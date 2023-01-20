



Гороскоп на 20 января: День обещает быть длинным и полным сюрпризов

Пятница, 20 января, Луна в Козероге благоволит приятному отдыху в окружении близких людей. Если случится так, что придется напряженно работать, то задачи важно ставить реальные.



Не стоит хотеть слишком многого. День обещает быть длинным и, может быть, полным сюрпризов!



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Любовь приходит неожиданно, именно тогда, когда вы этого не ждете. Лучшее, что вы можете сделать для себя, – это провести день, будучи самой счастливой и сияющей версией себя, распространяя приятные эмоции, как конфетти. Магнитное поле вокруг вас привлечет в реальность всех нужных людей, а также бесценный опыт.



Космический совет: магнитное поле вокруг вас обещает привлечь нужных людей.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



"Интуиция" – ваше волшебное слово на этой неделе. Обращайте внимание на знаки и на то, куда они вас ведут. Запишите и эти случайные встречи. Все сходится, Телец! Все складывается для вас самым неожиданным образом. Что вы хотите оставить дома, выходя из дома, выглядит как ловушка для жажды: ваш скептицизм. Чем больше вы верите в волшебство, тем больше волшебства поверят в вас!



Космический совет: Вселенная посылает вам море счастья.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Давайте поговорим о ваших повседневных привычках. Нормально ли вы отдыхаете? А когда в последний раз ходили ко врачу? Ну и самое главное: получаете ли вы удовольствие от того, что происходит вокруг? Пришло время поставить здоровье и хорошее самочувствие на первое место в вашем списке приоритетов. Пришло время поставить вас на первое место в вашем списке приоритетов.



Космический совет: между экстримом и отдыхом выбирайте второе.



РАК (22 июня – 22 июля)



Рак, вы уже изрядно вымотались. Советы Вселенной: отдавайте предпочтение времени в одиночестве. Отдайте предпочтение заботе о себе. Расставьте приоритеты в том, что приносит вам радость, даже если это означает разочарование нескольких человек в процессе. Таким образом, здоровье, благополучие и духовность также будут важными темами для вас в ближайшие дни. Если вы думали о том, чтобы записаться на занятия йогой или посетить ретрит, сейчас самое подходящее время для этого!



Космический совет: отвечайте "да" на все предложения.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Неважно, что люди говорят или не говорят, Лев. Все будет так, как вы этого хотите. Не позволяйте чужому мнению каким-либо образом сдерживать вас или заставлять сомневаться в своем пути и цели (даже если вы не можете видеть пункт назначения с того места, где вы стоите). Чем больше вы привержены своим целям, тем больше вы сможете призвать на помощь и поддержку единорогов, разделяющих ваше видение.



Космический совет: оставайтесь верными своим целям.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Ваш путь к личной свободе начинается в ту минуту, когда вы начинаете подвергать сомнению ложные нарративы, на которых вы выросли. Найдите минутку, чтобы подумать об этом, прежде чем спросить себя: "Каким образом я ограничиваю свой собственный рост?" Пришло время снять слои обусловленности, Дева. Пришло время стряхнуть с себя груз нереалистичных ожиданий. Чем больше вы проявляете себя как воплощенное "я", тем больше вы будете привлекать людей, которые заставят вас чувствовать себя воодушевленными и поддержанными.



Космический совет: пришло время проявить себя.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Сегодня звезды призывают вас быть мудрее. Уважать свои собственные границы и заботиться о себе, прежде чем заботиться о других. Помните, что в вашем внешнем кругу есть люди, которые без проблем играют роль берущих. Когда дело доходит до денежных вопросов, вас просят проявлять осторожность. Чтобы отложить большие расходы, пока у вас не будет больше денег в банке. Убедитесь, что вы справедливо вознаграждаетесь за свои усилия.



Космический совет: убедитесь, что вы цените свое время.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Возможно, вы не хотите делать то, что от вас ожидают. Может быть, вы не хотите помещать себя в коробки, которые изначально не были созданы для вас. Пора перестать разыгрывать свой путь через эту физическую реальность, Скорпион. Пришло время воссоединиться со своей дикой натурой и церемонно выбросить все своды правил из проклятого окна. Вселенная поддерживает вас в процессе снятия ложных слоев, чтобы вы могли проявить себя как самую подлинную версию себя.



Космический совет: подумайте о том, что делает вас счастливыми.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня звезды обращают ваше внимание на магию проявления, которая вас окружает. Ваша способность творить чудеса сейчас сильно возрастает, Стрелец. Так что используйте свою силу с умом. Не забудьте спросить себя, возвысят ли ваше намерение и действие коллективное сознание. Таким образом, вам также напоминают о вашей связи с природой. Итак, отправляйтесь в пустыню, и пусть истории случаются с вами.



Космический совет: пора творить невероятное!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сегодня вас просят выйти за пределы ограничений вашего обусловленного ума. Спросите себя, почему вы верите в то, что они делают, и поддерживают ли они ваш рост. Помните, вы уже не тот человек, которым были вчера, и это ваш величайший дар. Некоторые из вас, возможно, также испытывают пробуждение магии. Возрождение ваших духовных даров. Доверьтесь тому, что ваша интуиция говорит вам в это время. Поверьте, что со временем все кусочки головоломки соберутся воедино.



Космический совет: выйдете за пределы ограничений разума.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Будоражит ли вас то, что вы делаете, Водолей? Дает ли это вам повод вскакивать с постели каждое утро? Пришло время хорошенько взглянуть на свою доску визуализации и вспомнить, почему вы начали это путешествие. Пришло время перестроиться на свой путь и цель с внутренним знанием того, что вы продвигаетесь в направлении роста! Положение на фронте любви и романтики выглядит так же многообещающе. Если вы чувствуете, что у вас с кем-то сногсшибательная химия, дайте себе разрешение исследовать этот момент.



Космический совет: все дело в страсти и цели.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Любовь не всегда выглядит так, как в кино. Рыбы, вас направляют отказаться от ваших представлений о том, что такое "правильно" и "неправильно", "приятно" и "неприятно". Чтобы освободиться от нереалистичных ожиданий, которые снова и снова заставляют вас чувствовать себя разочарованными. Дух дает вам шанс разрушить свои барьеры, раствориться и слиться с другим, и испытать более глубокий уровень близости.



Космический совет: научитесь гасить пламя конфликта во благо близких.