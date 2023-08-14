



Гороскоп на 14 августа: День хорош для внешних изменений

Понедельник, 14 августа, в целом благоприятный день. Можно спокойно решать рабочие дела и планировать новые.



Понедельник также хорош для внешних изменений – удачными будут поход в парикмахерскую или шоппинг.



Кроме того, будьте готовы узнать сегодня какую-то важную информацию.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, найдите время, чтобы побыть наедине с собой в тишине сегодня. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Возможно, что вы найдете ответы на волнующие вас вопросы. Чем больше вы в гармонии с собой, тем лучше будет качество вашей жизни.



Космический совет: сейчас ваша интуиция работает сильнее обычного.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Жизнь всегда предоставляет нам возможность, в которой мы нуждаемся, чтобы расти, исцеляться, трансформироваться. Тельцы, говорите сегодня всем предложениям "да". Примите вызов! Знайте, что вы намного храбрее, чем думаете.



Космический совет: говорите "да" новым возможностям.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вы провели довольно много времени за чертежной доской, Близнецы. Пришло время упорядочить действия. Разбейте большую цель на несколько маленьких – так будет легче достигнуть желаемого. А постоянные действия окажутся секретом успеха!



Космический совет: сосредоточьтесь на конкретных целях, не отвлекайтесь на второстепенные вещи.



РАК (22 июня – 22 июля)



В нашей жизни бывают моменты, когда нам кажется, что все действительно идеально. Сейчас как раз такое время в вашей жизни, Раки! Это благоприятный период, чтобы укрепить родственные связи. Как давно вы проводили время с семьей? Пора собраться всем вместе за общим столом!



Космический совет: удача шагает с вами в одну ногу.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Пора довериться идеям и вдохновению, которые вы получаете в данный момент. Важно следовать импульсу, даже если он не всегда имеет смысл для вашего логического мышления. Поверьте, что Вселенная ведет вас в направлении роста, Львы.



Космический совет: позвольте себе полностью раскрыть свой потенциал.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Замените старый объектив на новый. Девы, будьте любопытны ко всему, что вас окружает. И тогда интерес к жизни вас не покинет! Как насчет того, чтобы попробовать себя в чем-то новом? Найдите новое увлечение. Кто знает, может оно станет вашим основным ремеслом.



Космический совет: вдохновение можно найти везде, оно окружает нас повсюду.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Пришло время смотреть на мир через совершенно новую линзу. И не важно, что лето подходит к концу, а на смену ей приходит осень. Весы, если вы давно хотели каких-нибудь изменений в жизни – начните с гардероба. Например, купите новое яркое пальто. Оно будет греть не только ваше тело осенью, но и душу.



Космический совет: научитесь дышать счастьем, ведь оно в мелочах.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



На бумаге все кажется идеальным, но вы не можете избавиться от ощущения, что что-то не так. Не нужно лишний раз расстраиваться и загонять себя в угол. Убывающая Луна обещает принести с собой важный момент "снятия завесы", после которого вы узнаете важную информацию. Для некоторых Скорпионов это откровение, скорее всего, будет на личном фронте.



Космический совет: вскоре вы получите важную информацию, которая поможет сформировать дальнейший план.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Возможно, вы придерживаетесь идеи о том, как все должно, а как не должно. Но такие ожидания ничуть не служат вам, Стрельцы. Если вы переросли определенные аспекты своей жизни, то пора двигаться в другом направлении. Дайте себе разрешение родиться заново и следовать по пути, который резонирует с тем, кем вы становитесь.



Космический совет: успех в каком-то деле зависит только от ваших усилий.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Когда дело доходит до преодоления жизненных трудностей, какого-либо руководства или справочника не существует. Хорошо, что это дает вам возможность играть, делать ошибки и разбираться во всем по ходу дела. Козероги, дайте себе разрешение отправиться в это совершенно новое путешествие, зная, что в процессе вы многое узнаете о себе и окружающем вас мире. Да, и еще одна вещь! Не позволяйте своим прошлым неудачам помешать вам поверить в невозможное.



Космический совет: пришло время отправиться в новое приключение.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, вам пора обрести некогда утраченную самоуверенность и силу. Речь идет о том, чтобы оставаться сосредоточенным на своих карьерных целях и суетиться так, как никогда раньше. Вы вступаете в период финансовой стабильности. Приготовьтесь получить большие награды за свои прошлые усилия.



Космический совет: дела с финансами начнут постепенно налаживаться.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Несмотря на начало новой рабочей недели, постарайтесь хорошенько отдохнуть. Наберитесь сил привычными вами способами – сон, просмотр сериала, прогулка по центру города или на природе. Рыбы, вам сейчас просто необходим глоток свежего воздуха, позвольте себе его получить.



Космический совет: вы привыкли всего добиваться сами, но не забывайте делать передышку.