



Гороскоп на 21 сентября: День благоприятствует энергичным делам

Четверг, 21 сентября, убывающая Луна привносит склонность к авантюрам и повышает необдуманную рискованность. Поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами.



Вместе с тем Луна в Льве благоприятствует энергичным делам и склоняет к общению.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Трудности могут возникнуть, но вы быстро справитесь с ними. Это один из тех удачных дней, когда можно достичь почти всего, чего хочется. И необязательно трудиться самостоятельно: вокруг много людей, которые готовы помочь.



Космический совет: принимайте помощь друзей.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



День сегодня одинаково хорошо проходит для деловых переговоров и личных встреч. Полезно проявлять инициативу: ее многие готовы поддержать. Позже придется заниматься чем-то очень важным и столь же скучным. Вы сосредоточитесь и не допустите ошибок, но быстро почувствуете усталость. Поэтому на вечер лучше не планировать каких-то утомительных дел.



Космический совет: проявите инициативу.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



День дает возможность довести до конца то, что было начато раньше. Но можно взяться и за что-то новое: тут вам тоже будет сопутствовать удача. Обратите внимание на то, чем заняты окружающие – возможно, полезно будет последовать их примеру.



Космический совет: найдите занятие по душе.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня вам вряд ли будет легко поладить с новыми знакомыми, а со старыми чаще, чем обычно, будут возникать разногласия. Старайтесь не говорить лишнего, не делиться своими секретами и не обсуждать чужие тайны. Берегите свою репутацию: чем меньше поводов для слухов вы дадите, тем лучше.



Космический совет: держите язык за зубами.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



День оказывается на редкость беспокойным. Чаще обычного возникают проблемы в общении. Обсуждение любых вопросов, связанных с работой или коммерческой деятельностью, может привести к конфликту. Не исключено, что кто-то попытается ввести вас в заблуждение, использовать ваши знания и умения в своих интересах.



Космический совет: будьте бдительны в общении с окружающими.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня будет много дел и задач, требующих внимания, и есть риск допустить ошибки. Стоит прислушаться к советам: они часто оказываются полезны. Даже если вы привыкли всегда полагаться только на себя, сегодня не отвергайте помощь, которую предложат друзья: она не будет лишней.



Космический совет: примите помощь и советы близких.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



День больше подходит для отдыха, чем для сложных и утомительных дел. Могут появиться интересные новые идеи. Стоит все как следует продумать, прежде чем с кем-то обсуждать свои замыслы. Скорее всего, вы услышите какие-то критические замечания, и они окажутся полезными.



Космический совет: хорошо обдумайте свои идеи.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вам трудно будет сосредоточиться на чем-то одном. Даже занимаясь интересным делом, вы то и дело отвлекаетесь, поэтому рискуете допустить ошибки. Не стоит вести долгие разговоры, и уж тем более спорить о том, что для вас на самом деле не важно.



Космический совет: будьте внимательны.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вряд ли сегодня все будет идти по плану. Может выясниться, что чего-то вы не учли и не предвидели. Порой вы теряете уверенность, начинаете сомневаться в успехе. В такие моменты важна поддержка друзей.



Космический совет:: трезво оценивайте свои старания.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вам предстоит преодолеть немало испытаний. Это не обязательно делать в одиночку, совсем наоборот: стоит найти союзников, людей, с которыми вас объединяют общие интересы. Вечер может порадовать хорошими новостями, подарками и денежными поступлениями. Не исключены также интересные деловые предложения.



Космический совет: будьте открыты новым предложениям.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Начало дня пройдет не слишком плодотворно, но спокойно. Вряд ли в это время вы станете о чем-то всерьез беспокоиться. Возможны интересные предложения, но чаще они касаются не ближайшего, а отдаленного будущего. Старайтесь не торопить события. Если вы позволите им развиваться своим чередом, то увидите много новых возможностей.



Космический совет: проявите терпение.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад. Энергия, бодрость и энтузиазм вам сегодня очень пригодятся; без них вы просто топтались бы на месте, теряя силы. С единомышленниками можно говорить о важных вещах. Со всеми остальными стоит вести лишь необременительные светские беседы, иначе дело может закончиться ссорой.



Космический совет: настройтесь на позитивный лад.

