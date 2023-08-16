



Гороскоп на 16 августа: День любви, принятия, прощения и покаяния

Среда, 16 августа, новая Луна в знаке Лев предоставит вам много возможностей для гармонизации жизни. Это день любви, принятия, прощения и покаяния, выхода на очередной уровень развития.



В делах будет сопутствовать успех, но новых начинать не стоит: из-за общей эмоциональной неустойчивости периода для многих знаков зодиака велик риск допустить ошибку. Так что занимайтесь понятным, уже знакомым, не экспериментируйте. Лучше посвятить время доведению до ума текущих проектов и задач.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Что для вас значит удовольствие и как вы находите радость в повседневной жизни? Есть о чем подумать, верно, Овны? Зачастую в суете дней радости и вовсе не остается места. Но вы еще помните, как это здорово, когда посвящаешь себя искусству, наслаждаешься творчеством и красотой. Так много волшебства ждет своего часа! Только позвольте чудесам произойти – вас ждут невероятные открытия во внешнем мире и собственном сердце. Не сопротивляйтесь вдохновению, а освобождайте для него время, чтобы соединиться со своей творческой стороной – рисовать, писать стихи, сочинять музыку, смотреть значимое кино и вести диалог с другими о вещах, которые помогают стать лучшей версией себя.



Космический совет: отдайтесь вдохновению, созиданию и творчеству без границ.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Эту главу вашей жизни лучше всего можно описать как "безумие и беспредел". Вам приходится сталкиваться с одним суровым уроком за другим безо всяких пауз. Это тяжело, но вы справитесь, если сможете изменить свое отношение к проблемам. Сделайте себе одолжение, Тельцы, – смените точку обзора. Поймите, что все происходит во благо, даже тяжелые испытания. Распознав, что или кто не соответствует вашим вибрациям, вы сможете выбирать только необходимое и приятное, а в остальных ситуациях практиковать непривязанность. Так боль и превращается в мудрость.



Космический совет: не застревайте в своей боли, двигайтесь дальше.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Некоторые люди заставляют вас чувствовать себя увиденными и услышанными, Близнецы. Они инвестируют в ваш рост тем или иным образом и вдохновляют каждый день проявлять самую яркую версию себя. Когда вы рядом с ними, никогда не бывает скучно, и это ваш самый большой подарок в данный момент. Звезды напоминают, что вы можете безопасно приходить в этот близкий круг такими, какие вы есть. Вы можете безопасно выражать свои слабости так же, как и свои сильные стороны. Вы в безопасности в племени своей души, ничего не бойтесь.



Космический совет: любовь поможет вам стать самой великолепной версией себя!



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня Вселенная всеми силами напоминает, что пора вернуть себе бразды правления жизнью, взять важные дела в свои руки, сделать необходимое для улучшения ситуации. Постоянная и увлеченная деятельность окажется главным секретом вашего успеха. Другими словами, не ждите немедленных результатов. Не надейтесь, что желаемое проявится в одночасье и в соответствии с вашим графиком. Раки, помните истину: "День, когда вы сажаете семя, – это не тот день, когда вы едите плод".



Космический совет: упорный труд станет главным секретом вашего успеха.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львам очень важно сейчас найти повод для радости. Да, необязательно ждать случайного волшебного момента, можно научиться получать истинное удовольствие от самых банальных вещей. Итак, обратите внимание на знаки во внешнем мире и на то, куда они вас ведут. Все складывается для вас самым неожиданным образом, все непременно получится, но, возможно, не тем способом, что вы планировали. Новая Луна для вас – это также время празднования. Если в календаре пусто, а на столе нет приглашения, не грустите, придумайте событие сами!



Космический совет: если вам нечего сегодня отметить, празднуйте саму жизнь!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вам необязательно делать все самостоятельно! Приходит время, когда вы можете вести за собой и вдохновлять от всего сердца, объединившись со своими собратьями и единомышленниками. Время мечтать о новом мире и предпринимать активные действия. Время вплетать магию в гобелен жизни в сотрудничестве со Вселенной, зная, что каждый шаг в правильном направлении имеет значение. Только не опускайте руки, Девы. И даже не думайте сомневаться в своем праве на счастье без границ.



