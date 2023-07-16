



Гороскоп на 16 июля: кто потеряет голову от любви, а кто ввяжется в ссору

В воскресенье, 16 июля будет день, в который стоит засучить рукава и работать, что есть силы. Продвигайте свои проекты, идеи, интересы. Хорошо договариваться о поддержке или сотрудничестве. Сновидения сбудутся для представителей знаков Земли или Воды.

Овен



Вы сможете увидеть реальность в новом свете и убедиться в том, что мир полон возможностей, которые могут позволить вам исполнить ваши желания. Главное, не сидеть и не ждать у моря погоды, а действовать. Постарайтесь преодолеть пассивность, если она на вас нападет, и сделайте хоть что-то, что приблизит вас к цели.



Телец



Вы будете настроены пессимистично, поэтому можете упустить возможности, которые откроет перед вами день. Вам стоит вспомнить про детство и поверить в чудеса. Верьте в себя, и все у вас получится. Возможен старт отношений амурного характера, но только если вы проявите инициативу.



Близнецы



Вас может "ужалить" какой-то человек из вашего окружения, которому вы доверяли. Постарайтесь не показывать виду, что вам больно или неприятно. Зато в делах, связанных с деньгами, вас ожидает успех. Стоит направить усилия на повышение уровня достатка. Например, искать новую или дополнительную работу.



Рак



Вы можете поставить под сомнения свои планы и желание двигаться вперед. Не позволяйте своему негативному настрою сбивать вас с пути. Впереди вас ждет успех, если вы не будете сдаваться. В эту дату вам придется столкнуться с чужими слабостями. Вступать в борьбу с ними вам не стоит, лучше займитесь решением своих проблем.



Лев



Вас могут несправедливо обвинить в чем-то. Понятно, это вызовет ваше возмущение. В гневе вы страшны, вы способны дать такой отпор, что мало никому не покажется, но в эту дату вам лучше на время стать дипломатом. Нет, мириться не надо, просто не надо "драки". Для вас это будет выгоднее впоследствии. Решение финансовых задач будет происходить легко, главное, действовать.



Дева



Вас могут вовлечь в какое-то дело, участие в котором может негативно на вас сказаться. Как вариант, это может быть какая-то интрига против другого человека. Постарайтесь не испачкаться и держитесь от этой истории подальше. В делах любовных все будет складываться хорошо – вас ждут приятные моменты с любимым человеком или приятные знакомства.



Весы



Вероятно какое-то любовное приключение, которое может заставить вас потерять голову, но делать этого не стоит. Держите себя в руках, иначе вы можете стать жертвой собственных страстей. Прислушивайтесь к советам тех, кому доверяете, если вам потребуется принять какое-то важное решение.



Скорпион



Вы будете наблюдать за происходящими событиями со стороны, потому что желания в них участвовать у вас не возникнет. Энергия будет на низком уровне. Хорошо бы заняться "зарядкой батареек". Посвятите хоть немного времени себе и общению с теми, кто вас окрыляет. Позитивные изменения в финансовой сфере пока будут блокироваться обстоятельствами. Не прекращайте попыток повысить уровень дохода.



Стрелец



Знаете, бывают такие дни, когда все идет наперекосяк. Вот этот день обещает достать вас какими-то мелкими неприятностями, например, выходом из строя каких-то бытовых приборов, опозданиями, срывом планов. Важно не нервничать и все равно двигаться к цели. Звезды также предупреждают, что лучше не взваливать на себя никакие обязательства.



Козерог



Вам захочется впустить в жизнь перемены, разрушить до основания старые порядки и жить по новым правилам. Не перестарайтесь. Есть вероятность, что позднее вы поймете, что новый порядок не так хорош, как казалось вначале. Лучше вводите изменения постепенно. Возможно знакомство любовного характера, которое поставит вас перед выбором.



Водолей



Придется много общаться, налаживать связи. Даже если вы вдруг захотите на время стать отшельником и ни с кем не общаться, переборите себя. Новые люди, которых вы можете вовлечь в свой круг, будут для вас полезны и откроют вам новые возможности. Позитивные изменения ожидаются в финансовой области, если вы ранее старались повысить уровень дохода.



Рыбы



Вы будете склонны к импульсивным действиям, а необдуманные поступки грозят вам неприятностями. Вы можете заварить такую кашу, расхлебывать которую придется долго. Поэтому в эту дату сначала думаем, потом еще раз думаем, а только затем что-то делаем. Для успеха в профессиональных делах понадобится самодисциплина.