



Гороскоп на 2 августа: Довольно гармоничный день

В среду, 2 августа, полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением новых технологий. Неплохо могут пойти дела с недвижимостью или общественной деятельностью. Может быть ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Путь к личностной трансформации лежит через избавление от всего старого и начала жизни с чистого листа. Иногда, чтобы найти себя, нужно вернуться к истокам, Овны, а именно подумать о доме и о том, кем вы хотели раньше стать. Испытания, которые вас ждут, вам на самом деле по плечу, даже если сейчас так и не кажется. Выберите свой путь и придерживайтесь его до конца.



Космический совет: не отступайте от своего мнения.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, вы должны поверить наконец, что вы особенные. По вашим венам течет настоящая магия очарования. Почему же вы все еще сомневаетесь в себе и своих силах? Задумайтесь – над всеми серьезными трудностями вы всегда одерживали победу. Подружитесь со своим собственным "я", время пришло.



Космический совет: ум – прекрасный слуга, но опасный хозяин.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Хорошие новости – в последнее время вы стали тихой и безопасной гаванью для окружающих, Близнецы. Но кто является таким же пристанищем для вас? Пора научиться уважать и отстаивать свои потребности, вместо того, чтобы ожидать, что все люди в вашей жизни сами о них догадаются. Все слишком заняты своими проблемами, поэтому если вам нужна помощь близких, скажите им об этом прямо.



Космический совет: попробуйте добавить медитацию в вашу повседневную жизнь.



РАК (22 июня – 22 июля)



Пришло важное время для личностного роста и мощной трансформации, Раки. Необходимо преодолеть собственные барьеры – как внутренние, так и внешние. Но не стоит ждать от других похлопывания по спине или похвалы каждый раз, когда вы делаете шаг в неизвестность. Будьте смелее, и Вселенная вас за это обязательно наградит.



Космический совет: нельзя делать все время одно и то же, и ждать разных результатов.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Это не просто обычный роман, Лев, тот, кого вам сейчас предлагают в спутники – это любовь, которая может стать единственной в жизни. Откройте свое сердце и позвольте ей принести вам радость. Вы заслуживаете каждую частичку волшебства, которое разворачивается в вашей жизни в данный момент. Пора заменить тоску на искреннее счастье, находящееся прямо под вашим носом.



Космический совет: перестаньте переживать по пустякам.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Обращайте внимание на то, что говорит ваша интуиция. Если вам кажется, что кто-то намеренно пытается вам насолить или как-либо спутать карты, скорее всего, вам вовсе не кажется. Не всегда можно найти рациональное объяснение тому, что происходит, иногда нужно довериться шестому чувству. Будьте откровенны с теми, кому доверяете, они могут неожиданно предложить помощь.



Космический совет: не бойтесь постоять за себя.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, перестаньте так сильно зависеть от мнения окружающих. Не нужно вечно искать подтверждения тому, что вы все делаете правильно, не всегда люди вокруг вас искренни и дружелюбны. Пришло время выбраться из оков страха и посмотреть в глаза неизвестности. Проявите смелость быть собой и жить так, как хотите именно вы. Пообещайте себе не гасить в себе свет.



Космический совет: у вас огромный потенциал, верьте в него.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вот в чем дело, Скорпионы, любовь может быть безумно неудобной вещью, несмотря на то, что мыльные оперы нам говорят об обратном. Иногда любовь приходит в очень неудобные моменты, но ее не стоит бояться, она может оказаться истинным спасением. Рискуйте, Вселенная готова протянуть вам руку помощи.



Космический совет: настоящая любовь преодолеет все невзгоды.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Начинается новая глава вашей жизни, Стрельцы. В ближайшее время вы наконец возродитесь и восстанете из пепла после череды неудач. Вы вот-вот станете лучшей версией себя, более сильной и смелой. Эта трансформация заставит вас признать, что все трудности в вашей жизни были не просто так, наоборот, они закалили вас.



Космический совет: уважайте и отстаивайте свои желания.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Что, если мы все живем в симуляции, Козероги? Может, не стоит ко всему относиться так серьезно? Примите то, что вы не всегда можете контролировать все на свете, иногда нужно просто плыть по течению и не сопротивляться изменениям. Пустите некоторые вещи на самотек, поверьте, вам давно пора это сделать.



Космический совет: все, что не делается, происходит к лучшему.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Кто вы на самом деле и кем хотите казаться? Вы находитесь в середине своего путешествия к самореализации. Сейчас подходящее время, чтобы избавиться от ограничений и проявить себя более грозно, чем вы позволяете. Не давайте другим забыть, что с вами нужно считаться, поверьте в свою силу свой потенциал. Пришло время для изменений в общении с другими, Водолеи.



Космический совет: расширяйте свой кругозор и круг близкого общения.



РЫБЫ (20 февраля – 20 м арта)



Танцуйте, Рыбы, танцуйте! Вы по-настоящему освобождаетесь от оков, потому что наконец верите в свою самодостаточность и независимость. Вы достаточно мудры, чтобы превратить свои раны в оружие, а боль – в силу. Верьте в свою способность правильно программировать свой разум и готовьтесь к новому пути в совершенно особенную реальность.



Космический совет: танцуйте и ничего не стесняйтесь.