Космический совет: новый прекрасный мир создадут мечтатели. Не бойтесь мечтать!



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



На этой неделе звезды советуют вам говорить "да" чаще, чем "нет", особенно если появляется возможность отправиться в приключение. Ненавистники могут назвать вас импульсивными, Весы. Но правда в том, что вы считаете спонтанность своей сверхсилой. Язык любви к себе, если позволите! Не нужно сразу же планировать необычный отпуск, если у вас нет для этого достаточных ресурсов. Изучение дикой природы именно там, где вы находитесь, – тоже отличный вариант для начала.



Космический совет: "спонтанность" – волшебное слово, пользуйтесь им чаще.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Учитывая, что мы находимся в тени ретроградного Меркурия, проблемы с коммуникацией могут возникнуть неожиданно. Вы обнаружите, что слишком остро реагируете, когда вас раздражают, или пугающе профессионально прячете свои чувства от окружающих. Но вам не нужно объяснять, что это нездоровые механизмы выживания, Скорпионы. Итак, смените точку обзора. Воспринимайте каждый чужой успех как возможность для роста. Расскажите честно, как относитесь к обсуждаемому вопросу, но в то же время будьте открыты для других мнений. Это единственный способ выйти на новый уровень.



Космический совет: превратите зависть в мотивацию для активного роста.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Есть много способов избавиться от страха, Стрельцы. Есть много способов вдохновиться, особенно если вы чувствуете творческий блок. Для начала переоденьтесь в спортивные штаны и проведите некоторое время на солнце. Отправляйтесь в ближайший парк или лес, чтобы воссоединиться с дикой природой телом и душой. Выход из головы в тело через танец, движение и йогу также рекомендуется брать на вооружение прямо сейчас. Вывод: как только вы окажетесь в состоянии потока, освободитесь от зацикленности на ошибках, появятся силы и желание творить!



Космический совет: в состоянии потока к вам придет новое вдохновение!



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Земная школа может быть сложной, порой даже жестокой, Козероги. Но вы забываете, что за облаками прячется радуга. За облаками всегда есть радуга. Итак, вместо того, чтобы позволить бремени и ответственности сломить вас, сыграйте со своей судьбой в игру. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя хорошо сегодня, прямо сейчас. Помните, вы пришли в этот мир, чтобы воплотить присущую вам магию. Вы пришли сюда, потому что заслуживаете испытывать радость в любой форме.



Космический совет: пора добавить в жизнь больше легкости и яркости!



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Спойлер: никто не знает, что для него приготовила Вселенная! Никто не обходится без сюрпризов – приятных и не очень. Все свои испытания мы проходим, обретаем опыт, а потом наступает новый день, чистый лист – и это самая прекрасная часть путешествия в земном царстве. Итак, доверяйте своим идеям и вдохновению. Пусть сердце направляет вас в сторону развития и самосовершенствования, даже если шаги, которые вы призваны предпринять, пока кажутся бессмысленными. Поверьте, Водолеи, скоро вы оглянетесь на эту главу своей жизни как на время больших перемен.



Космический совет: сделайте первый шаг, все в ваших руках.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы просыпаетесь с пружиной в бодром теле и песней в сердце. Вот что значит быть пораженным стрелой Амура! Радуйтесь и наслаждайтесь, но не забудьте выразить свои чувства в ближайшие дни. Дарите тепло любимому человеку. Убедитесь, что вторая половина испытывает то же самое, а если нет – помогите исправить ситуацию. Так умножается счастье, Рыбы. Учитывая, что вы чувствуете вдохновение сегодня, было бы неплохо направить энергию на творческие занятия. Проводите время за чертежной доской, пяльцами, холстом или музыкальным инструментом. Еще лучше – поэкспериментируйте с двигательной терапией или запишитесь на урок танцев.



Космический совет: просыпаетесь с песней в сердце? Скажите об этом любимому человеку.