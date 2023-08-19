



Гороскоп на 19 августа: Сегодня можно во многом преуспеть

Суббота, 19 августа, энергии будут проявлять себя достаточно активно, чем помогут в различных делах. В этот день можно во многом преуспеть, поэтому распланируйте день заранее. Будьте решительны и настойчивы, отстаивайте свои интересы.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Повлиять на все не всегда получается. Поэтому иногда стоит позволить тем или иным событиям развиваться самостоятельно. При этом не позволяйте проблемам сбить вас с пути, Овны. Совсем скоро черная полоса закончится, так подсказывает Вселенная.



Космический совет: верьте в успех своего дела.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Принятие себя – это ключ к вашей свободе прямо сейчас. Сегодня прекрасное время для духовных практик. Прислушайтесь к своему телу и душе. Наставник или коуч, на которого вы равняетесь, может направить вас в направлении роста в этот период, Тельцы.



Космический совет: обратите взор внутрь себя.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



В субботу не исключены приключения, Близнецы. Дайте себе разрешение следовать своему внутреннему компасу и пойти на риск, на который не решались в прошлом. Говорите "да" заманчивым предложениям. Например, отправьтесь внезапно в ближайший соседний город, прогуляйтесь по неизведанным улицам.



Космический совет: добавьте ярких красок в повседневную жизнь!



РАК (22 июня – 22 июля)



Доверие – ваша суперсила прямо сейчас. Вы не знаете, куда ведет вас жизнь, но вы верите, что все происходит для вашего блага, Раки. Разрешите себе больше рисковать, слушайте свое сердце. Сделайте то, о чем так давно мечтали!



Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Доверьтесь ритму и течению Вселенной, делая этот смелый шаг в неизвестность. Поверьте, что у вас есть мудрость, необходимая для преодоления трудностей, которые потенциально могут встретиться на вашем пути. Самое главное, доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция. Сейчас и в любой момент, Львы.



Космический совет: доверьтесь своей интуиции.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Что происходит, когда мы принимаем жизнь на ее условиях? Мы растем, расширяемся и превращаемся в ту версию самих себя, которую всегда представляли. Поэтому знайте, Девы, что все, что происходит прямо сейчас, происходит по высшей причине.



Космический совет: пришло время для трансформации в жизни.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Ваши старые раны могут неожиданно всплыть на поверхность, Весы. Не стоит впадать в уныние или – лучше сфокусируйтесь на задачах, которые стоят сейчас перед вами. Это также время для откровенных диалогов с близкими. Пора рассказать о том, что у вас на душе.



Космический совет: не позволяйте голосам из прошлого рушить ваше настоящее.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Уважайте то, что ваш внутренний ландшафт раскрывает вам в данный момент. В то же время дайте себе разрешение быть уязвимыми, Скорпионы. У всех нас есть слабые места, и это нормально. Это также хорошее время, чтобы серьезно и внимательно взглянуть на свои финансы. Разумно ли вы распоряжаетесь деньгами и направляете в нужное русло?



Космический совет: займите сторону наблюдателя сегодня.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Принимая сегодня различные решения, задавайте себе следующий вопрос: "Благоприятно ли это для меня?" Помните, Стрельцы, что вы заслуживаете финансового и творческого удовлетворения одновременно. Также Вселенная подсказывает – выходные могут принести с собой возможность исследовать неизведанное.



Космический совет: прикоснитесь к своей авантюрной стороне!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ветер перемен снова дует в вашу сторону, Козероги. Вы можете либо принять их с любовью и открытостью, либо сопротивляться тому, что жизнь предлагает вам в данный момент. Преимущества выбора первого: больше радости, счастья, легкости, яркости. Так чего же тут думать?



Космический совет: вас ждут приятные перемены.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Что, если мы скажем, что совершенство – всего лишь иллюзия, Водолеи? Что, если мы скажем, что секрет вашей свободы заключается в принятии жизни на ее условиях? Может, вам стоит немного изменить свое мировоззрение? Вселенная уже прямо сейчас предлагает вам много радости и красоты. Вы чувствуете, что все складывается для вас. Что вы, наконец, получаете плоды своего труда вместе с признательностью, которую заслуживаете.



Космический совет: удача на вашей стороне.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вселенная предлагает вам чистый холст, Рыбы. Это ваш шанс раскрасить полотно своей жизни самыми яркими и смелыми красками! Мечтайте и визуализируйте! Представьте себе совершенно новую реальность, в которой вы эмоционально, духовно и финансово процветаете. Что-то подсказывает нам, что у вас есть силы и мужество, необходимые для того, чтобы этого достичь.



Космический совет: вы являетесь автором своей жизни – пишите сценарий!

