



Гороскоп на 21 июля: День идеально подходит для дерзких решений

В пятницу, 21 июля, важно начать движение. Почти всем представителям знаков Зодиака придется определить для себя цели в жизни и выйти на новый путь развития.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Ненавистники назовут вас игроком. Но вы знаете, что когда вы появляетесь, то идете ва-банк. Отсутствие того, что другой отвечает взаимностью на вашу страсть, неизбежно сбивает вас с толку. Вместо того, чтобы увязнуть в игре ожиданий, выражайте свое состояние нежно и с любовью, удерживая пространство для того, чтобы другой мог поделиться тем же. Вы можете не найти решение сразу, и это нормально. Важно то, что вы позволяете себе быть уязвимым.



Космический совет: не бойтесь показаться слабыми.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вы суетитесь сильнее, чем когда-либо прежде. Вы делаете все возможное, чтобы добиться успеха, чтобы добраться до вершины. Но вы чувствуете, что не добились большого прогресса за последние несколько месяцев. Возможно, пришло время немного изменить тактику. Убрать ногу с педали, замедлиться, перевести дух и полностью закрепиться в этом моменте.



Космический совет: попробуйте остановиться и переосмыслить свои цели.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Когда мы доверяем закону божественного времени, мы верим, что все происходит именно в тот момент, когда это должно произойти. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Цените радость и красоту, которые вас окружают. Ваша способность получать, прямо пропорциональна вашей способности расслабляться. И верьте в невозможное, когда дело касается любви. Находящийся под рукой жених может раскрыть свои истинные чувства, освобождая место для такого союза, которого вы желаете и заслуживаете. Какое прекрасное время, чтобы влюбиться!



Космический совет: прекрасное время, чтобы влюбиться.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы испытали потерю и боль, потому что это было вам предначертано. Однако есть и плюсы – вам не нужно держаться за старую историю. Вы являетесь творцом своей реальности. Все, что вы думаете и во что верите, скоро найдет свое отражение в вашем будущем.



Космический совет: потеря зачастую открывает дверь к светлому будущему.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Разочарование – это хорошо. Разочарование привлекает ваше внимание к тому, что идет не так, чтобы вы могли двигаться дальше. Спросите себя, чем вы можете быть полезны и каким образом вы можете возвысить окружающих вас людей. Смещение акцента с "я" на "мы" – хорошее начало.



Космический совет: ваше предназначение сейчас в пользе обществу.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Это были американские горки, и, честно говоря, вы устали. Хорошей новостью является то, что шторм официально прошел, уступив место затишью. Пришло время обрести стабильность, найти опору, закрепиться в настоящем и вернуться к вечному "сейчас". Чтобы по-настоящему быть в мире с тем, где вы находитесь, отбросьте вопросы и примите, что алгоритм Вселенной безупречен.



Космический совет: пришло время обрести стабильность.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Ваша чувственность – это дар. Это то, что придает красоту и изящество всем вашим творениям. Это то, что придает вашей работе глубину и смысл. Вместо того, чтобы смотреть на свои слишком многочисленные чувства как на проклятие, вылейте их на холст. В этот момент самовыражение окажется путем к освобождению. Да, и еще одна вещь! Подумайте о слове "границы" и о том, как вы можете защитить свою энергию от тех, кто истощает ваши резервы.



Космический совет: творческое самовыражение – путь к освобождению.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Прекратите сопротивление. Вам кажется, что все что вы делаете, идет вам на пользу? Это ошибка. Найдите время для спокойствия и медитации. Иногда, чтобы победить в битве, нужно передохнуть.



Космический совет: перед важной победой необходим отдых.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



С финансовой точки зрения, это прекрасное время для вас. Время проявления новых возможностей. Время объединения ваших сил с теми, кто разделяет ваше творческое видение. Держите подбородок высоко. Знайте, что вы заслуживаете всего того, что имеете сейчас. Да, и еще одна вещь! Если намечается подписание нового контракта или привлечение нового клиента, задайте себе вопрос: "Соответствует ли данное предложение/союз тому, что я вижу в своей жизни?"



Космический совет: наступило прекрасное время с точки зрения финансов.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Что происходит, когда мы движемся против течения? Мы либо чувствуем, что стоим на месте, либо бегаем, как безголовые цыплята. Только сегодня нужно отпустить свое ложное чувство контроля и позволить божественному плану раскрыться. Причем одно легкое усилие и столько позитива придет в вашу жизнь.



Космический совет: расслабьтесь и перестаньте идти против течения.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы готовы начать большие перемены, как в личном, так и в профессиональном плане. Очередь женихов за дверью является 100%-ным подтверждением. Визуализируйте как профессионал и действуйте вдохновенно. Все возможно!



Космический совет: впереди большие перемены.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



В вашем общении легкость и плавность. Вы понимаете, где они, и они, в свою очередь, заставляют вас чувствовать, что вас видят и слышат. На самом деле, нет темы, которую вы не могли бы затронуть. Практикуйте честность. Говорите прямо о своих потребностях и желаниях, поскольку вы верите, что ваши усилия будут вознаграждены. Что-то подсказывает нам, что эта глава вашей жизни посвящена созданию прочного фундамента!



Космический совет: прямо говорите о своих желаниях, и они исполнятся.