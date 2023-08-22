



Гороскоп на 22 августа: День благоприятен для романтического общения

Вторник, 22 августа, растущая Луна в знаке Скорпион: продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Это история не о грусти, Овны, это история о любви, страсти и желании. Все ваши самые смелые мечты вот-вот обретут физическую форму. Есть множество поводов поблагодарить судьбу, обратите внимание на то, что она к вам вполне благосклонна. Поделитесь с партнером своим видением вашего совместного будущего, он будет рад это услышать.



Космический совет: пришло время любви, страсти и желания.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Расслабьтесь. То, что принадлежит вам, принадлежит только вам, и это никто у вас не отнимет. Сделайте глубокий вдох-выдох и плывите по течению. Вселенная держит тебя за руку и готова поддержать во всех начинаниях. Сейчас вы в зоне безопасности. Но держите ухо востро – не рассказывайте никому о своих планах.



Космический совет: помните, что болтун – находка для шпиона.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Если вам казалось, что вы ждете какой-то знак, то вот он, Близнецы, у нас для вас хорошие новости! Наступление нового сезона несет с собой ветер перемен. Скоро все сферы вашей жизни начнут активно двигаться, даже если раньше там был застой. Доверьтесь судьбе.



Космический совет: обращайте внимание на знаки.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, вы зашли слишком далеко для того, чтобы сомневаться в себе. Не позволяйте другим затемнять ваш внутренний свет и позволять чужому мнению влиять на ваше собственное. Снимите с себя плащ-невидимку. Произнесите самому себе ободряющую речь, в которой так нуждаетесь, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией самого себя.



Космический совет: пришло время открыть в себе смелую и яркую версию.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Все в нашей жизни имеет какую-то цель. Боль тоже помогает нам раскрыть свои потайные дары и пробудить в себе мощную силу. Сегодня стоит поразмыслить о том, как к вам относятся другие, Львы. Попробуйте вдохновить других на перемены и благие дела, поделитесь позитивом со всем миром.



Космический совет: красота спасет мир.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Не спешите заполнять внутреннюю пустоту очередной "легкомысленной" любовью. И тем более, не спешите возвращаться к кому-то, кто явно проявлял к вам неуважение в отношениях. Вы заслуживаете самого лучшего, Девы. Сосредоточьтесь на любви к себе и найдите внутри своего "я" радость и красоту.



Космический совет: станьте своим собственным источником радости.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Прекрасное время для того, чтобы обновить что-то в своей жизни – сделать ремонт, попрактиковаться в новых вкусных рецептах. У вас есть сила создать пространство, способствующее личностному росту и дающее способность стать лучшей версией себя.



Космический совет: изучите новое хобби.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Важно помнить, что вы растете, цветете и раскрываете свой личностный потенциал. Замените свою позицию жертвы на позицию победителя. Вы – творцы своей реальности, Скорпионы, и только вы можете вершить свою судьбу. Вам не хватает только немного мудрости, но и она придет к вам.



Космический совет: живите моментом.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вы правильно поступали в последнее время, Стрельцы, вы были благодарны за то, что дает вам судьба, а также за то, что она у вас отняла. Ваше прошлое «я» привыкло жить в гневе и негодовании, но новая версия вас готова вновь открыться миру. Впереди легкий и яркий путь.



Космический совет: прислушивайтесь к своим желаниям и мечтам.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Мир не настроен целиком и полностью против вас, Козероги, скорее всего, вы просто себе это все придумали. Если что-то разваливается на части и никак не получается, значит, оно вам и не нужно вовсе, сверху вас защищают от потенциального вреда. Вы умеете критически мыслить, откройте вновь эту способность в себе.



Космический совет: внимательно анализируйте любую информацию.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Пришло время дать миру себя увидеть и услышать, Водолеи. Не бойтесь высказывать свое мнение открыто. Вы умны, мудры и интересны для окружающих. Доверьтесь своему внутреннему голосу. У вас есть реальный потенциал сделать мир вокруг себя лучше.



Космический совет: не бойтесь выражать свое «я».



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Если вы хотите просто отдохнуть и расслабиться, позвольте себе сегодня это, Рыбы. Плывите по течению и наслаждайтесь жизненным спокойствием. Восстанавливать силы иногда просто необходимо. Запишитесь на терапию, сходите в спа, побалуйте себя.



Космический совет: берегите здоровье.

