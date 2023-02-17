



Гороскоп на 17 февраля: Сегодня гордыня попытается вылезти наружу

Пятница, 17 февраля, убывающая Луна в знаке Стрельца влияет на эмоциональный фон.



Сегодня гордыня попытается вылезти наружу. Но не стоит зазнаваться, так как такое поведение может испортить не только вашу работу и репутацию, но и нарушить внутреннюю гармонию.



Сегодня лучше воздержаться от выяснения отношений.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, сегодня вам нужно попытаться не реагировать на невзгоды, а вздохнуть с облегчением и принять тот факт, что все мы просто люди. Выдохните, посчитайте до десяти и поймите, что это всего лишь плохой день, а не плохая жизнь. Похвалите себя и насладитесь любимой едой.



Космический совет: примите жизненный урок с улыбкой на лице.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Все влюблены в вас. Сегодня не нужно прикидываться крутым, вам просто нужно научиться принимать любовь. Ваша химия зашкаливает. Однако в финансовых вопросах, вам следует быть осторожней. Нужно перейти в режим экономии, если вы еще этого не сделали.



Космический совет: переключитесь в режим экономии.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сегодня у вас есть дар ясности. Вы точно знаете, ради чего пришли сюда и что вам нужно сделать ради того, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что совершенство – это иллюзия. Так что не стоит слишком беспокоиться о том, чтобы все было хорошо. Лучше сосредоточиться на классном времяпровождении на этом пути.



Космический совет: получайте удовольствие.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы заслуживаете большой любви. Того, чтобы быть с тем, кто будет вас чувствовать, восхищаться вами и понимать. Ваш партнер отнесется к вам с нежностью, а вы просто доверьтесь этой душевной связи. Пришло время растаять и слиться с любимым в одно целое!



Космический совет: позвольте любви захлестнуть вас.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



В ближайшие дни вы будете становиться все горячее, умнее и сексуальнее! Не говоря уже о том, что даже более уверенно. Поверьте, вы станете магнитом для чудес и возможностей, которые подтолкнут вас в направлении роста.



Космический совет: не позволяйте прошлым неудачам помешать.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Есть много способов практиковать любовь к себе, Девы. Вот несколько ритуалов по уходу за собой, предложенных звездами: 1. Купите себе ароматные цветы и поставьте их у своей кровати. 2. Приготовьте вкусное блюдо. Выключите телефон и наслаждайтесь едой, как если бы это была медитация. 3. Проведите некоторое время в компании природы. Обнимите дерево и почувствуйте почву под подошвами ваших ног. 4. Позвоните своему лучшему другу.



Космический совет: проявите к себе нежность, любовь и заботу.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Сегодня вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что не работает, сосредоточьтесь на том, чтобы избавиться от нездоровых привязанностей, чтобы вы могли освободить место для любви, которую вы действительно желаете и заслуживаете.



Космический совет: присмотритесь к своим отношениям.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Вам нужно расслабиться и установить связь со стихией воды. Найдите время, чтобы поплавать в океане или озере, если у вас есть такая возможность. А если нет, то бассейн или ванна дома подойдут тоже.



Космический совет: отправляйтесь на водные процедуры.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Необязательно вести войну, Стрелец. Вам нужно расслабиться и сбросить напряжение. Вся необходимая помощь и ресурсы будут предоставлены вам именно в тот момент, когда вам это понадобится. Более того, в этот момент для вас открываются золотые двери возможностей.



Космический совет: для вас открываются золотые двери возможностей.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Сегодня надо обратить внимание на магию, которая вас окружает. Ваша способность призывать чудеса получает серьезный импульс, Козерог. Поэтому используйте свою силу с умом.



Космический совет: обращайте внимание на знаки.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Не стоит сожалеть, Водолей. Вы пришли сюда не для того, чтобы позволить страху взять верх над вами. Перестаньте бояться и сделайте сегодня то, о чем так долго мечтали. Все получится.



Космический совет: рискуйте.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Нужно практиковать любовь к себе, Рыбы. Вот несколько ритуалов, предложенных духовными наставниками: 1. Приготовьте еду, используя ваши любимые ингредиенты. 2. Создайте что-нибудь своими руками. 3. Запишитесь на сеанс здорового исцеления. Подумайте о том, чтобы записаться на терапию к психологу, если вы еще этого не сделали! 4. Почитайте любимую книгу. 5. Примите водные процедуры. 6. Напишите себе любовную записку, в которой похвалите себя за все последние заслуги в жизни.



Космический совет: обнимите себя.



