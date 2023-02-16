



Гороскоп на 16 февраля: Благоприятное время для новых начинаний

Четверг, 16 февраля, убывающая Луна в знаке Козерог, время логики и ответственности. К концу лунного цикла представители зодиакального круга могут чувствовать упадок сил. Однако в это время лучше всего удается монотонная работа, требующая больших затрат энергии.



Луна в Козероге – благоприятное время для новых начинаний и продолжения текущих важных задач.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, сегодня для вас все складывается самым неожиданным образом. Но это не значит, что вы должны справляться со всем в одиночку. Примите сегодняшний день со всеми его событиями и доверьтесь своему сердцу. Самое время творить волшебство! И помните: важен каждый шаг, если это шаг в правильном направлении.



Космический совет: разрешите себе положиться на близких людей.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Открыто выражать свои чувства – это не преступление. Если вы видите с кем-то свое будущее, не молчите. Но сегодня стоит обратить внимание не только на романтические дела. Поставьте в приоритет также самих себя и проведите время наедине со своей душой. Соберитесь с лучшими друзьями, если давно этого не делали.



Космический совет: подумайте о том, чтобы встретиться с друзьями.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Сегодня вам нужно оставаться в центре внимания. Поверьте, что дела будут складываться в вашу пользу. Развивайте спокойствие. Ответы, которые вы ищете, сами найдут вас, когда вы прекратите поиски.



Космический совет: ответы, которые вы давно ищете, неожиданно найдут вас сами.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, сегодня звезды советуют вам взглянуть на вещи с другой стороны. Это поможет вам понять, что неверных шагов не было. Каждая ошибка – это урок. И помните: чтобы создать что-то новое, вам придется уничтожить старое.



Космический совет: превратите свои неудачи в мудрость.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Тратить свою энергию на сравнение своих успехов с чужими – пустая и бесполезная трата времени. Не отвлекайтесь от своих целей и обратите внимание на то, как много вы сделали. Сегодня также стоит проанализировать те способы, которыми вы преодолели собственные ограничения и стали той версией себя, которой сейчас являетесь. Доверяйте Вселенной, ведь она уже показывает вам доказательства ваших способностей к проявлению.



Космический совет: вы там, где должны быть. Продолжайте двигаться.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, сегодня стоит поднять свои вибрации и не поддаться убеждениям о том, что плохие вещи случаются с большей вероятностью, чем хорошие. Звезды предупреждают: вы как никогда близки к положительным изменениям в тех сферах, над которыми вы работали, особенно в профессиональной сфере. Доверьтесь новым людям – они направят вас в сторону роста и самореализации.



Космический совет: удача на вашей стороне. Просто доверьтесь!



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Отбросьте все суждения сегодня, будьте нежными и добрыми. Сегодня вы можете чувствовать себя истощенными, и это нормально. Сделайте себе одолжение и отдохните, уделите внимание своему психическому здоровью. Вы не обязаны идти куда-то или видеться с кем-то, если это напоминает вам о старых ранах.



Космический совет: будьте добры и нежны к себе и окружающим.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, сегодня вам может понадобиться рука помощи. Все проходят через испытания и невзгоды, и если вы чувствуете, что не справляетесь со своими, протяните руку помощи. Признайтесь, как вам нужно, чтобы вас обняли и поддержали в трудное время. И помните: заставить людей чувствовать себя увиденными и услышанными – это сверхспособность.



Космический совет: позвольте себе быть уязвимым. Уязвимость – это сила.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня Вселенная вас поддерживает. Но перестаньте отталкивать окружающих своими действиями и словами, вместо этого доверьтесь им. Вы уже знаете, кто из ваших друзей с вами только ради выгоды. Разрешите себе провести личные границы в качестве заботы о себе.



Космический совет: впускать людей в свое сердце – безопасно. Доверьтесь им.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги хотят достичь своей цели как можно быстрее. Ожидание может быть утомительным, но, к сожалению, сегодня вы не можете получить доступ к нужному пути. Но это лишь часть великого плана, который работает в вашу пользу. Сделайте себе одолжение и выдохните.



Космический совет: перестаньте все контролировать. Все и так идет по вашему плану.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Сегодня вы хотите изменений. Но стоит задуматься, хотите ли вы этого по-настоящему? Помните, что нет правильного или неправильного ответа. Однако сегодня звезды советуют Водолеям прислушаться к своим сокровенным мыслям и понять, отталкиваясь от чего они действуют и какую цель преследуют.



Космический совет: подумайте, откуда возникло ваше желание изменить что-то в своей жизни.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, вам нужно отдохнуть от командной работы. Не позволяйте драме, происходящей в коллективе, добраться до вас. Но не забывайте, что сделать все самостоятельно будет сложно, поэтому стоит найти способ работать в команде, а не против нее. Также Вселенная предупреждает вас о возможных проблемах на работе.



Космический совет: убедитесь, что ваши действия пойдут на благо.

