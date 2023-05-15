



Гороскоп на 15 мая: Меньше дел – больше отдыха

Понедельник, 15 мая, убывающая Луна, переходящая в знак Овна. Не самый лучший день для активной деятельности. Все может пойти не по плану, поэтому лучше отложить важные задачи на другой день и продолжать выполнять рутинные дела.



Уделить внимание своему эмоциональному состоянию и устройте себе перезагрузку.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Ничто не бывает бесцельным, Овны. Все, что вы пережили в последнее время, должно пробудить вас и приблизить к самому себе. Ваши планы являются еще одним важным обновлением для вас, которые при реализации дадут вам ясность в различных жизненных ситуациях.



Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Порой мы настолько зациклены на деньгах и той роли, которую они играют в нашей жизни, что забываем, зачем вообще встали на определенный путь. Сейчас, возможно, такое время вашей жизни, Тельцы. Время, когда вы можете потерять перспективу. Вселенная советует переключить свое внимание на другие приоритетные для вас вещи. Также подумайте о том, чтобы не только получать, но и отдавать.



Космический совет: пора подумать над своими приоритетами.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Любовь и свет освещают ваш путь сегодня, Близнецы. Внутри вас произошло мощное осознание, и этот сдвиг был нелегким, но он того стоил. Научиться успокаивать себя и держать свои страхи в узде, возможно, было одной из ваших личных побед. Верьте в свои мечты и не думайте пока о том, как далеко вам предстоит зайти.



Космический совет: удача на вашей стороне.



РАК (22 июня – 22 июля)



Будьте смелее и сделайте первый шаг сегодня. Ваши мечты принадлежат вам. Влюбитесь в смысл своего существования, Раки. Перестаньте скромничать, когда ваша цель кажется масштабной. Сейчас не время отступать, дайте волю своему внутреннему военачальнику.



Космический совет: пора выйти из зоны комфорта.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Спросите себя сегодня, какую роль в жизни вы действительно хотите играть. Уравновесьте свое вдохновение рациональным мышлением и позвольте этому персонажу высказаться вслух. Настало время полностью принять себя и позволить некоторым увидеть, услышать и даже неправильно понять. Вы очень близки к тому, чтобы быть там, где вы хотите, Львы.



Космический совет: планируйте новые приключения!



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Позвольте себе сегодня выпустить на поверхность все липкие эмоции. Мир и спокойствие ждут вас на завершении текущей главы вашей жизни. Откройте свое сердце пошире и почувствуйте прилив исцеляющей и успокаивающей энергии, Девы.



Космический совет: наслаждайтесь каждым моментом жизни.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Прежде чем вы начнете проживать новый день, сделайте паузу и задайте себе следующий вопрос: «Какие вещи делают меня на самом деле счастливым?» После этого отправляйтесь на тихую прогулку, если у вас есть такая возможность, запишите свои мысли. Это поможет вам обрести ясность, к которой вы стремитесь. Вселенная поддерживает вас, Весы, и направит к идеальному будущему!



Космический совет: размышляйте о вещах, которые действительно делают вас счастливыми.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Мечты, подкрепленные крошечными шагами, которые вы можете предпринять для их достижения, превращают их в цели. И сегодня как раз тот день, когда вы можете позволить своему разуму блуждать по этой территории. То, что вам приходится ждать, не означает, что вы этого не заслуживаете, Скорпионы. Это просто означает, что-либо время пока не пришло, либо вам нужно поставить реальные цели, чтобы чего-то добиться в жизни.



Космический совет: плывите сегодня по течению.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Постарайтесь сегодня быть более внимательными в различных ситуациях. Будьте собой и обязательно думайте, прежде чем что-либо говорить сегодня. Позвольте своим эмоциям конструктивно подпитывать ваш день.



Космический совет: принимайте только обдуманные и взвешенные решения.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ваша судьба вскоре изменится к лучшему. В это же время Вселенная призывает вас позаботиться о своем физическом здоровье. Не игнорируйте то, что говорит вам ваше тело, Козероги. Также не забывайте и о том, что физический недуг может иметь свои корни из вашего эмоционального состояния. Итак, обратите внимание на глубоко укоренившиеся страхи и старые раны, с которыми необходимо поработать.



Космический совет: уделите время своему здоровью.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Не позволяйте ожиданиям других людей омрачать ваши мечты. Возможно, вы также чувствуете в последние дни некоторый конфликт внутри себя, поскольку вам кажется, что ваша цель, возможно, продвигает вас только в одном направлении. Но на самом деле это ложные убеждения, Водолеи. Делайте то, что приносит вам удовольствие.



Космический совет: ваши старания не пропадут даром, не опускайте руки.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Вы хотите сделать шаг в правильном направлении, но не знаете, с чего начать. Помните, чтобы освободить место для нового, вы должны отпустить старое. Позвольте некоторым вещам свершиться, если это необходимо. Осознание того, что все это часть плана Вселенной, поможет вам пройти через это с улыбкой на лице.



Космический совет: освободите место для новой главы в жизни.

