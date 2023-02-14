



Гороскоп на 14 февраля: День тяготит к поиску себя и смысла жизни

Вторник, 14 февраля, убывающая Луна в знаке Стрелец – подходящий день для завершения всех начатых ранее дел, оценки проделанной работы, подведения итогов и постановке новых целей.



В это время хорошо избавиться от всего ненужного. Кроме того, нежелательно заводить новые знакомства. Избегайте соблазнов, будьте терпимы к окружающим, ищите себя и больше отдыхайте.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Сегодня как никогда вы нуждаетесь во взаимных чувствах. Поэтому для вас, Овны, сейчас остро встал вопрос, те, от кого вы ожидаете поддержки, любви, внимания также много вкладывают в вас, как вы в них и их успехи, или все же нет. Звезды советуют не ставить других на первый план. Важно любить, в первую очередь себя. И понимать – это не преступление, это норма!



Космический совет: ставить себя на первое место – не преступление.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, весь ваш настрой сейчас направлен на отношения, влюбленность, амурные дела. Но вы ищете не просто романа, а союза, где партнер возвышал бы вас, восхищался. Звезды подсказывают, что вот-вот именно такой спутник или спутница встретится вам на пути. Но сидеть и ждать у окна не стоит, надо действовать! Помогите судьбе встретиться, сделайте шаг вперед!



Космический совет: действуйте, если хотите перемен!



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, сегодня вы ощутите любовь близкого. Причем она может проявиться в чем угодно и как угодно. Но не стоит думать, что вы заскучаете. Наоборот. Скучать не придется. Звезды подсказывают, что ваша половинка подготовила для вас что-то необычное и запоминающееся. Главное, будьте открыты к сюрпризам.



Космический совет: откройтесь для любви и сюрпризов.



РАК (22 июня – 22 июля)



Порой наступают такие периоды, когда понимаешь – то или иное событие произошло именно тогда, когда должно было случиться, не раньше, и не позже. Однако, чтобы они настали, важно сделать первый шаг. Сегодня для вас, Раки, настал такой день. Отпустите тех людей, которые тянут вас на дно, мешают расти и развиваться, вгоняют вас в депрессию и дестабилизируют эмоциональное состояние. Да, порой такой шаг сделать непросто. Но очень важно для дальнейших перемен!



Космический совет: каждое событие наступает в свое нужное время.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, настало время быть честными перед самими собой, в своих чувствах и желаниях. Не стоит бояться внутренних переживаний. Отбросьте все сомнения и страхи и начните выходить из зоны комфорта. Поверьте, Вселенная лишь поможет и поспособствует осуществлению желаний.



Космический совет: выйдите из зоны комфорта для достижения желаемого.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы, вы устали от всего бардака, который творится вокруг. Вам хочется закрыться дома и побыть одним. Но такое желание неправильно! Именно сейчас звезды рекомендуют собраться, как бы тяжело не было, и продолжить взаимодействовать с окружающим миром. Поверьте, закрыться, побыть наедине вы всегда успеете. В этом нет абсолютно никакой проблемы.



Космический совет: забудьте об одиночестве, продолжайте взаимодействовать с окружающими.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Весы, вы как красный перец – любите поострее и горячее. Вам нравится, что ваша вторая половинка идет с вами в ногу, принимает вас такими, какие вы есть, даже когда настрой на нуле. Поверьте, совсем скоро исполнятся самые заветные желания. Главное, чаще говорите "да" даже самым безбашенным приключениям и идеям.



Космический совет: приготовьтесь, совсем скоро начнут исполняться ваши желания.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, есть много вещей, которыми вы очень дорожите. Даже наступивший день для вас – не просто день, а новое приключение, которое стоит пережить. Именно такое отношение к жизни заставляет смотреть на вещи по-другому. Вам нравится бросать вызов этому миру и, в первую очередь, себе. Продолжайте в том же духе. Позволяйте себе двигаться вперед, несмотря ни на что!



Космический совет: продолжайте быть открытым ко всему новому.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Когда человек верит в силу Вселенной, каждое мгновение воспринимается как подарок, а опыт – не как что-то ужасное и трагическое, а способ научить чему-то нас. Именно сегодня есть такая возможность – узнать себя еще лучше. Поэтому остановитесь, сделайте паузу и просто поблагодарите Вселенную за возможность получать этот ценный опыт. Звезды подсказывают, именно такой способ приведет вас к успеху и достижению желаемого.



Космический совет: поблагодарите Вселенную за подаренный опыт.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, каждый человек здесь не просто так! А для любви, поддержки близких, в конце концов, возможности стать лучшей версией себя. Поэтому отпустите негативные мысли и эмоции, продолжайте двигаться вперед к своим заветным целям. Все лучшее еще впереди.



Космический совет: продолжайте двигаться вперед, все лучшее впереди.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, кажется, ваше предназначение любить. Вы любите это, вы желаете делить свое пространство с кем-то. Но вместе с тем вы склонны отступать каждый раз, когда уже близки к заветному. Не стоит! Рискуйте, действуйте, преодолевайте преграды. Вы здесь не для сожалений и печалей, а для наслаждения и возможности прочувствовать нежность, любовь и заботу.



Космический совет: отключите голову и поддайтесь порывам сердца.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Рыбы, то, что происходит сейчас в вашей жизни, не неудачи и падения, а наоборот – время восхождения, восстания из пепла, превращение ран в опыт и мудрость и становление лучшей версией себя. Отпустите все старое и тянущее вас на дно. Вы ведь чувствуете, что настало время для этого. Действуйте.



Космический совет: настало время превратить боль в опыт и мудрость.