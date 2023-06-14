



Гороскоп на 14 июня: На этот день не стоит планировать важные дела

Среда, 14 июня, – новые сутки убывающей Луны и они не будут продолжать тенденцию предыдущих. Это не самый лучший день для новых проектов, важных дел, общения с начальством. День лучше провести в размеренном ритме, заполнив свое расписание рутинными делами.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, если вы мечтаете о переезде, карьере, отношениях, личностном росте – все в ваших руках! Стоит лишь сделать шаг вперед. Попробуйте прислушаться к своей интуиции среди всего шума, который вас окружает. Определитесь, каким путем вы предпочли бы пойти, и что действительно подходит вам лучше всего сейчас и в долгосрочной перспективе.



Космический совет: имейте наготове запасной план.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вам пора расставить приоритеты. Большего можно достичь, когда вы исходите из пространства спокойствия, а не спешки, Тельцы. А пока лелейте себя, свои мечты. Не стесняйтесь просить о помощи, когда вам понадобится поддержка.



Космический совет: освободите себя от лишних забот.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, пора навести порядок в жизни! Очистите вокруг себя пространство, оптимизируйте график, обновите свой гардероб. Каждая вещь, которую мы делаем, имеет значение и оказывает волнообразный эффект на все сферы нашей жизни. Самое главное, чтобы вы ни решили сделать, не забудьте добавить в это немного доброты и нежности.



Космический совет: небольшое усилие сегодня будет иметь большое значение в будущем.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы получаете божественную поддержку во время текущего переходного периода в вашей жизни. Пришло время еще больше довериться внутренним ощущениям, чтобы и дальше делать свои шаги на пути к мечте, Раки. Воспринимайте каждый внутренний толчок как возможность показать себя.



Космический совет: интуиция вас не подведет, доверьтесь ей при принятии решений.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, сейчас вы точно знаете, что делать. Так почему же вы делаете шаги пассивно? Позвольте божественной силе переплестись с вашими действиями, и вы заметите, как вокруг расцветают прекрасные цветы. Однако прежде чем вы начнете свой день, сделайте паузу и задайте вопрос: "Что делает меня счастливым человеком?" После этого прогуляйтесь в тишине, если есть возможность, запишите свои мысли.



Космический совет: подумайте о вещах, которые действительно делают вас счастливыми.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Возможно, пришло время сделать пару глубоких вдохов и взглянуть на свою жизнь со стороны. Все так, как должно быть. Обратите свое внимание на свое внутреннее состояние, Девы. Прислушавшись к нему, вы начнете смотреть за пределы неорошаемых садов своей жизни. Будьте открытыми сегодня всему новому. Говорите "да" всем социальным приглашениям, которые появятся в ближайшие дни.



Космический совет: вскоре у вас может появиться возможность расширить круг общения.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



А вдруг Вселенная замышляет воплотить в жизнь то, что вы задумали? Два ваших волшебных слова на сегодня: доверие и поток. То, что принадлежит вам, всегда найдет путь к вам. В этом нет никаких сомнений, Весы. Просто убедитесь, что вы не соглашаетесь на меньшее.



Космический совет: то, что должно быть вашим, всегда найдет свой путь к вам.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



В самых глубоких уголках своего сердца вы знаете, что в безопасности. Скорпионы, почему бы вам не использовать свои навыки визуализации, чтобы написать ту историю, которую вы хотели бы создать в жизни? Вы находитесь в той фазе, когда преодолеваете трудности, и хотя путь может показаться трудным и коварным, вы отлично справляетесь с ним!



Космический совет: позвольте эмоциям, которые вы так долго подавляли, выйти на поверхность.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Ваш внутренний голос пытается вам кое-что сказать, вы его слушаете? Оглянитесь на свою собственную жизнь, решитесь уйти от всего, что могло вызвать у вас ощущение, что вы находитесь в клетке. Вселенная поддержит вас, Стрельцы, и направляет к идеальному будущему!



Космический совет: будьте смелыми и отстаивайте свои убеждения.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы знаете, что вам нужно делать, тогда почему вы это откладываете? Просто имейте немного веры в себя и доверяйте знакам, которые чувствуете и видите вокруг, Козероги. Теперь только вы решаете, что дальше делать: нажать на паузу, перезагрузиться или все-таки начать. Конечно, выбор будет исходить в зависимости от того, что кажется вам подходящим в конкретной ситуации.



Космический совет: доверяйте своей интуиции и подкрепляйте ее намерениями.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Позвольте себе отпустить все, что заставляет вас чувствовать себя недостаточно хорошо, Водолеи. Примите возможности и отношения, которые ждут вас впереди. Возьмите на себя ответственность за позицию лидера в своей жизни и двигайтесь вперед, чтобы открываться и получать все благословения за труды.



Космический совет: чтобы освободить место для нового, нужно отпустить старое.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Наверняка вы заметили, что в последние дни впитываете информацию намного быстрее и глубже, нежели раньше. Негативные эмоции, ограничивающие вас убеждения, возможно, тоже имеют место быть. Отбросьте все это, Рыбы! Сейчас вашим приоритетом, является выбор мира и вещей, которые приносят вам чувство спокойствия. Ваша победа заключается не в том, сколько наград вы завоюете, а в том, как именно вы работаете над их достижением.



Космический совет: отбросьте все негативные мысли и ложные убеждения, настройтесь на позитивный лад.