



Гороскоп на 18 августа: День благоприятный для работы, но не общения

Пятница, 18 августа, – день начинаний. Можно смело браться за любую работу. Все будет получаться, дела будут идти согласно плану. При этом день не самый благоприятный для общения – возможны конфликты, перепады настроения.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Пришло время визуализировать новый мир. Энергия Луны, вероятно, принесет в вашу жизнь множество новых возможностей. Говорите "да" чаще, чем "нет", особенно если предложение обещает поддержать ваше видение перемен, Овны.



Космический совет: Вселенная готовит для вас новые приключения.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Это время для углубления вашей связи как с вашей второй половинкой, если она есть, так и с семьей. Как давно вы проводили с ними время? И насколько качественно? Также Вселенная советует вам уделить внимание своему здоровью. В первую очередь, ментальному. Абстрагируйтесь от всех проблем, которые могли на вас навалиться, хотя бы на день. Займитесь тем, что приносит вам радость, Тельцы.



Космический совет: проведите этот день с близкими.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Жизнь всегда предоставляет нам прекрасную возможность расти, трансформироваться, проявлять себя. Способность сказать "да" и больше рисковать определяет ход нашей жизни, Близнецы. У вас есть все необходимое, чтобы нарушить собственные правила. Не все вокруг вас могут одобрить решения, которые вам предстоит принять. Воспринимайте это как знак того, что вы все делаете правильно!



Космический совет: не бойтесь рисковать!



РАК (22 июня – 22 июля)



Посвятите свое время и энергию тому, что помогает вам расти и развиваться умственно, эмоционально и духовно. Не забывайте окружать себя теми, кто поддерживает ваше видение жизни, Раки. Вы долгое время шли на компромиссы, теперь достаточно. Поступайте так, как будет удобно именно вам.



Космический совет: пора начать заботиться не только о других, но и о себе.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Вы готовы шагнуть в новую реальность! Поверьте, Львы, божественные силы вступают в сговор, чтобы воплотить в жизнь то, о чем вы всегда мечтали. Ваша часть сделки: думать масштабно, рисковать и выполнять необходимую работу.



Космический совет: ваши труды будут вознаграждены десятикратно.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы многое пережили за последнее время. Но все позади, Девы. Теперь настало время превращать горечь прошлого в мудрость. Ваша способность идти по жизни с открытым сердцем – ваша сила.



Космический совет: пора отпустить прошлое и двигаться дальше.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Мы не всегда можем разделить наш опыт на аккуратные маленькие категории. Примиритесь с неприглядностью, "липкостью" и всем, что может происходить в вашей жизни, Весы. Меньше вопросов – больше действий. Помните, что будущее формируется в настоящем.



Космический совет: не зацикливайтесь на неудачах.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Будьте оптимистичнее, Скорпионы. Натянутая улыбка – плохо. Она должна появляться на вашем лице естественным образом. Освободите себя и от идеи совершенства. Нам всем позволено сделать несколько ошибок, и это то, что делает человеческий опыт таким ценным.



Космический совет: будьте оптимистичнее.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Пора немного замедлиться и наслаждаться прекрасными вещами, Стрельцы. Воссоединиться с теми, кто напоминает вам, что дом – это чувство, а не просто место. Не исключено, что в вашу жизнь вернуться старые друзья. Воспоминания о "добрых временах" могут стать главной темой грядущих дней.



Космический совет: добавьте больше ярких красок в свою жизнь.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Циклы созидания и циклы разрушения происходят одновременно. Учитесь принимать все и ничего не отвергать, Козероги. Поверьте, что скоро вы оглянетесь на это время с песней в сердце и гордостью в глазах.



Космический совет: примите этот ветер перемен.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Иногда сказать "нет" тому, что не совпадает вашим вибрациям, значит освободить место для новой возможности, которая продвинет вас в направлении роста, Водолеи. Не бойтесь отказывать кому-то в каких-либо ситуациях. Поступайте так, как будет удобно вам.



Космический совет: установите личные границы.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вселенная призывает вас пересмотреть свое отношение к обязанностям. Вы берете на себя все больше и больше, но почему? Не стоит взваливать на свои плечи так много. Рыбы, не стесняйтесь просить помощи у близких. Тем более, что они сами вам ее предлагают.



Космический совет: нажмите на "паузу" и как следует отдохните.