



Гороскоп на 19 февраля: Время отбросить все, что мешает воплощать в жизнь мечты

Воскресенье, 19 февраля, под влиянием убывающей Луны в знаке Водолей вам следует отбросить нереалистичные ожидания, которые мешают воплотить в жизнь планы. Этот сдвиг привлечет в ваш круг новых сообщников, которые привержены таким же мечтам и целям.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Когда вы идете по пути наименьшего сопротивления, все может оказаться лучше, чем вы себе представляете. Этому вы убедитесь в ближайшие месяцы. Более того, ваши межличностные отношения также изменятся к лучшему. Вы увидите, что вас окружают люди, которые поддерживают ваш путь. Откройтесь миру, Овны.



Космический совет: откройтесь миру и примите все происходящие вокруг вас события.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Не имеет значения, что говорят люди не из вашего близкого окружения. Не позволяйте мнениям других заставлять вас сомневаться в своем пути, даже если вы не можете видеть конечный пункт с того места, где вы сейчас находитесь. Чем больше вы привержены своим целям, тем большей помощью и поддержкой вы сможете заручиться со стороны близких, которые разделяют ваше видение.



Космический совет: доверьтесь своим чувствам, не слушайте недоброжелателей.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



События происходят для вас, а не с вами. Обратите свой взор внутрь себя, Близнецы. Зажгите лампу и отправляйтесь в путешествие по своему сознанию. Изучите модель своего мышления, которое приковывает вас и не позволяет развиваться дальше. Звезды советуют оставить в прошлом все, что мешает вам двигаться вперед.



Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.



РАК (22 июня – 22 июля)



Ваша любовь способна исцелить мир, принести больше легкости и счастья в жизни других людей. Только убедитесь, что вы понимаете, с кем делитесь своим временем и энергией, поскольку не все заслуживают вашей доброты и щедрости, Раки. Также звезды советуют обратить внимание на то, кто появляется в вашей жизни в данный период. Некоторые из них окажут вам поддержку, которая поможет в карьерном росте.



Космический совет: не растрачивайте свою энергию попросту.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Рабочая неделя для некоторых Львов выдалась тяжелой. Возможно, кто-то из вас хочет остаться в этот день наедине с собой: побыть дома, поставить телефон на беззвучный режим и смотреть любимые сериалы. Звезды напоминают, что ответы, которые вы ищете, ищут и вас, Львы. Энергия убывающей Луны принесет с собой мощные откровения, которые пробудят вас к вашим целям и истинным желаниям.



Космический совет: ответы на ваши вопросы лежат на поверхности.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Порой проще жаловаться на то, что мы не получаем то, чего хотим. Или же обижаться на людей за то, что они не стараются для нас так, как мы. Пища для размышлений: может быть, вы недостаточно ясно излагаете свои потребности? Не нужно создавать впечатление для окружающих, что вы со всем справляетесь и вам не нужна поддержка, Девы. Пришло время раскрыть свои чувства и потребности, не стесняйтесь в их проявлении.



Космический совет: не стесняйтесь просить поддержку у близких.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



В череде рутинных дел не стоит забывать и о веселье, Весы. Выдохните стресс, беспокойство, страхи и тревожные мысли, которые не дают вам спать по ночам. Вдохните доброту и притяните прилив силы внутри себя. Этот сдвиг не только улучшит ваше моральное состояние, но и привлечет в ваш круг единомышленников.



Космический совет: пора восполнить свою энергию, отдохните.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Находясь под влиянием убывающей Луны, вам следует отбросить страхи и сомнения, которые мешают выйти в новый этап жизни. Пришло время создавать благоприятную среду вокруг себя именно в том месте, где вы сейчас находитесь. Заручитесь поддержкой родственных душ, которые разделяют ваше видение, Скорпионы!



Космический совет: скажите нет сомнениям – действуйте!



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, пребывание в состоянии благодарности усилит вашу положительную энергию. Надежда и исцеление также станут важными темами для вас в 2023 году. Поверьте, ваши межличностные отношения улучшаться в течение следующих нескольких месяцев и станут источником радости и легкости в вашей жизни. Ну а сегодня позвольте себе расслабиться и насладиться давно забытыми хобби.



Космический совет: развивайте в себе чувство благодарности.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ваша карьера и финансы идут на подъем! Вы получаете не только плоды своего труда, но и признание, которого действительно заслуживаете за свой вклад в этот мир. Ожидайте повышения в течение следующих нескольких месяцев, если вы по-прежнему привержены своим целям! При этом остерегайтесь своей склонности ставить работу выше всего остального. Отдых также важен для развития, Козероги.



Космический совет: соблюдайте баланс между работой и отдыхом.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Убывающая Луна является для вас периодом анализа тех переживаний и страхов, которые вы подавляли на протяжении многих лет. Проработайте сомнения и поймите, что вы движетесь в направлении роста, Водолеи. В то же время избавьтесь от необходимости искать ясность или конкретные ответы на все вопросы – отталкивайтесь от интуиции.



Комический совет: проработайте свои страхи и продолжайте свой путь.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Ваш путь к личной свободе начнется в ту минуту, когда вы перестанете следовать старому сценарию своей жизни. В убывающую Луну следует обратить свой взор внутрь себя. Пришло время сбросить с себя бремя нереалистичных ожиданий, Рыбы. Чем больше вы будете проявлять себя как личность, тем больше вы будете привлекать в свою жизнь людей и возможности, которые вас воодушевят на достижение целей.



Космический совет: пора добавить в жизнь ярких красок.

