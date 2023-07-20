



Гороскоп на 20 июля: День идеально подходит для саморазвития

Четверг, 20 июля, стоит обратить взгляд внутрь себя. Почти всем представителям знаков Зодиака придется побыть немного эгоистами, чтобы побольше внимания уделить внутреннему миру.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Утонченный флирт ни к чему вас не приведет. Если хотите – руководствуйтесь правилом "иди и возьми". И единственный способ сделать это – быть прямолинейным. Ваша способность быть самим собой в любой ситуации будет вознаграждена. Говоря об аутентичности, правдивость – главная тема для вас сейчас.



Космический совет: говорите правду, будьте собой в любой ситуации.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Страдание причиняет вам не разрыв и не завершение, а ваша невероятная привязанность к людям. Отпустите с любовью. Осознайте, чему учит вас Вселенная, особенно если это урок, которого вы уже некоторое время избегаете. Поверьте, что однажды вы благословите то, что сломило вас.



Космический совет: не цепляйтесь за других людей.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы можете сколько угодно винить во всех своих бедах обстоятельства, но признайтесь себе – вы не меньше виноваты в происходящем. Что вам нужно знать прямо сейчас, так это то, что вы не застряли. Чтобы сломать барьер в своей голове, возможно, даже стоит обратиться к специалисту. Самоограничивающие убеждения мешают вашему росту.



Космический совет: не ограничивайте себя, позволь себе быть замеченным.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы пришли в этот мир не для того, чтобы постоянно приходить вторым. Не для того, чтобы быть помощником в чьей-то жизни. Вам пора уже стать ярче и смелее, выражать себя в манере, которая является подлинной. Когда дело доходит до любви, вас может привлекать кто-то, кто совсем не похож на ваш обычный типаж. Сделайте себе одолжение и оставайтесь открытыми для новых ощущений.



Космический совет: пришло время направить часть энергии на себя и исполнение своих желаний.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Проблема в том, что вы слишком серьезно ко всему относитесь. Сделайте себе одолжение и притворитесь, что все это игра. Уважайте то место, где вы находитесь и то, что реальность предлагает вам прямо сейчас. Ясность, которую вы ищете, найдет свой путь к вам самым неожиданным образом.



Космический совет: уважайте то, где вы сейчас находитесь, когда снова шагаете в жизненный поток.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Нет такой вещи, как идеальная картина реальности. В хаосе есть порядок, а в порядке – хаос. Вместо того, чтобы пытаться все исправить, благословите беспорядок. Примите тот факт, что каждый момент действительно совершенен.



Космический совет: избавьтесь от необходимости все за всеми исправлять.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Причина, по которой люди любят вас так сильно, не из-за того, что вы для них делаете, а из-за того, кто вы есть. Показывайте себя самым настоящим в любой ситуации и не бойтесь в чьих-то глазах даже стать злодеем.



Космический совет: оставайтесь собой в любой ситуации.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы находитесь в той реальности, которую вы представили для себя давным-давно. Вы не просто выживаете, вы процветаете, и вы превращаетесь в новую версию себя: дикую, свободную, смелую и непримиримую. Если последние полтора года были похожи на катание на американских горках, то это так и есть, но у вас появляется шанс все изменить в лучшую сторону.



Космический совет: подумайте, как вы можете изменить свою жизнь.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Рост и расширение – главные темы для вас в этой главе вашей жизни, Стрелец. Вы готовы шагнуть в новую реальность, а также стать именно тем, кем вы себя давно представляли. Ваша часть сделки: думать масштабно, рисковать и выполнять необходимую работу.



Космический совет: ваша способность рисковать будет вознаграждена десятикратно.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сделайте шаг назад от драмы, которую вы себе напридумывали, и посмотрите на ситуацию с более отстраненной точки зрения. Да, в данный момент дела идут неважно. Но они происходят определенным образом, поэтому вы можете усвоить неотъемлемые жизненные уроки. Сделайте себе одолжение, отбросьте ожидания и выразите то, что у вас на сердце и на уме. Единственное, что сейчас важно: не дайте обстоятельствам погубить вашего внутреннего ребенка.



Космический совет: вместо того, чтобы играть в угадайку, выразите то, что у вас на сердце и на уме.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Время получить нечто большее. И в первую очередь речь идет о духовных богатствах. Почувствуйте любовь, почувствуйте благодарность, почувствуйте благодать. Благодарите за то, что есть, и за то, что вас уже ждет. Для некоторых из вас эта глава означает большой сдвиг в ваших межличностных отношениях.



Космический совет: поблагодарите Вселенную за то, что есть, и за то, что будет.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сегодня звезды преподносят вам урок непостоянства. Осознание того, что как бы вы ни старались, вы не можете удержать в вашей жизни то, что лишь служило своей цели в вашем существовании. Дышите глубже. Отпустите потребность в том, чтобы вещи материализовались определенным образом и именно так, как хочется вам. Позвольте всему идти своим чередом.



Космический совет: скоро вы оглянетесь на это время своей жизни как на важную главу в истории.