



Гороскоп на 2 сентября: День энергетически располагает к отдыху

Суббота, 2 сентября, благоприятное время для общения, свиданий, коротких путешествий. Кроме того, убывающая Луна может немного взбудоражить представителей зодиакального круга, поэтому не исключены перепады настроения.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Вместо того чтобы сосредотачиваться на погоне, измените свою вибрацию. Станьте энергетически соответствующими тому, к чему вы призываете других. Что-то подсказывает нам, что ваша физическая реальность изменится вместе с вами! Начните с визуализации, а продолжите действиями. Даже маленькие и осторожные шаги приведут рано или поздно к желаемому, Овны!



Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом!



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Пробудите в себе дух радости и праздника, Тельцы! Подчинитесь космическому ритму и позвольте каждой клеточке вашего тела ожить. Познавайте все вокруг! Давно ли вы отправлялись в путешествие? Если да, то нужно скорее это исправить! Исследуйте незнакомый город! Кто знает, какие сюрпризы он вам преподнесет?



Космический совет: пробудите в себе дух радости и праздника!



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Новая фаза Луны – это прекрасное время, чтобы заявить о своем присутствии. Особенно для представителей творческих профессий. Поделитесь своими дарами с миром, Близнецы! Да, и еще одна вещь! Не позволяйте никому говорить, что ваше искусство не принесет прибыли. Вселенная готова с этим поспорить!



Космический совет: заявите миру о своем присутствии!



РАК (22 июня – 22 июля)



Убывающая Луна поможет вам изменить свои убеждения в отношении денег, Раки. Подумайте, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать сразу творческое, эмоциональное, духовное и финансовое удовлетворение? Учитывая, что у вас сильная установка на рост, вы можете даже почувствовать желание записаться на какие-нибудь образовательные курсы. Если у вас есть время и ресурсы, необходимые для инвестирования в свое будущее, не ждите!



Космический совет: инвестируйте в себя.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Алгоритм Вселенной совершенен, и он всегда работает в вашу пользу. Воспринимайте то, что происходит прямо сейчас, как ответ на ваши молитвы. Большое "да" тому, о чем вы тайно просили божественные силы! Львы, пришло время настроить вашу внутреннюю радиочастоту на благодарность и визуализировать наилучший возможный результат!



Космический совет: ваши желания начнут исполняться самым неожиданным образом.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Жизнь не состоит только из "черного" и "белого". Каждый человек является автором своей жизни, сам пишет свою историю, выбирает для нее краски. Так почему же вы используете только два цвета? Девы, палитра многообразна – экспериментируйте!



Космический совет: раскрасьте свою жизнь самыми яркими красками!



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Мы поняли, Весы! Полнолуние было для вас очень напряженным, и сейчас вы, возможно, жаждете одиночества. Отдохните от суеты и найдите время, чтобы отправиться в путешествие внутрь себя. Почитайте любимую книгу, отправьтесь на прогулку, сходите в кино – в общем займитесь тем, что поможет вам почувствовать себя в "балансе" на уровне души!



Космический совет: отдайте предпочтение уединению и заботе о себе.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вы сейчас, возможно, стоите на распутье и спрашиваете себя, следует ли вам выбрать то, что "правильно", или то, что "легко". Если сомневаетесь, всегда выбирайте первое. Помните, что закон кармы всегда работает, все наши действия имеют последствия. И еще одна вещь, Скорпионы! В скором времени вас могут попросить поделиться своими творческими/духовными дарами с окружающими или с более широкой аудиторией.



Космический совет: будьте верны себе.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



В эти выходные вас, вероятно, будет одолевать желание "слиться" отовсюду. Вы захотите обнажить свое сердце и душу, не беспокоясь о результате. То, что принадлежит вам, всегда будет вашим, и это вы начинаете понимать на уровне души. Кроме того, готовность вашего партнера постоянно быть рядом с вами – является признаком того, что он так же заинтересован в будущем отношений, как и вы. Одинокие Стрельцы, вам тоже придется рискнуть. Если вы испытываете к кому-то чувства, хорошей идеей будет сообщить ему об этом. Игра в "угадайку" не пойдет вам на пользу.



Космический совет: не бойтесь рисковать!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Какая-то часть вас жаждет безумия, хаоса и приключений. Но другая же желает безопасности и комфорта. Сейчас не время вести войну против себя же, Козероги. Сейчас самое время довериться этому "импульсу" и смело выйти за пределы своей зоны комфорта. Правда в том, что в этом путешествии, в которое вы собираетесь отправиться, будут хорошие и плохие дни. Поверьте, что благоприятных моментов наверняка будет больше.



Космический совет: доверьтесь своему импульсу и рискните.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Это официально, Водолеи! Вы находитесь в своей так называемой золотой эпохе! Вы уделяете приоритетное внимание заботе о себе, правильному питанию, практике движения, культивированию тишины и расширению своего сознания. Но вот в чем дело: чем глубже мы погружаемся внутрь себя, тем яснее становится наше видение. Другими словами, иногда нам кажется, что завеса приподнимается, что, в свою очередь, может вызвать серьезный дискомфорт. Если это правда в вашем случае, то, скорее всего, есть некоторые аспекты в вашей жизни, которые нужно оставить позади.



Космический совет: вы готовы попрощаться с прошлым и двигаться вперед!



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Когда вы в последний раз делали что-то впервые? Вселенная прямо сейчас помогает вам начать все сначала, сделать что-то новое, инвестировать в саморазвитие. Доверьтесь идеям, которые, кажется, приходят из ниоткуда. Более того, исцеление ваших отношений станет главной темой в ближайшие несколько дней. Пусть "прощение" станет главным словом, Рыбы. Освободите себя и других от кармического багажа прошлого.



Космический совет: научитесь чему-нибудь новому!

