете для окружающих, вернется к вам десятикратно. Сегодня благоприятное время для укрепления душевных уз, которые напоминают вам, что дом – это больше, чем просто место.



Космический совет: добро, которое вы делаете для окружающих, вернется к вам десятикратно.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Найдите минутку, чтобы перевести дух, абстрагироваться от навалившихся проблем и просто понаблюдать за происходящим вокруг вас. Сейчас для вас повторяется урок, который вам просто необходимо усвоить, Водолеи.



Космический совет: Вселенная умеет преподносить уроки, и это вовсе не значит, что она не любит вас.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Попрактикуйтесь сегодня в тонком искусстве самоотдачи. Делайте то, что кажется вам подлинным, не привязываясь к конкретному результату. Нет такого действия, которое осталось бы незамеченным, Рыбы.



Космический совет: позвольте щедрости оставаться вашей сверхдержавой.