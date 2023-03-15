



Гороскоп на 15 марта: У всех Знаков начинается новая глава жизни

Среда, 15 марта. Убывающая Луна в Стрельце призывает представителей всех знаков Зодиака устроить себе небольшой отдых среди недели, провести время с близкими, заняться любимым делом или просто уделить время себе.



В этот день у всех знаков Зодиака начинается новая глава жизни: пора забыть прошлое и жить настоящим



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Иногда представители этих знаков зодиака слишком нерешительны. Овны, вы все время думаете о последствиях, поэтому боитесь жить так, как хочется. Позвольте себе рисковать, иначе никогда не сдвинетесь с места. Сейчас самое благоприятное время для реализации задуманного, не упустите удачный шанс.



Космический совет: пора взглянуть своим страхам в лицо.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



При каждом новом знакомстве Тельцы стараются показать лучшую версию себя, в общении с людьми вы никогда не показываете свою настоящую сторону. Откуда такая неуверенность? Вечные маски только утомляют вас, а окружающие чувствуют обман и недоверие. Позвольте себе быть собой и мир обернется с новой стороны.



Космический совет: хватит прятаться от самих себя.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Лень, апатия и нежелание что-то менять. Эти ощущения не покидают вас ни на минуту. Сейчас вы понимаете, что поддались течению жизни, но река событий уносит вас на дно. Еще немного, и вы ощутите жесткие подводные камни своего сознания. Стоит срочно выходить из "кислого" состояния, уделите время хобби, прогуляйтесь с друзьями, сходите в кино или оторвитесь на вечеринке.



Космический совет: пришло время обновления, жизненная пауза затянулась.



РАК (22 июня – 22 июля)



Последняя неделя оказалась очень напряженной. Или вы срочно решили спасти свое финансовое состояние от неминуемой беды, или оказались на работе самым незаменимым. В любом случае, работа отнимает большую часть жизни и это неправильно. Звезды рекомендуют взять небольшой отпуск, ненадолго забыть о карьере и уделить время себе.



Космический совет: всех денег не заработаешь, дайте себе отдохнуть.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Иногда представители этого знака зодиака слишком инфантильны. Каждый раз, когда перед вами встает задача, вы забиваетесь в угол и принимаете позицию "не хочу, не буду". Увы, от трудностей не убежишь. Придется стиснуть зубы и звать на помощь взрослую и ответственную версию себя. Вы обязательно справитесь с настигшими неудачами.



Космический совет: никто не будет решать проблемы за вас, соберитесь.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы чувствуют страх и беспокойство, вы постоянно ждете очередной "подлянки" от жизни. Однако все сложности вы вызываете сами, когда настраиваетесь на негатив. Иногда нужно отпустить заботы и просто наслаждаться жизнью. Оглянитесь вокруг и обязательно найдете что-то прекрасное.



Космический совет: хватит тревожиться по пустякам.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



В последнее время представители воздушной стихии никому не доверяют. В каждом слове вы ищите обман, кажется, что даже у родных людей кроятся недобрые намерения. Эта подозрительность обусловлена страхом быть отвергнутым. Проще быть холодным и бесчувственным, чем столкнуться с предательством.



Космический совет: не стоит сомневаться в близких, проблема в вас самих.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Каждый раз, когда Скорпионы пытаются сконцентрироваться – им что-то мешает. Вы хотите всего и сразу, но не готовы прилагать усилия для результата. Вот и получается, что все начатые дела бросаете незаконченными. Такими темпами еще долго придется топтаться на месте. Пора решить, что нужно вам на самом деле и что стоит потраченного времени.



Космический совет: наведите порядок в голове, вы запутались в собственных мыслях.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Главный закон этого знака зодиака – Стрелец всегда прав. Прямо-таки всегда? Может, именно поэтому возникает много конфликтов с окружающими. Нельзя постоянно спорить, пора научиться слушать собеседников и смотреть на ситуацию под разными углами. Только в этом случае вы сможете достичь гармонии с собой.



Космический совет: научитесь признавать свои ошибки.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козерогам так нравится быть в центре внимания, слушать лестные комплименты и пользоваться своей сексуальностью. Откуда такое отчаянное желание всем нравится? Вы сами от этого несчастны. Постоянные драмы, интриги и расследования приукрашают жизнь, но также утомляют: как вас, так и остальных участников "спектакля".



Космический совет: вам улыбается удача, не упустите свой шанс.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



У представителей этого знака зодиака случился настоящий прорыв. Речь идет о долгожданном повышении или свалившемся наследстве от дальнего родственника. Вероятно, событие связано не с финансами: одинокие Водолеи могут встретить любовь всей жизни, а чье сердце уже занято – узнать о пополнении в семействе.



Космический совет: вы слишком добры, научитесь отказывать людям.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



О доброжелательности Рыб уже давно ходят легенды. Даже среди ночи они готовы проснуться и понестись на помощь товарищу. Вы так привыкли решать чужие проблемы, что напрочь забыли о своих. Может, так оно и планировалось? Придется вспомнить и о личных интересах, чтобы не стать второстепенным персонажем собственной сказки.



Космический совет: будьте настойчивы и упорны в поиске решения главной проблемы.