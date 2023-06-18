



Гороскоп на 18 июня: День несет людям добрую силу

Воскресенье, 18 июня, новая Луна в знаке Близнецы. День пронизан веселой, бодрящей энергией Солнца и несет людям добрую силу.



С давних времен воскресенье считается днем отдыха, когда люди не занимаются физическим трудом, но работают над своим духовным развитием. В этот день люди собираются, общаются, играют и наслаждаются жизнью.



Воскресенье – это день для отдыха и развлечений, когда можно забыть о повседневных заботах и насладиться общением с друзьями и близкими.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Сейчас самое подходящее время для принятия некоторых жизненно важных решений в вашей жизни, Овны. Вы можете обратиться за советом к своей матери или другому столь же значимому человеку в этом отношении. Возможно возвращение бывшего возлюбленного в вашу жизнь. Вы будете полны рвения изменить что-то вокруг себя. Финансовые условия, по-видимому, складываются в вашу пользу, в то же время вас могут беспокоить некоторые проблемы со здоровьем.



Космический совет: будьте готовы к трудностям и не бойтесь принимать вызовы.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Кажется, что день начинается с вашей обычной монотонной рутины, но закончится праздником. Сегодня вечером Тельцы могут устроить пир. Можно ожидать воссоединения со старыми друзьями. В профессиональном плане возможет рост. Увеличение дохода обеспечит вам финансовую стабильность. Что касается здоровья, то сегодня вы будете в хорошем расположении духа.



Космический совет: посвятите этот день личной жизни.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сегодня у вас будет плохое настроение, Близнецы. Вы предпочтете изолироваться и не проявлять активность в общении. Фортуна была несправедлива к вам во многих сферах жизни. И этот факт расстраивает вас и заставляет терять надежду. Нестабильность в личной жизни усилит психологическое давление. В целом, это не самый удачный день для вас, но постарайтесь не зацикливаться на негативе.



Космический совет: приготовьтесь к тому, что вам придется разрушить привычный уклад.



РАК (22 июня – 22 июля)



Ваш уровень уверенности сегодня на пике, Раки. Вы будете полны решимости воспользоваться возможностями, которые открываются перед вами. Ваша решительность и честность помогут вам достичь поставленных целей. Можно ожидать хороших новостей от члена семьи. Это отличный день для того, чтобы провести время с родными, так как в будущем вы, скорее всего, будете заняты множеством дел. Видно, что финансовые условия улучшаются. С точки зрения здоровья, некоторые острые заболевания могут сегодня оказывать на вас влияние.



Космический совет: стремитесь к своим целям и мечтам и не останавливайтесь на полпути.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Работники частного сектора могут рассчитывать на повышение. Возможно, сегодня хорошие новости от вашего супруга порадуют вас. Уделите немного времени своим детям. Старайтесь сохранять дистанцию с теми, кто пытается доминировать над вами и подрывать ваш моральный дух. Вопросы, связанные со здоровьем и благосостоянием, сегодня будут решаться в вашу пользу.



Космический совет: развивайте коммуникацию, но не забывайте о личных границах.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Сегодня с Девами произойдет что-то хорошее. Член семьи или ваша вторая половинка могут порадовать вас приятным сюрпризом. На рабочих местах может возникнуть напряженность. Так что сегодня следите за своим языком и избегайте оскорбительных слов. Здоровье сегодня будет в приподнятом настроении. Находясь в уязвимом финансовом положении, вы можете обратиться за помощью к другу или родственнику.



Космический совет: вам нужно быть более внимательными к своим эмоциям и чувствам.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы будете шокированы, узнав, что ваш близкий друг, которому вы слепо доверяли, играл вашими эмоциями. Будьте осторожны с конфиденциальной информацией, так как кто-то может злоупотребить ею в своих интересах. В финансовом плане вы будете чувствовать себя в безопасности, но с точки зрения здоровья вам, возможно, придется столкнуться с некоторыми проблемами.



Космический совет: порой полезно испытать дискомфорт, чтобы осознать цену благополучия.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, вы обнаружите, что восхищаетесь чудесами природы. Вы можете спланировать отпуск за городом со своей второй половинкой или членами семьи. Ваша беззаботная натура будет привлекать к вам людей. Можно ожидать хороших новостей от учителя или наставника. Это, вероятно, повысит вашу уверенность в себе. Здоровье улучшится, но в финансовом плане вам, возможно, придется справляться с кризисами в одиночку.



Космический совет: отдых в приятной обстановке поможет сохранить энергию и концентрацию.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня вы поймаете себя на том, что хвастаетесь вещами, которые для вас очень важны. Этот день может принести вам новые возможности. Вы можете требовать свободы как в личной, так и в профессиональной жизни. С точки зрения здоровья вы можете включить в свой распорядок дня занятия, связанные с фитнесом. В уровне жизни можно предвидеть изменения. За помощью в финансовых вопросах вы можете обратиться за помощью к родственнику.



Космический совет: позвольте людям узнать настоящего себя.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сейчас самое подходящее время для принятия некоторых жизненно важных решений в вашей жизни, Козероги. Ваша личная жизнь наберет силу. Можно ожидать хороших новостей от вашего супруга. В профессиональном плане вы добьетесь успеха в проектах, которые появятся сегодня. Будьте осторожны в вопросах, связанных с деньгами. Вас могут беспокоить некоторые проблемы со здоровьем.



Космический совет: примите реальность и двигайтесь дальше.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сегодня дети могут задать неудобный вопрос. Постарайтесь справиться с такой ситуацией очень деликатно, иначе это может вызвать у отпрысков чувство недоверия к вам. Если вы подумывали о том, чтобы заняться новым делом в личной жизни, то вы должны решиться на это, поскольку фортуна, кажется, улыбается вам. В финансовом отношении вы будете чувствовать себя в безопасности и, скорее всего, протянете руку помощи другу или родственнику.



Космический совет: приберегите немного энергии для общения с близкими.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вашей целью на день будет «усердно работать и еще больше веселиться». Вы начнете свой день с кипучей энергией, но к концу дня будете смертельно уставать. Дистанцируйтесь от любых споров, которые будут преследовать вас. Сегодня повышение зарплаты поможет вам чувствовать себя финансово стабильным. Состояние здоровья улучшится.



Космический совет: сохраняйте спокойствие и уверенность в себе.