



Гороскоп на 22 апреля: Устройте себе день отдыха и даже лени

Суббота, 22 апреля, отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Хочется отдыхать и позволить себе почти весь день проваляться в кровати за просмотром сериала.



Вместе с тем могут обостриться межличностные конфликты между родными и близкими – держите максимально себя в руках.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Этот день вам придется пережить с тихим мужеством. Спокойная манера поведения и готовность идти ва-банк создают смертельную комбинацию. Вы достаточно долго оставались наедине со своим "я", чтобы понять, что даже в ваших темных сторонах личности нет ничего плохого. Если вы ждали помощи или денег, сегодня могут быть хорошие новости. Но в целом, сегодняшний день и его исход целиком и полностью зависит от вас.



Космический совет: мечты становятся целями, когда мы действуем.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Если вы находитесь на перепутье, то хорошей идеей будет остановиться и попробовать оценить ситуацию со стороны. Ваша интуиция направляет вас, почувствуйте ее и верьте, что выйдет только хорошее.



Космический совет: выбор, идущий от сердца, позволяет чудесам случаться.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Отбросьте свои страхи и действуйте. Есть только два способа справиться со страхом: остаться в тупике или сделать рывок вперед. Только от вас зависит, решитесь ли вы разжать свои ладони и отпустить то, что может сдерживать.



Космический совет: придется выбирать. Остаться в тупике или сделать рывок вперед.



РАК (22 июня – 22 июля)



В вашей жизни появились новые отношения. Не обязательно романтические. Теперь проявите немного терпения и освободите для него место в своей жизни. Возможно, сердце давно подталкивало вас в этом направлении. Держитесь за землю и оставайтесь сосредоточенными.



Космический совет: вас могут ожидать приятные романтические сюрпризы.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Сегодня, быть может, как раз тот день, когда можно отговорить себя от своих страхов. Брать на себя больше, чем вы можете выдержать, в прошлом не очень хорошо получалось, и это просто один из таких случаев. Дела, которые вы, возможно, начали несколько месяцев назад, подходят к завершению.



Космический совет: пора пожинать плоды тяжелых трудов.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Делайте то, что делает вас счастливым. Добавьте немного веселья в свою рутину и сделайте это приоритетом. Дайте себе передышку сегодня и просто наслаждайтесь славой всего, что вы когда-то преодолели в прошлом.



Космический совет: дайте себе передышку сегодня.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы и ваша жизнь превращаетесь во что-то другое. Вы сознательно прошли курс детоксикации и заново научились влюбляться. Возможно, вы также успешно поработали над исполнением своей мечты, наполненной спокойствием и ясностью. Переосмысление творчества, работа над исправлением своего сердца, собирание сломанных кусочков и сочетание вашего уникального видения с работоспособным планом действий – это лишь некоторые из многих вещей, которые вы успешно выполнили. И многое вас еще ждет.



Космический совет: лучшее еще впереди, так что будьте готовы принять его.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Есть крошечная разница между уверенностью и гордостью, и сегодняшний день может стать хорошей отправной точкой для осознания. Скорее всего, основное внимание будет уделено вашим коммуникативным навыкам. Попробуйте сегодня выйти из режима дзен, прежде чем принимать решения.



Космический совет: вам стоит быть более уверенными в себе.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Усилившаяся эмоциональность может призывать вас ускориться, но лучше не рубить с плеча, а немного замедлиться. Когда вы чувствуете себя нервным, разбитым и растрепанным, попробуйте вернуться к своему настоящему и подсчитать маленькие радости, которые вас окружают.



Космический совет: сила помогает пережить смутные времена.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Будьте смелыми и сделайте первый шаг, а затем позвольте высшим силам вмешаться в происходящее. Вы вступаете в действительно переполненное событиями время, так что оставьте страхи позади.



Космический совет: ответы, которые вам нужны, уже приходят.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы можете увидеть свой пройденный путь с того места на котором вы находитесь в настоящий момент. Вы уже достаточно высоко. Успех очевиден, поэтому экспериментируйте, не цепляясь за прошлый опыт, который лишь тормозит ваше продвижение.



Космический совет: вы столкнетесь с чем-то совершенно новым.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Составьте примерный план действий и приступайте к работе. Вы многому научились на этом пути, теперь используйте это с пользой. Оседлайте свою эмоциональную волну и отпустите то, что вам мешает. В центре внимания сегодня, вероятно, будет общение. Поэтому было бы разумно хорошо подумать, прежде чем говорить.



Космический совет: будет еще один день, и он обязательно принесет солнечный свет.

