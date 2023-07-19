



Гороскоп на 19 июля: День подходит для любых начинаний

Среда, 19 июля, будет удачной для большинства представителей зодиакального круга. Как в работе, так и в личной жизни. Хорошо планировать на день свидания, домашние дела, деловые переговоры и встречи.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Медлительность – это ваше главное слово сегодня, Овны. Но медлительность не означает отсутствия действий. Это подразумевает привнесение элемента осознанности во все, что вы говорите и делаете. Чем больше вы связаны со своим подлинным существом, тем больше волшебства вы сможете привнести в этот мир.



Космический совет: двигайтесь сегодня в комфортном для вас темпе.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Не всегда все черно-белое в жизни, Тельцы. Вместо того чтобы жестко относиться к тому, научитесь оценивать события и на другие оттенки. Поставьте себя на место другого и посмотрите на вещи с другой точки зрения.



Космический совет: не стоит рассматривать вещи только в положительном или отрицательном свете.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сегодня вы на пике активности! Высоко держите голову и смотрите проблемам прямо в лицо. С храбрым и открытым сердцем встречайте вызовы, которые встали на вашем пути, Близнецы. О, и еще кое-что! Учитывая, что на данный момент ваше обаяние в десять раз выше, у вас не возникнет проблем с получением помощи от других людей.



Космический совет: сегодня удача на вашей стороне.



РАК (22 июня – 22 июля)



Отбросьте сопротивление, когда начнете следовать знакам Вселенной сегодня. При этом вы можете испытывать чувство тяжести сегодня, когда дело доходит до ваших межличностных отношений. Возможно, это не конец, а просто пауза, перерыв. А пока сконцентрируйтесь на своем пути, Раки. И он приведет вас в нужное место, будьте терпеливыми.



Космический совет: сконцентрируйтесь на себе – своих потребностях и развитии.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Все в жизни приходит и уходит, Львы. Не стоит зацикливаться на этом, живите настоящим – оглянитесь вокруг. Откройте для себя множество благословений, которые льются в вашу чашу. Что касается товаров, которые вы добавили в свою корзину? Пришло время доставить их в ваш дворец без промедления!



Космический совет: наслаждайтесь маленькими радостями и дарите их окружающим.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Возможно, вы отдали свое сердце тому человеку, который был одной ногой за дверью. Эта глава жизни посвящена возвращению вашей прежней силы. Речь идет о выборе того, с кем вы себя чувствуете в безопасности, а не обо всем остальном. Вы заслуживаете любви, которая выдержит испытание временем.



Космический совет: окружайте себя людьми, которые ценят вас.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Иногда мы сталкиваемся с тяжелыми жизненными уроками. Знайте, что все, что происходит в данный момент, происходит по определенной причине, Весы. В качестве медитативной практики проанализируйте последние шесть-восемь месяцев своей жизни и посмотрите, как вы выросли за этот период времени. Примите тот факт, что путь самореализации иногда ведет вас через темные и тусклые времена. Все это является частью процесса роста.



Космический совет: ваши неудачи и победы заслуживают того, чтобы все они были отмечены.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



У вас сейчас много дел, и вы, возможно, не знаете, с чего начать. Раньше у вас случился бы приступ паники, если бы вы посмотрел на этот длинный список дел. Совершенно новая версия вас понимает важность многозадачности осознанно – вы готовы взять на себя всю ответственность.



Космический совет: планирование может помочь распределить задачи по их важности.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Все, что вы испытываете, носит преходящий характер и скоро закончится. А пока обратите свой взор внутрь себя, Стрельцы. Проанализируйте, что работает в вашу пользу, а что нет. После сделайте соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем не выполнять лишнюю работу.



Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Некоторые люди называют ту часть нас, которая чувствует то, что находится за завесой, нашим "шестым чувством". Сегодня оно будет работать в полную силу у вас, Козероги. Прислушивайтесь к интуиции буквально во всем сегодня.



Космический совет: ваша интуиция работает правильно и пытается что-то вам рассказать.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы не застряли на одном месте, как можете думать. У вас есть силы двигаться, ориентироваться, выбирать для себя новую реальность. Вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали, Водолеи.



Космический совет: вскоре все ваши труды окупятся с лихвой.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



В нашей жизни бывают моменты, когда все работает в соответствии с нашими планами. Но бывают и моменты, когда мы сталкиваемся с бесчисленными проблемами. Это не означает, что нужно сделать перерыв или вовсе сдаться, Рыбы. Смело выходите за пределы своей зоны комфорта. Говорите "да" возможностям!



Космический совет: заветные мечты ждут вас за пределами зоны комфорта.