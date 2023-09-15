



Гороскоп на 15 сентября: Позвольте себе немного расслабиться

В пятницу, 15 сентября, забудьте о насущных бытовых проблемах и позвольте себе немного расслабиться. Конечно, в компании самых близких людей.



А еще это благоприятный день для решения любовных вопросов, но тут главное не переусердствовать.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



События в жизни происходят именно тогда, когда они необходимы. Овны, просто расслабьтесь и действуйте исходя из сложившихся обстоятельств. Если сильно устали – сделайте паузу. Отложите дела на потом, а сейчас выдохните напряжение и вдохните любовь.



Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу – оно не обманет.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



В последнее время вы чувствуете, что попали в эпицентр бури, а выхода нет. Сделайте себе одолжение, прекратив поток негативных мыслей. Только вы способны погрузить себя в черную стихию и вывести из нее! Дышите. Пришло время выбраться из головы и погрузиться в тело.



Космический совет: включите любимый плейлист, выдохните и расслабьтесь.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Все мы выросли на историях о том, какой должна быть любовь, а какой не должна. К сожалению, нередко эти истории мешают нам быть счастливыми. Может ли это быть правдой и в вашем случае, Близнецы? Звезды напоминают, что ваши отношения не должны нравится другим. В первую очередь они должны нравится вам. Если вам комфортно и хорошо с этим человеком, то все сделано правильно.



Космический совет: стереотипы о любви могут только навредить вашим отношениям.



РАК (22 июня – 22 июля)



Не замыкайтесь в себе – впустите в свою жизнь новые краски. Ведь всем известно, что за облаками нередко можно найти радугу! Раки, не бойтесь выйти из зоны комфорта, впереди вас ждут еще более приятные события.



Космический совет: не сопротивляйтесь движению жизни.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Нелегко быть отдающим в любых отношениях. Неудивительно, что вы часто чувствуете себя истощенными. Правда в том, что вы не можете исправить внешний мир. Вы не можете изменить поведение других людей. Что вы можете сделать, так это заполнить свои собственные резервы и дать себе любовь, заботу и подпитку, в которых вы нуждаетесь в данный момент.



Космический совет: наладить отношения можно только вместе.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Умение принимать решения – это одновременно и ваша суперсила, и секрет вашего счастья. Не позволяйте тем, кто не понимает вашего пути, отбивать у вас желание заниматься любимым делом. Разве может другой человек испытать вашу радость от творчества и созидания? Так почему же ему дано право выбирать, что делать вам? Проведите этот синдром самозванца до выходной двери, а потом похвалите себя, как никогда раньше.



Космический совет: никому не позволяйте делать выбор за вас.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Чтобы обрести желаемое, многие эксперты советуют действовать так, будто это уже ваше. Учитывая текущее расположение звезд, такой подход наверняка сработает для вас, Весы. В первую очередь это касается романтической сферы. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Если для этого нужно отбросить некоторые из собственных запретов, пусть будет так.



Космический совет: позвольте себе быть сегодня более раскрепощенными.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.



Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели.



Космический совет: новый проект ждет, когда вы к нему приступите.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего – взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют.



Космический совет: займитесь планированием на следующие несколько лет.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Исследуйте, что вас сдерживает. Но помните, то, что дается вам сейчас так легко, на самом деле не было легко получено. Перестаньте играть по мелочам в своих мечтах и спросите себя, почему вы не можете иметь то, что есть у кого-то другого.



Космический совет: вы вольны идти в любом направлении, которое выберете.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все – вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки – это необходимая часть получаемого опыта.



Космический совет: вы слишком быстро опустили руки.

