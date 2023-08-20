



Гороскоп на 20 августа: Пренебрежение может поставить крест на начинаниях

Воскресенье, 20 августа, растущая Луна в знаке Весы: пренебрежение собственными принципами и долговыми обязательствами могут поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вселенная не обязана выполнять все наши желания в установленные нами сроки, Овны. Вселенная не обязана давать нам все, о чем мы ежесекундно у нее просим. Доверьтесь судьбе, все идет своим чередом и происходит в нужное время. Необходимо верить в то, что у каждого свой путь, и если вам кажется, что вы получаете подарки судьбы редко, то значит, вы просто не обращали на них раньше внимания.



Космический совет: чтобы что-то построить, сначала на этом месте нужно что-то разрушить.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Не бойтесь вновь открыть свое сердце новым людям, Тельцы. Пора вновь учиться верить в человечество, потому что новые знакомства не заставят себя долго ждать. Вас не всегда будут предавать, в мире есть и хорошие люди, пора позволить себе новое общение.



Космический совет: пришло время для новой главы в книге жизни.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы можете либо вечно строить из себя жертву, либо отбросить все предрассудки и устремиться навстречу приключениям. Подумайте о том, чем вы занимаетесь, и на что тратите свои ресурсы, Близнецы. Это правда, что все случилось не так, как вы задумывали, но не надо винить в этом окружающих.



Космический совет: возьмите на себя ответственность за свои поступки.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, вы процветаете – как в личностном, так и в профессиональном плане. Ваши взаимоотношения с другими людьми становятся источником большой радости и верной самореализации в вашей жизни. Вы находитесь в месте, где верно идете по своему пути. Так держать, продолжайте в том же духе!



Космический совет: нет ничего важнее любви и доверия.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Есть разница между уединением и одиночеством. Это не одно и то же, Львы. Пришло время сделать паузу и осмотреться вокруг себя – кто вас окружает, каких отношений вы хотите с другими, что вы хотите для себя в первую очередь. Отправьтесь в путешествие вглубь себя и осознайте свои желания.



Космический совет: есть разница между уединением и одиночеством.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вас ожидает резкий подъем сил. Эмоции переливаются через край, и вы намерены принести в этот мир больше красоты и утонченности. Обновите свой гардероб или предметы домашнего обихода, добавьте красок в свою жизнь. Давно хотели заняться новым хобби? Полный вперед!



Космический совет: не бойтесь познавать новое и менять свои привычки.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Сейчас самое время опьянеть от любви, Весы! Страсть и чувства витают в воздухе, самое время на них сконцентрироваться. Отбросьте бремя прошлого и устремите взгляд в будущее. Не надо вечно беспокоиться о том, что история может повториться, просто доверьтесь радости и красоте, которые вас окружают.



Космический совет: доверьтесь любви.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Обратите внимание на то, как вы общаетесь с другими людьми, Скорпионы. Если есть какой-то человек, который вас эмоционально истощает, значит, пришло время пересмотреть свое общение с ним. Не бойтесь устанавливать свои личные границы и ставить себя на первое место – это то, чему необходимо научиться на собственном опыте.



Космический совет: научитесь отстаивать свои личные границы.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Раскрытие своей гуманной стороны станет первым пунктом в вашем списке дел. Если вы долго думали о том, чтобы направить свою энергию в какое-то другое русло, то пришла пора. Мы не говорим о том, что надо немедленно изменить ход своей жизни, но вы можете сделать хотя бы первый шаг.



Космический совет: путь к успеху начинается с первого шага.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Тебе необязательно надо разбираться во всем, Козерог. И вам не всегда нужно делать все правильно. Позвольте себе совершить ошибку. Вы не робот, и вам не всегда надо быть во всем идеальным. Отпустите свои загоны о еще не случившихся неудачах и улыбнитесь миру.



Космический совет: позвольте себе расслабиться.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Если вы строите взаимоотношения на фундаменте правды и честности, то надо продолжать придерживаться этих же принципов, Водолеи. Нельзя в каких-то вопросах сделать себе поблажку и соврать. Помните, что прекрасна горькая правда, а не сладкая ложь.



Космический совет: живите в гармонии со своей совестью.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Как чуткий человек, вы ставите потребности других выше своих собственных, это ваша вторая натура. Вы искренни с другими, но не требуете от них такой же откровенности. Не стоит вечно беспокоиться о том, какое влияние окажут на других ваши слова и действия. Отстаивать свои права гораздо важнее.



Космический совет: побудьте эгоистами.

