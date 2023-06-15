



Гороскоп на 15 июня: День отдыха от напряженных и активных действий

Четверг, 15 июня, убывающая Луна в знаке Тельцы. В целом, день будет благоприятным, спокойным, светлым. Время, когда можно отдохнуть от напряженных и активных действий.



Но не для всех знаков Зодиака день окажется положительным. Некоторые ощутят упадок сил, чувство тревожности, одиночества.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, сегодня день, когда вы ощутите перепутье. Вам будет казаться, что у вас слишком много выбора, но именно таким образом Вселенная пытается сообщить – чувство свободы может быть противоречивым в этом вопросе. Постарайтесь положить конец этому мнимому чувству свободы и встаньте на путь истинной независимости.



Космический совет: перестаньте верить в чувство мнимой свободы и встаньте на путь истинной независимости.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, свобода вызывает привыкание. И это неплохо. Однако между свободой и ответственностью существует разница. А ваш разум – это сосуд, наполненный мыслями об отношениях, работе, личном росте и прочем. Вселенная подсказывает вам – разум не всегда воспринимает все, порой нужно обратить внимание на интуицию, прислушаться к невидимым знакам. Постарайтесь это сделать сегодня.



Космический совет: обратите внимание на интуицию, прислушайтесь к невидимым знакам.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



То, что не устраивает нас, может зависеть не от окружающих факторов, а от нас самих, Близнецы. Перестаньте взваливать на себя слишком много дел, пытаться успеть везде и всюду. Сегодня стоит оставить в прошлом то, что уже дало свой результат. Даже если что-то уйдет из вашей жизни, не огорчайтесь – у вас достаточно и другого для счастья.



Космический совет: настал день, когда что-то стоит отпустить. То, от чего вы уже получили свой результат.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, если сегодня вам покажется, будто вы попали в водоворот неприятностей, попробуйте успокоить себя мыслью, что выход есть. Поверьте, вскоре все наладится, ведь ваши возможности безграничны. Не бойтесь действовать, отбросьте неуверенность, мнимость, Вселенная за вас. И знайте, выкарабкаться из ситуации помогут ваши мысли, просто прислушайтесь к ним более внимательно.



Космический совет: для решения сложной ситуации прислушайтесь к своим мыслям.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, если вам сегодня покажется, будто что-то раздражает и выводит из вас себя, постарайтесь разорвать этот круговорот негативных мыслей. Лучше направьте свою энергию в конструктивное русло, и вы увидите, как все начнет меняться. Обратите внимание на что-то действительно значимое.



Космический совет: постарайтесь разорвать круговорот неприятных событий.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, для вас сегодня денежные вопросы будут на первом месте в списке важных вопросов. Погасить долг, получить финансовую поддержку, повышение зарплаты, инвестировать во что-то – действуйте. Представьте, будто это с вами уже случилось и начните радоваться мелочам.



Космический совет: денежные вопросы для вас сегодня стоят на первом месте.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, сегодня вам может показаться, будто вы потеряны, озадачены или не знаете, как двигаться дальше. Но поверьте, это лишь ваш страх. На самом деле все, что вы желали и просили, постепенно сбывается. Но даже если порой что-то застопоривается, не останавливайтесь. Терпение – лучший помощник.



Космический совет: не останавливайтесь на пути к своим целям. Терпение – лучший помощник.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, сегодня вас может одолеть чувство одиночества, но поверьте, вы окружены поддержкой. Даже если сталкиваетесь с какой-то путаницей, позвольте времени все расставить на свои места. Не торопите события, продолжайте делать то, что необходимо, вкладывайтесь. Вскоре наступят перемены. Они будут внезапными. Главное, не ограничивайте свои возможности.



Космический совет: не торопите события, позвольте времени все расставить в вашей жизни на свои места.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, начните уважать себя, свои мысли, чувства и порывы. Поверьте, внешнее не столь важно по сравнению с внутренним. Перестаньте наблюдать за всем со стороны, станьте непосредственным участником событий. И вы увидите, как Вселенная награждает вас тем, о чем вы давно мечтали и что давно желали.



Космический совет: начните уважать себя, свои мысли, чувства и порывы и станьте участником событий.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, перестаньте сдерживать себя и свои порывы. Вы на самом деле заслужили то, о чем мечтаете. Прекратите терпеть, дайте волю чувствам и эмоциям. Начните открыто говорить о том, что вы хотите, что вас тревожит, заставляет нервничать. Перестаньте быть удобными всем окружающим, но не себе. Выйдите из роли жертвы и почувствуйте вкус свободы.



Космический совет: перестаньте сдерживать себя ради удобства других.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, наконец, вы освободили себя от ненужного груза, а вместо этого выбрали легкость и беззаботность. Настало время позволить себе свободно жить и мечтать о самом сокровенном. Помните, мнение окружающих заметно меняет наши мысли и ход событий.



Космический совет: внутренняя легкость и беззаботность позволят вам, наконец, свободно жить мечтать.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Некоторые пытаются вернуться в прошлое, а потом сравнивают прошедшие моменты с настоящей жизнью. Воспоминания о былых временах заставляют нас погрузиться как в грустные мысли, так и счастливые моменты. Не позволяйте себе запутаться в иллюзиях, живите настоящим.



Космический совет: не пытайтесь вернуться в прошлое, это может сильно вас запутать.



