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Гороскоп на 19 июля: День подходит для любых начинаний
19.07.2023 11:15 Mignews

Гороскоп на 19 июля: День подходит для любых начинаний

Среда, 19 июля, будет удачной для большинства представителей зодиакального круга. Как в работе, так и в личной жизни. Хорошо планировать на день свидания, домашние дела, деловые переговоры и встречи.

  ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

  Медлительность – это ваше главное слово сегодня, Овны. Но медлительность не означает отсутствия действий. Это подразумевает привнесение элемента осознанности во все, что вы говорите и делаете. Чем больше вы связаны со своим подлинным существом, тем больше волшебства вы сможете привнести в этот мир.

Космический совет: двигайтесь сегодня в комфортном для вас темпе.

  ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)

  Не всегда все черно-белое в жизни, Тельцы. Вместо того чтобы жестко относиться к тому, научитесь оценивать события и на другие оттенки. Поставьте себя на место другого и посмотрите на вещи с другой точки зрения.

Космический совет: не стоит рассматривать вещи только в положительном или отрицательном свете.

  БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

  Сегодня вы на пике активности! Высоко держите голову и смотрите проблемам прямо в лицо. С храбрым и открытым сердцем встречайте вызовы, которые встали на вашем пути, Близнецы. О, и еще кое-что! Учитывая, что на данный момент ваше обаяние в десять раз выше, у вас не возникнет проблем с получением помощи от других людей.

Космический совет: сегодня удача на вашей стороне.

  РАК (22 июня – 22 июля)

  Отбросьте сопротивление, когда начнете следовать знакам Вселенной сегодня. При этом вы можете испытывать чувство тяжести сегодня, когда дело доходит до ваших межличностных отношений. Возможно, это не конец, а просто пауза, перерыв. А пока сконцентрируйтесь на своем пути, Раки. И он приведет вас в нужное место, будьте терпеливыми.

Космический совет: сконцентрируйтесь на себе – своих потребностях и развитии.

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

  Все в жизни приходит и уходит, Львы. Не стоит зацикливаться на этом, живите настоящим – оглянитесь вокруг. Откройте для себя множество благословений, которые льются в вашу чашу. Что касается товаров, которые вы добавили в свою корзину? Пришло время доставить их в ваш дворец без промедления!

Космический совет: наслаждайтесь маленькими радостями и дарите их окружающим.

  ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

  Возможно, вы отдали свое сердце тому человеку, который был одной ногой за дверью. Эта глава жизни посвящена возвращению вашей прежней силы. Речь идет о выборе того, с кем вы себя чувствуете в безопасности, а не обо всем остальном. Вы заслуживаете любви, которая выдержит испытание временем.

Космический совет: окружайте себя людьми, которые ценят вас.

  ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

  Иногда мы сталкиваемся с тяжелыми жизненными уроками. Знайте, что все, что происходит в данный момент, происходит по определенной причине, Весы. В качестве медитативной практики проанализируйте последние шесть-восемь месяцев своей жизни и посмотрите, как вы выросли за этот период времени. Примите тот факт, что путь самореализации иногда ведет вас через темные и тусклые времена. Все это является частью процесса роста.

Космический совет: ваши неудачи и победы заслуживают того, чтобы все они были отмечены.

  СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

  У вас сейчас много дел, и вы, возможно, не знаете, с чего начать. Раньше у вас случился бы приступ паники, если бы вы посмотрел на этот длинный список дел. Совершенно новая версия вас понимает важность многозадачности осознанно – вы готовы взять на себя всю ответственность.

Космический совет: планирование может помочь распределить задачи по их важности.

  СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

  Все, что вы испытываете, носит преходящий характер и скоро закончится. А пока обратите свой взор внутрь себя, Стрельцы. Проанализируйте, что работает в вашу пользу, а что нет. После сделайте соответствующие выводы, чтобы в дальнейшем не выполнять лишнюю работу.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

  КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

  Некоторые люди называют ту часть нас, которая чувствует то, что находится за завесой, нашим "шестым чувством". Сегодня оно будет работать в полную силу у вас, Козероги. Прислушивайтесь к интуиции буквально во всем сегодня.

Космический совет: ваша интуиция работает правильно и пытается что-то вам рассказать.

  ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

  Вы не застряли на одном месте, как можете думать. У вас есть силы двигаться, ориентироваться, выбирать для себя новую реальность. Вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали, Водолеи.

Космический совет: вскоре все ваши труды окупятся с лихвой.

  РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

  В нашей жизни бывают моменты, когда все работает в соответствии с нашими планами. Но бывают и моменты, когда мы сталкиваемся с бесчисленными проблемами. Это не означает, что нужно сделать перерыв или вовсе сдаться, Рыбы. Смело выходите за пределы своей зоны комфорта. Говорите "да" возможностям!

Космический совет: заветные мечты ждут вас за пределами зоны комфорта.

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